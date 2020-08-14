Газизов – об отсутствии Тедеско на игре с «Ахматом»: «Он почувствовал себя не очень хорошо, решили не рисковать»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил отсутствие на матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) главного тренера Доменико Тедеско. Он недомогает.

«Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо. И мы, учитывая ситуацию в стране и в мире, решили, что лучше не рисковать. Завтра команда в полном составе пройдeт тест на коронавирус. Если всe будет в порядке, дальше будем смотреть по самочувствию Доменико», – сказал Газизов.