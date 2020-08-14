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    Газизов – об отсутствии Тедеско на игре с «Ахматом»: «Он почувствовал себя не очень хорошо, решили не рисковать»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил отсутствие на матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) главного тренера Доменико Тедеско. Он недомогает.

    «Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо. И мы, учитывая ситуацию в стране и в мире, решили, что лучше не рисковать. Завтра команда в полном составе пройдeт тест на коронавирус. Если всe будет в порядке, дальше будем смотреть по самочувствию Доменико», – сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.08.2020 22:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5916

      Борат 13 минут назад

      Рылы !!!

      0
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      Рейтинг: +6819

      alarm 54 минуты назад

      тедеска проснулся, сразу стало стыдно за спортаг, решил откосить (по примеру кокорина)

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      Рейтинг: +14299

      vka1970 59 минут назад

      Всё хорошо, если хорошо заканчивается.Теду здоровья .

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