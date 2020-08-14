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    Судья Федотов: «Казарцев сказал, что извинился перед Соболевым за карточку. Да в спину он засадил и не извинялся. Рассказывает сказки»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья матча первого тура «Спартак»«Сочи» (2:2) Василий Казарцев говорит неправду. Петербуржец уверял, что извинился перед Александром Соболевым за желтую карточку, показанную за снятую в знак памяти об умершей маме майку.

    «Казарцев говорил в интервью, что он просил у Соболева прощения за карточку. Да в спину он засадил карточку и ничего не просил. Рассказывает сказки. Нужно быть человечнее, можно и пропустить. Ничего страшного бы не было», – сказал Федотов на собственном ютуб-канале.

    • Мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.
    • Форвард посвятил ей гол в ворота «Сочи».
    • Казарцева отстранили от судейства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    14.08.2020 22:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1164

      LOKOfanatik19 25 минут назад

      Что за бред, что за ху**я... СНял Футболку, получи ЖК... Потом говорят про Заговор про Спартак, сыграл рукой в Атаке, пожалуйста фол... Потом говорят про заговор. Что вы несете... Извенения принес, но карточка остается карточкой, таковы правила, и не важна личная жизнь, спорт без политики и всего остального, правила есть правила, или они гавно.

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      Рейтинг: +14299

      vka1970 54 минуты назад

      Лучше поздно, чем никогда.Но Казарцеву прощенья нет.Такую фантастмогорию только полным отстранением от судейства искупить можно.

      0
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      Рейтинг: +1953

      baden69 > vka1970 45 минут назад

      Верю Казарцеву, что извинился перед Соболевым, верю, что он именно ошибся в назначении того нелепого пенальти, и при всем при этом ВЕРЮ, что Федотов НЕУДАЧНИК, который свою злобу за свои неудачные судейства переносит на других. Удачного сезона Спартаку без таких "помощников" и хорошего сезона всем!!!

      0
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      Рейтинг: +18

      Есь Казарский 1 час назад

      Федотову обидно,что сам не судит,вот и поливает честных ребят помоями...

      1
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      Рейтинг: +7485

      paracetamol 1 час назад

      Когда этот Федотов сдохнет от злобы?

      3
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      Рейтинг: +6819

      alarm 1 час назад

      стыдно за федунова!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5916

      Борат 1 час назад

      Ну и пёс этот федотов, такой же гнида как и вася уткин ! Гыгы

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      Рейтинг: +698

      elessar arnor > Борат 1 час назад

      псина борат, позор и стыд за аркалык

      2
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      Рейтинг: +5916

      Борат > elessar arnor 27 минут назад

      Ты что за петух такой?
      Кукарекни завтра в 9 мне по делам надо
      Гыгы

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