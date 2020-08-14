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  • Судья Федотов: «Казарцев сказал, что извинился перед Соболевым за карточку. Да в спину он засадил и не извинялся. Рассказывает сказки»

Судья Федотов: «Казарцев сказал, что извинился перед Соболевым за карточку. Да в спину он засадил и не извинялся. Рассказывает сказки»

14 августа 2020, 22:32
15

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья матча первого тура «Спартак»«Сочи» (2:2) Василий Казарцев говорит неправду. Петербуржец уверял, что извинился перед Александром Соболевым за желтую карточку, показанную за снятую в знак памяти об умершей маме майку.

«Казарцев говорил в интервью, что он просил у Соболева прощения за карточку. Да в спину он засадил карточку и ничего не просил. Рассказывает сказки. Нужно быть человечнее, можно и пропустить. Ничего страшного бы не было», – сказал Федотов на собственном ютуб-канале.

  • Мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.
  • Форвард посвятил ей гол в ворота «Сочи».
  • Казарцева отстранили от судейства.

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1597435410
Когда этот Федотов сдохнет от злобы?
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Есь Казарский
1597436121
Федотову обидно,что сам не судит,вот и поливает честных ребят помоями...
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vka1970
1597437213
Лучше поздно, чем никогда.Но Казарцеву прощенья нет.Такую фантастмогорию только полным отстранением от судейства искупить можно.
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LOKOfanatik19
1597438911
Что за бред, что за ху**я... СНял Футболку, получи ЖК... Потом говорят про Заговор про Спартак, сыграл рукой в Атаке, пожалуйста фол... Потом говорят про заговор. Что вы несете... Извенения принес, но карточка остается карточкой, таковы правила, и не важна личная жизнь, спорт без политики и всего остального, правила есть правила, или они гавно.
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hielultropitte
1597462800
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Ганнибал Лектор
1597469067
Неплохо было бы, если бы федотов оценил и свое поведение с этической точки зрения. В таком случае он ничем не лучше Казарцева. Тот хоть сказал, что извинился, а этот продолжает засаживать экс-коллегу
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petrucho-spb
1597475710
Вот мне интересно, а судья то знал об этом?Правило никто не отменял , тем более публичная.Но подойти обязан поговорить. Приношу от себя соболезнования.Как Соболев играл ещё, думаю скоро в сборной будет.
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порт
1597476054
Да тебе то откуда знать, говорил он или нет. Иди лучше проглоти очередную чекушку, и на душе станет веселей.
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serhio80
1597482307
Накуй этого казарцева! 40 лет мужику, а за него мама интервью дает) питорасам продажным не место в нашем футболе
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