Судья Федотов: «Казарцев сказал, что извинился перед Соболевым за карточку. Да в спину он засадил и не извинялся. Рассказывает сказки»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья матча первого тура «Спартак» – «Сочи» (2:2) Василий Казарцев говорит неправду. Петербуржец уверял, что извинился перед Александром Соболевым за желтую карточку, показанную за снятую в знак памяти об умершей маме майку.

«Казарцев говорил в интервью, что он просил у Соболева прощения за карточку. Да в спину он засадил карточку и ничего не просил. Рассказывает сказки. Нужно быть человечнее, можно и пропустить. Ничего страшного бы не было», – сказал Федотов на собственном ютуб-канале.