Судья Федотов: «Казарцев сказал, что извинился перед Соболевым за карточку. Да в спину он засадил и не извинялся. Рассказывает сказки»

Что за бред, что за ху**я... СНял Футболку, получи ЖК... Потом говорят про Заговор про Спартак, сыграл рукой в Атаке, пожалуйста фол... Потом говорят про заговор. Что вы несете... Извенения принес, но карточка остается карточкой, таковы правила, и не важна личная жизнь, спорт без политики и всего остального, правила есть правила, или они гавно.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья матча первого тура «Спартак» – «Сочи» (2:2) Василий Казарцев говорит неправду. Петербуржец уверял, что извинился перед Александром Соболевым за желтую карточку, показанную за снятую в знак памяти об умершей маме майку.
«Казарцев говорил в интервью, что он просил у Соболева прощения за карточку. Да в спину он засадил карточку и ничего не просил. Рассказывает сказки. Нужно быть человечнее, можно и пропустить. Ничего страшного бы не было», – сказал Федотов на собственном ютуб-канале.
- Мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.
- Форвард посвятил ей гол в ворота «Сочи».
- Казарцева отстранили от судейства.