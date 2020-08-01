Умерла мать нападающего «Спартака» Соболева

Саша, соболезную.....
Пресс-служба «Спартака» сообщила о смерти матери Александра Соболева.
«В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» – говорится в заявлении клуба.
Также соболезнования Соболеву выразил его бывший клуб «Крылья Советов».
«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой!» – написали самарцы в твиттере.
По информации журналиста Ивана Карпова, причина смерти женщины – сердечный приступ.