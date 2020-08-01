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    Умерла мать нападающего «Спартака» Соболева

    Пресс-служба «Спартака» сообщила о смерти матери Александра Соболева.

    «В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» – говорится в заявлении клуба.

    Также соболезнования Соболеву выразил его бывший клуб «Крылья Советов».

    «Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой!» – написали самарцы в твиттере.

    По информации журналиста Ивана Карпова, причина смерти женщины – сердечный приступ.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +248

      rammax fcsm 2 минуты назад

      Саша, соболезную.....

      0
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      Рейтинг: +3403

      Томик 36 минут назад

      Алё, бомбардир! "Спартак" сообщил о смерти мамы Александра Соболева. МАМЫ! Ещё раз сообщениие клуба перечитайте. И своих мам матерями называйте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Гаскойн 40 минут назад

      Саня, держись!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      tenden 41 минуту назад

      Самара тоже присоединяется, крепись Саш

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      AЛЕКС73 1 час назад

      Александр держись ! соболезнования !

      2
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      Рейтинг: +1667

      Boeung777 1 час назад

      Искренние соболезнования Александру. Парень рано остался без мамы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +472

      ZENIT*** 1 час назад

      Соболезнования!Родители,это святое!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +21104

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Тяжёлый удар для парня , искренне соболезную .

      1
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      Рейтинг: +55

      Зенит-1 2 часа назад

      Соболезную Александру, и его близким... Тяжелая потеря... Сил тебе, пережить такую утрату.

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      Рейтинг: +4620

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Соболезновaния....
      Держись пaрень

      2
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