Нижич во время матча со «Спартаком» потерял сознание

Футбол,еть футбол,мыже невиноваты,что наши футболисты могут попадать ,вместо ворот по головам, спасибо,что еще ноги не оттоптали! Бывает.
Защитник «Ахмата» Зоран Нижич не смог завершить матч второго тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Во время второго тайма ему попал в голову мяч после удара сходу Александра Соболева. Хорват потерял сознание, к нему в экстренном порядке подбегали медики.
На 64-й минуте вместо Нижича на поле вышел воспитанник «Спартака» Александр Пуцко. Спустя несколько минут хорват пришел в себя.
- Нижич играет в Грозном с 2018 года.
- Он вызывался в сборную Хорватии.
- «Ахмат» после двух туров набрал очко.