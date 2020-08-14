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    Нижич во время матча со «Спартаком» потерял сознание

    Защитник «Ахмата» Зоран Нижич не смог завершить матч второго тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Во время второго тайма ему попал в голову мяч после удара сходу Александра Соболева. Хорват потерял сознание, к нему в экстренном порядке подбегали медики.

    На 64-й минуте вместо Нижича на поле вышел воспитанник «Спартака» Александр Пуцко. Спустя несколько минут хорват пришел в себя.

    • Нижич играет в Грозном с 2018 года.
    • Он вызывался в сборную Хорватии.
    • «Ахмат» после двух туров набрал очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2020 22:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +198

      шеффилд таун 1 час назад

      Футбол,еть футбол,мыже невиноваты,что наши футболисты могут попадать ,вместо ворот по головам, спасибо,что еще ноги не оттоптали! Бывает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23806

      oyabun 1 час назад

      Здоровья Никичу! Надеюсь всё обойдется. Момент абсолютно игровой был..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5916

      Борат 1 час назад

      Рыле нужно было красную карточку давать, но федун наплакал судейство для пищевика ! Просто позор и стыд ! Можно заканчивать этот чемпионат ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +12

      Dubovikan > Борат 1 час назад

      Аборт такой аборт, даже не удивил

      2
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      Рейтинг: +1845

      vsespartak01 > Dubovikan 1 час назад

      у бората?а я смотрю совсем злой и глупый ваще стал !

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