Нижич во время матча со «Спартаком» потерял сознание

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич не смог завершить матч второго тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Во время второго тайма ему попал в голову мяч после удара сходу Александра Соболева. Хорват потерял сознание, к нему в экстренном порядке подбегали медики.

На 64-й минуте вместо Нижича на поле вышел воспитанник «Спартака» Александр Пуцко. Спустя несколько минут хорват пришел в себя.