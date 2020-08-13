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    Переговоры между «Зенитом» и Кузяевым о новом контракте вновь отложены

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с возможным подписанием нового контракта с полузащитником Далером Кузяевым.

    Ранее функционер заявлял, что переговоры между сторонами возобновятся после 11 августа.

    «Мы взяли паузу еще на неделю. Связано ли это со слухами о переговорах между ним и «Бешикташем»? Я хоть и слежу за всеми чемпионатами, включая турецкий, но за планами «Бешикташа» не слежу», – отметил Медведев.

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    Источник: ТАСС

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    13.08.2020 23:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1844

      Semenycch 1 час назад

      Парень хочет уехать в сильный Европейский чемпионат, ничего криминального. Есть только сомнения, что серьезный Европейский клуб предложит уважительный контракт.

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      Рейтинг: +982

      Nevsky_RU > Semenycch 42 минуты назад

      Желание правильное, особенно учитывая нынешние реалии, когда наши палена уже давно не стремятся в европу. Но будет весьма странным его переход в упомянутый Бешикташ. Шило на мыло, только климат лучше))

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