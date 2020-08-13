Переговоры между «Зенитом» и Кузяевым о новом контракте вновь отложены

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с возможным подписанием нового контракта с полузащитником Далером Кузяевым.
Ранее функционер заявлял, что переговоры между сторонами возобновятся после 11 августа.
«Мы взяли паузу еще на неделю. Связано ли это со слухами о переговорах между ним и «Бешикташем»? Я хоть и слежу за всеми чемпионатами, включая турецкий, но за планами «Бешикташа» не слежу», – отметил Медведев.
- Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
- В активе хавбека 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
- 31 июля его контракт с «Зенитом» истек.
- Россиянин может перейти в «Бордо» (Footmercato), «Валенсию» («Чемпионат») или «Бернли» (Sport24).
Источник: ТАСС