Переговоры между «Зенитом» и Кузяевым о новом контракте вновь отложены

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с возможным подписанием нового контракта с полузащитником Далером Кузяевым.

Ранее функционер заявлял, что переговоры между сторонами возобновятся после 11 августа.

«Мы взяли паузу еще на неделю. Связано ли это со слухами о переговорах между ним и «Бешикташем»? Я хоть и слежу за всеми чемпионатами, включая турецкий, но за планами «Бешикташа» не слежу», – отметил Медведев.