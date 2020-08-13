Тедеско – о состоянии Кокорина: «Сложно сказать, когда он вернется в строй. У него проблемы с мышцами»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил о состоянии форварда команды Александра Кокорина.

«У Кокорина есть небольшие проблемы с мышцами. Отслеживаем динамику лечения каждый день. Сложно сказать, когда именно он вернется в строй. Мы постоянно на связи с медицинским штабом. Полностью им доверяем и надеемся на скорейшее выздоровление Александра.

Конечно, невесело, что оба наших игрока не могут до сих пор помочь команде по разным причинам. У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться. Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.

Что касается позиций для усиления, то мы приехали сюда чуть менее года назад, начали строить молодую команду. У нас есть футболисты, способные играть и в центре полузащиты, и справа: есть Ещенко, Рассказов, Зобнин. Так что обходимся собственными силами», – рассказал Тедеско.