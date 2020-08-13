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    Тедеско – о состоянии Кокорина: «Сложно сказать, когда он вернется в строй. У него проблемы с мышцами»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил о состоянии форварда команды Александра Кокорина.

    «У Кокорина есть небольшие проблемы с мышцами. Отслеживаем динамику лечения каждый день. Сложно сказать, когда именно он вернется в строй. Мы постоянно на связи с медицинским штабом. Полностью им доверяем и надеемся на скорейшее выздоровление Александра.

    Конечно, невесело, что оба наших игрока не могут до сих пор помочь команде по разным причинам. У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться. Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.

    Что касается позиций для усиления, то мы приехали сюда чуть менее года назад, начали строить молодую команду. У нас есть футболисты, способные играть и в центре полузащиты, и справа: есть Ещенко, Рассказов, Зобнин. Так что обходимся собственными силами», – рассказал Тедеско.

    • Из-за травмы икроножной мышцы Кокорин пропустит ближайшие матчи РПЛ с «Ахматом» и «Уфой».
    • Игрок подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1535

      ALEX ML 4 минуты назад

      Скорее всего Ковид

      0
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      Рейтинг: +1242

      Spartak Piter 6 минут назад

      Спартак Народная Команда, а вот ниже:
      Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!! ПОЗОР Русский не болей за это гумно!!!!

      0
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      Рейтинг: +2324

      Fancyfall 27 минут назад

      вот зачем подписывают больных? ТО открыто будет ещё долго, могли подождать, пока в норму придут.
      теперь оплачивать им это время, глупо и нерационально.

      0
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      Рейтинг: +2723

      maygli 47 минут назад

      А он медобследование не проходил перед подписанием контракта?

      1
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      Рейтинг: +127

      isakkobelini 57 минут назад

      сбитый летчик

      0
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      Рейтинг: +849

      vmonomah17 1 час назад

      Видимо проблемы с мышцами ануса. С мамаем разлучили, в зенит к дзюбе не взяли. А после сизо и колонии необходима постоянная тренировка.

      1
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      Рейтинг: +5764

      Борат > vmonomah17 1 час назад

      так в клубе невольника и мужеложца этого с избытком

      https://sun9-48.userapi.com/BTgCqHMvcLD_vgdAwK3Bl2L5cj-0ooY0PMNLOQ/uKJ2AK3oQbo.jpg

      может чересчур увлекается?!
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +5764

      Борат 1 час назад

      не забывайте, что спартак это клуб невольника и мужеложца (в народе - скрип) запрещённый среди натуралов россии !!!
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +2707

      serhio80 > Борат 1 час назад

      скрип на весь аул стоит когда тебя в очко твое раздолбаное по двое сразу сношают)

      5
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      Рейтинг: +2665

      afw13 > serhio80 28 минут назад

      его ишак ипёт, инфа сотка)))

      0
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      Рейтинг: +5764

      Борат 1 час назад

      может бог его милует и он не сыграет за рылов !
      но это не точно !
      гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +694

      Semargl18 1 час назад

      Ну да... 3 лярда за проблемы с мышцами... найс...

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