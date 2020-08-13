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  • Тедеско – о состоянии Кокорина: «Сложно сказать, когда он вернется в строй. У него проблемы с мышцами»

Тедеско – о состоянии Кокорина: «Сложно сказать, когда он вернется в строй. У него проблемы с мышцами»

13 августа 2020, 15:07
23

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил о состоянии форварда команды Александра Кокорина.

«У Кокорина есть небольшие проблемы с мышцами. Отслеживаем динамику лечения каждый день. Сложно сказать, когда именно он вернется в строй. Мы постоянно на связи с медицинским штабом. Полностью им доверяем и надеемся на скорейшее выздоровление Александра.

Конечно, невесело, что оба наших игрока не могут до сих пор помочь команде по разным причинам. У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться. Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.

Что касается позиций для усиления, то мы приехали сюда чуть менее года назад, начали строить молодую команду. У нас есть футболисты, способные играть и в центре полузащиты, и справа: есть Ещенко, Рассказов, Зобнин. Так что обходимся собственными силами», – рассказал Тедеско.

  • Из-за травмы икроножной мышцы Кокорин пропустит ближайшие матчи РПЛ с «Ахматом» и «Уфой».
  • Игрок подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (23)
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vmonomah17
1597323579
Видимо проблемы с мышцами ануса. С мамаем разлучили, в зенит к дзюбе не взяли. А после сизо и колонии необходима постоянная тренировка.
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isakkobelini
1597324641
сбитый летчик
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maygli
1597325256
А он медобследование не проходил перед подписанием контракта?
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Spartak Piter
1597327708
Спартак Народная Команда, а вот ниже: Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!! ПОЗОР Русский не болей за это гумно!!!!
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ЮНик
1597333233
У него не только проблемы с мышцами, Кокорин сам по жизни одна сплошная проблема.
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Romio-xxx
1597334409
БОРАТ-ДЕГЕНЕРАТ))))
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seth343
1597339741
Збс, купили некондицию)))))
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NewLife
1597340082
Ай-я-яй, нужна хорошая массажистка. Или массажист ?
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Синитсосит
1597343883
хорошо нахаляву по сути, не то что глупый зинид, купили малкома за 50 лямов, а он год ржал над бомжами, потом нет нет да надо играть, чтоб кто то купил на следующий год, не гнить же в болоте в этом, позор питорскому клубу
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oyabun
1597382272
А что, при покупке игрока он не проходил медосмотр? Если так, то это серьезный косяк.
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