Ларссон – о втором пенальти в матче с «Сочи»: «Когда посмотрел повтор, то был в шоке»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о судейских решениях в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

– Скандальная концовка матча с «Сочи» запомнится надолго. Согласен, что «Спартак» обокрали?

– Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота.

– Особенно возмутил второй 11-метровый. Видел раньше подобное?

– Честно говоря, нет. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

– Твой отец старается смотреть все матчи «Спартака». Он дал оценку произошедшему?

– Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил. Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче.

Ларссон – о первом сезоне в «Спартаке»: «За прошедший год я стал лучше в принятии решений»