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  • Ларссон – о втором пенальти в матче с «Сочи»: «Когда посмотрел повтор, то был в шоке»

Ларссон – о втором пенальти в матче с «Сочи»: «Когда посмотрел повтор, то был в шоке»

13 августа 2020, 12:58
10

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о судейских решениях в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

– Скандальная концовка матча с «Сочи» запомнится надолго. Согласен, что «Спартак» обокрали?

– Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота.

– Особенно возмутил второй 11-метровый. Видел раньше подобное?

– Честно говоря, нет. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

– Твой отец старается смотреть все матчи «Спартака». Он дал оценку произошедшему?

– Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил. Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче.

Ларссон – о первом сезоне в «Спартаке»: «За прошедший год я стал лучше в принятии решений»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Ларссон Джордан
Комментарии (10)
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Spartak Piter
1597319449
Все видят там ошибку как минимум, как максимум подкуп. Только фанаты единой России отрицают. Сразу понятно, что позор СБГТ филиалу ЛГБТ
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paracetamol
1597339404
Эта кисейная барышня в обморок не упала?
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Каратель помойников
1597352579
Помойная Зина вмешалась,влии бы 3:1,было бы 3 пенальти,надо же фарм клуб тащить Самая убогая и презираемая команда это питерский "лифтер",после идёт гнилое "Сочи".
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