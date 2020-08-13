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    Ларссон – о втором пенальти в матче с «Сочи»: «Когда посмотрел повтор, то был в шоке»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о судейских решениях в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

    – Скандальная концовка матча с «Сочи» запомнится надолго. Согласен, что «Спартак» обокрали?

    – Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота.

    – Особенно возмутил второй 11-метровый. Видел раньше подобное?

    – Честно говоря, нет. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

    – Твой отец старается смотреть все матчи «Спартака». Он дал оценку произошедшему?

    – Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил. Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче.

    Ларссон – о первом сезоне в «Спартаке»: «За прошедший год я стал лучше в принятии решений»

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5761

      Борат 1 час назад

      двуличные рылы ни слова о грязном голе соболева !
      а год назад вообще внаглую обокрали сочи !
      позор рылам !!!
      гыгы

      3
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      Рейтинг: +1850

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      какой же ты мудак!как же стыдно за зенит,что у него столько много таких уродов как ты ишак безмозглый и тебе подобные!тьфу на сайт!надо уходить потихоньку отсюда из этого пропахшего грязью и ненавистью таких вот недоумков!

      3
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      Рейтинг: +6685

      alarm > vsespartak01 1 час назад

      так оба пенальти чистые, а гол соболева настолько левый, что возникает вопрос, сколько спартачи отстегнули казарцеву, чтобы он его засчитал. позор спартаку!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2661

      afw13 > Борат 59 минут назад

      заштопайся, опомоенный, футбол это не твоё)))

      1
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      Рейтинг: +5761

      Борат > afw13 56 минут назад

      иди ишака борой да приору занижай !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +1850

      vsespartak01 > afw13 36 минут назад

      вот из-за таких боратов и не хочется больше здесь бывать!есть другие сайты!там и конкурс прогнозов есть и этих почти нет долбоепов,которые нужны наверное и им нравится,когда идет срач между людьми!

      0
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      Рейтинг: +1850

      vsespartak01 > Борат 35 минут назад

      уродина ты и бездарь!

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      Рейтинг: +5761

      Борат > vsespartak01 17 минут назад

      да вам ромбоголовым хоть ссы в глаза, но для вас грязный гол соболева чистый, а украденные очки у сочи год назад тоже не пахнут ! противно за вас !

      2
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      Рейтинг: +28

      net zenit1967 > Борат 2 минуты назад

      на сайте валялся пьяной боратино его тут чпокал алармо, еще одна бездарная ско.ина

      0
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      Рейтинг: +28

      net zenit1967 > Борат 30 секунд назад

      ишака глянь в зеркало!да ешшо безмозглава такова увидешь!тебя в кишлаке как завут бора бора бора гы гы гы!!

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