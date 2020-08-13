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    Ларссон – о первом сезоне в «Спартаке»: «За прошедший год я стал лучше в принятии решений»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о том, в чем он прибавил после перехода в московский клуб.

    – Ты отличился в первом же матче сезона. Сколько хочешь забить за 30 туров?

    – Никаких рамок нет. Конечно, если забью 20, будет круто.

    – В прошлом сезоне во всех турнирах ты забил 10 и сделал 4 голевых.

    – Мне кажется, неплохо для первого года в новой стране и незнакомой лиге. Но нужно стремиться к большему.

    – Внешне кажется, что за прошедший год ты стал увереннее в себе. Сам это ощущаешь?

    – Я стал лучше в принятии решений. Поначалу играл на правом фланге: это непривычная для меня позиция. Но потом стало проще. А улучшать мне нужно физическую составляющую, я должен чаще сохранять мяч для команды. И, конечно, еще больше забивать.

    • Летом 2019 года «Спартак» купил Ларссона за 4 миллиона евро.
    • В активе шведского форварда 11 голов и четыре ассиста в 31 матче.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21215

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Сам себя не похвалишь .......

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      Рейтинг: +2897

      Cleaner 1 час назад

      Еще полгодика и примешь РЕШЕНИЕ уехать в Англию. Или еще куда, где в футбол играют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5761

      Борат 2 часа назад

      но лучшее решение - бежать из свинарника - ты ещё не принял !!!
      позор рылам ! стыд хрякам ! срам пищевикам !!!
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6685

      alarm 2 часа назад

      позор спартаку!

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