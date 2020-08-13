Ларссон – о первом сезоне в «Спартаке»: «За прошедший год я стал лучше в принятии решений»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о том, в чем он прибавил после перехода в московский клуб.

– Ты отличился в первом же матче сезона. Сколько хочешь забить за 30 туров?

– Никаких рамок нет. Конечно, если забью 20, будет круто.

– В прошлом сезоне во всех турнирах ты забил 10 и сделал 4 голевых.

– Мне кажется, неплохо для первого года в новой стране и незнакомой лиге. Но нужно стремиться к большему.

– Внешне кажется, что за прошедший год ты стал увереннее в себе. Сам это ощущаешь?

– Я стал лучше в принятии решений. Поначалу играл на правом фланге: это непривычная для меня позиция. Но потом стало проще. А улучшать мне нужно физическую составляющую, я должен чаще сохранять мяч для команды. И, конечно, еще больше забивать.