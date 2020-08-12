Жамалетдинов заключил с «Уфой» трехлетний контракт

Александр Маньяков, агент форварда Тимура Жамалетдинова, раскрыл подробности перехода своего клиента из ЦСКА в «Уфу».

«Подписали контракт с «Уфой» на три года. Зимой Тимур был на просмотре в «Урале», уже тогда Евсеев им интересовался. Сейчас в чемпионате дефицит форвардов с российским паспортом, а Тимур форвард из хорошего клуба. В Лиге чемпионов забивал, в «Лехе» поиграл, который был готов его оставить.

У Тимура было желание вернуться в РПЛ. Как только он вернулся в Россию, сразу обсудили вариант с «Уфой», больше ничего и не рассматривали. «Уфа» – самобытная команда, есть игровой почерк.

Лучшие качества Тимура проявляются, когда есть быстрые контратаки, свободные зоны. По стилю команда ему подходит. Сейчас задача – вернуться на уровень, чтобы о нeм снова говорили, и приносить пользу «Уфе», – сказал агент.