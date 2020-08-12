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    Жамалетдинов заключил с «Уфой» трехлетний контракт

    Александр Маньяков, агент форварда Тимура Жамалетдинова, раскрыл подробности перехода своего клиента из ЦСКА в «Уфу».

    «Подписали контракт с «Уфой» на три года. Зимой Тимур был на просмотре в «Урале», уже тогда Евсеев им интересовался. Сейчас в чемпионате дефицит форвардов с российским паспортом, а Тимур форвард из хорошего клуба. В Лиге чемпионов забивал, в «Лехе» поиграл, который был готов его оставить.

    У Тимура было желание вернуться в РПЛ. Как только он вернулся в Россию, сразу обсудили вариант с «Уфой», больше ничего и не рассматривали. «Уфа» – самобытная команда, есть игровой почерк.

    Лучшие качества Тимура проявляются, когда есть быстрые контратаки, свободные зоны. По стилю команда ему подходит. Сейчас задача – вернуться на уровень, чтобы о нeм снова говорили, и приносить пользу «Уфе», – сказал агент.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.08.2020 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1211

      Муруал 54 минуты назад

      Побольше голов за клуб Уфа и нового витка в карьере!!!

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