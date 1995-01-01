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    Гендиректор «Рубина» – о судействе в РПЛ: «Кашшаи где вообще? Он простой участник корпоратива»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ошибки арбитров в матчах РПЛ.

    «Наша основная проблема – VAR. Он был придуман, чтобы помогать арбитру принимать правильные решения, а получается, что его придумали для того, чтобы прикрыть ошибку коллег на поле. Возможно, прошло мало времени. Но мне кажется, что на все моменты в штрафной нужен VAR. Уровень арбитров судить не берусь, но надо начать открытое обсуждение этого вопроса.

    Сейчас есть ощущение, что это общество друидов, которое хранит секрет предков. Слуцкий обратился, попросил объяснить момент – это что, таинство какое-то? А в ответ что-то про ногу вправо и влево слышит. Я бы хотел, чтобы было большое общественное обсуждение, передача какая-то.

    Пришел Хачатурянц. Нам казалось, что он не из этого цеха и очень авторитетный, опытный бизнесмен. Но и он не может ничего сделать! Мы хотим ему помочь наладить работу судейского цеха.

    И есть вопросы к Кашшаи. Он где вообще? Он что-нибудь делает? А он простой участник корпоратива, своя этика. Нам нужен честный и открытый арбитр, который бы не боялся указывать коллегам на ошибки. Ошибаться могут все, но надо об этом открыто говорить», – сказал Сайманов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5708

      Борат 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да отвали ты со своим рубином, тут рылов надо спасать и им теперь грамотно подсудить, чтобы другие не ныли ! гыгы

      -4
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      Рейтинг: +501

      gari69 > Борат 1 час назад

      Иди наХ.У.Й.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1005

      22 raza chemp > Борат 1 час назад

      Как приятно осознавать что из 1000 такой как ты даун родился только 1

      5
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      Рейтинг: +495

      Symbol > 22 raza chemp 1 час назад

      Как один? Их там целая банда из провинциального города ;)

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