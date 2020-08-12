Гендиректор «Рубина» – о судействе в РПЛ: «Кашшаи где вообще? Он простой участник корпоратива»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ошибки арбитров в матчах РПЛ.

«Наша основная проблема – VAR. Он был придуман, чтобы помогать арбитру принимать правильные решения, а получается, что его придумали для того, чтобы прикрыть ошибку коллег на поле. Возможно, прошло мало времени. Но мне кажется, что на все моменты в штрафной нужен VAR. Уровень арбитров судить не берусь, но надо начать открытое обсуждение этого вопроса.

Сейчас есть ощущение, что это общество друидов, которое хранит секрет предков. Слуцкий обратился, попросил объяснить момент – это что, таинство какое-то? А в ответ что-то про ногу вправо и влево слышит. Я бы хотел, чтобы было большое общественное обсуждение, передача какая-то.

Пришел Хачатурянц. Нам казалось, что он не из этого цеха и очень авторитетный, опытный бизнесмен. Но и он не может ничего сделать! Мы хотим ему помочь наладить работу судейского цеха.

И есть вопросы к Кашшаи. Он где вообще? Он что-нибудь делает? А он простой участник корпоратива, своя этика. Нам нужен честный и открытый арбитр, который бы не боялся указывать коллегам на ошибки. Ошибаться могут все, но надо об этом открыто говорить», – сказал Сайманов.