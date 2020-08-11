Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «Лучший игрок матча». «Рубин» опубликовал фото Иванова в форме «Локомотива»

    Пресс-служба «Рубина» считает лучшим игроком матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) главного судью Сергея Иванова. Казанцы опубликовали соответствующую запись в социальной сети.

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча выступил с речью на тему судейства. Он недоволен Ивановым.

    • Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.
    • В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича.
    • Результативная ошибка также была допущена судьями в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2020 22:51
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +332

      kliker 11 минут назад

      Этот Иванов (как и Вилков и проч.) уже давно должен быть отстранён пожизненно. Но нет. Кто же тогда Зенит и Локо судить будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      PFC CSKA MOSCOW 39 минут назад

      Ну не совсем попали, в нашем чемпионате судьям всё же зенитовскую форму надо. И цвет голубой подходит, и спонсор на груди (газпром) тот же, да и играют они всё равно все в интересах зенитушки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5684

      Борат > PFC CSKA MOSCOW 34 минуты назад

      Да ещё и лудогорец спонсируют ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      elessar arnor 1 час назад

      лицом какие-то все страшные судейки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      GreyDM 1 час назад

      Хе-хе!) ну хоть потролили судьишку))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78419
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru