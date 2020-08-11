«Лучший игрок матча». «Рубин» опубликовал фото Иванова в форме «Локомотива»

Пресс-служба «Рубина» считает лучшим игроком матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) главного судью Сергея Иванова. Казанцы опубликовали соответствующую запись в социальной сети.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча выступил с речью на тему судейства. Он недоволен Ивановым.
- Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.
- В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича.
- Результативная ошибка также была допущена судьями в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Источник: твиттер «Рубина»