«Лучший игрок матча». «Рубин» опубликовал фото Иванова в форме «Локомотива»

Пресс-служба «Рубина» считает лучшим игроком матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) главного судью Сергея Иванова. Казанцы опубликовали соответствующую запись в социальной сети.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча выступил с речью на тему судейства. Он недоволен Ивановым.