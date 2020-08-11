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  • РПЛ. «Локомотив» в гостях в большинстве победил «Рубин», москвичи не проигрывают с декабря

РПЛ. «Локомотив» в гостях в большинстве победил «Рубин», москвичи не проигрывают с декабря

11 августа 2020, 21:58
24

В первом туре РПЛ «Локомотив» всухую победил «Рубин». В обоих голах поучаствовал полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

У «Рубина» удаления получили главный тренер Леонид Слуцкий и защитник Силвие Бегич.

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ с декабря.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 2: 0:2 – Баринов, 26.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников (Бегич, 46), Иг. Коновалов (Деспотович, 62), Абильдгор, Йевтич, Кварацхелия (Давиташвили, 73), Бакаев (Макаров, 63), Игнатьев (Тарасов, 80).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус (Куликов, 90+1), Чорлука, Мурило, Баринов (Иосифов, 90+1), Жемалетдинов (Магкеев, 77), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 71), Крыховяк, Смолов (Агеев, 90+1).

Предупреждения: Игнатьев, 50; Уремович, 65; Макаров, 85 – Рыбчинский, 48; Живоглядов, 59; Баринов, 78; Магкеев, 80; Иосифов, 90+3.

Удаления: Бегич, 65 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив
Комментарии (24)
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Fan Loko mik
1597172378
С ПОБЕДОЙ ПАРОВОЗЫ!!!!!
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gunstilzit
1597172549
С победой!
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PAREVG.
1597172558
С первой победой в новом сезоне!!!!!!!
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derrik2000
1597172615
Жду жалобу Рубина на решение арбитров - VAR и полевого, на ГРУБЕЙШЕЕ нарушение, когда на 24-й минуте Гильерме срубил Игнатьева при выходе один на один. Это решение, на минуточку, повлияло на исход матча!
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Олег1204
1597172857
Зеню и лохомодов тащат, практически большинство судейских ошибок в пользу них. Зеня понятно, а вот как лохомотив там оказался, может из за Ротенберга младшего?
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ignommaheakext
1597173393
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BANNIKOV1970
1597173627
клоуны в чёрном не успокаиваются,Слуцкому респект
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Torvald64
1597175303
Пенальти был, надо это признать, хоть и болею за Локо. Не вижу ни одной причины, почему это не пенальти. Удивительное судейство...
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Рубинище
1597176235
КК Гилерме и пендаль 100% - задолбали эти судьи, выгнать всех и набрать новых. Только чемпионат начали, а уже скандал на скандале.
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GreyDM
1597179356
Бесспорно пеналь был, но по-чесноку Локо был сильнее, и мне кажется, забей Рубин гол, на конечном результате,а именно на победе Локо, это бы не сказалось.
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