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    РПЛ. «Локомотив» в гостях в большинстве победил «Рубин», москвичи не проигрывают с декабря

    В первом туре РПЛ «Локомотив» всухую победил «Рубин». В обоих голах поучаствовал полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

    У «Рубина» удаления получили главный тренер Леонид Слуцкий и защитник Силвие Бегич.

    «Локомотив» не проигрывает в РПЛ с декабря.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 2: 0:2 – Баринов, 26.

    «Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников (Бегич, 46), Иг. Коновалов (Деспотович, 62), Абильдгор, Йевтич, Кварацхелия (Давиташвили, 73), Бакаев (Макаров, 63), Игнатьев (Тарасов, 80).

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус (Куликов, 90+1), Чорлука, Мурило, Баринов (Иосифов, 90+1), Жемалетдинов (Магкеев, 77), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 71), Крыховяк, Смолов (Агеев, 90+1).

    Предупреждения: Игнатьев, 50; Уремович, 65; Макаров, 85 – Рыбчинский, 48; Живоглядов, 59; Баринов, 78; Магкеев, 80; Иосифов, 90+3.

    Удаления: Бегич, 65 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +657

      Олег1204 7 минут назад

      Зеню и лохомодов тащат, практически большинство судейских ошибок в пользу них. Зеня понятно, а вот как лохомотив там оказался, может из за Ротенберга младшего?

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      Рейтинг: +9585

      derrik2000 11 минут назад

      Жду жалобу Рубина на решение арбитров - VAR и полевого, на ГРУБЕЙШЕЕ нарушение, когда на 24-й минуте Гильерме срубил Игнатьева при выходе один на один.
      Это решение, на минуточку, повлияло на исход матча!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1208

      PAREVG. > derrik2000 3 минуты назад

      Всего лишь первый тур, а судейских скандалов, уже ого-го.
      С каждым годом всё хуже и хуже, и от ВАР похоже толку мало...

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      Рейтинг: +9585

      derrik2000 > PAREVG. 1 минуту назад

      тот VAR в нашем чемпионате ввели чисто по-русски, точнее, по-российски: сделать не для того, чтобы как можно меньше было судейских ошибок во время матча, а для того, чтобы "освоить средствА".

      0
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      Рейтинг: +1208

      PAREVG. 12 минут назад

      С первой победой в новом сезоне!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +339

      gunstilzit 12 минут назад

      С победой!

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      Рейтинг: +1812

      Semenycch 12 минут назад

      Рубин провалил начало матча, а потом не смог наверстать упущенное.

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      Рейтинг: +3181

      Fan Loko mik 15 минут назад

      С ПОБЕДОЙ ПАРОВОЗЫ!!!!!

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