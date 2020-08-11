РПЛ. «Локомотив» в гостях в большинстве победил «Рубин», москвичи не проигрывают с декабря

В первом туре РПЛ «Локомотив» всухую победил «Рубин». В обоих голах поучаствовал полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

У «Рубина» удаления получили главный тренер Леонид Слуцкий и защитник Силвие Бегич.

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ с декабря.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 2: 0:2 – Баринов, 26.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников (Бегич, 46), Иг. Коновалов (Деспотович, 62), Абильдгор, Йевтич, Кварацхелия (Давиташвили, 73), Бакаев (Макаров, 63), Игнатьев (Тарасов, 80).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус (Куликов, 90+1), Чорлука, Мурило, Баринов (Иосифов, 90+1), Жемалетдинов (Магкеев, 77), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 71), Крыховяк, Смолов (Агеев, 90+1).

Предупреждения: Игнатьев, 50; Уремович, 65; Макаров, 85 – Рыбчинский, 48; Живоглядов, 59; Баринов, 78; Магкеев, 80; Иосифов, 90+3.

Удаления: Бегич, 65 – нет.

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