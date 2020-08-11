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  • «РБ»: в РФС не собираются увольнять Калошина. К VAR в России привлекут иностранцев

«РБ»: в РФС не собираются увольнять Калошина. К VAR в России привлекут иностранцев

11 августа 2020, 16:54
14

В РФС не хотят отправить в отставку руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, утверждает «Рейтинг букмекеров».

Проект VAR в России будет усилен за счет привлечения к работе иностранных специалистов. По этому вопросу пройдут консультации с Роберто Розетти, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования РФС.

  • Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщал, что его эфир на «Матч ТВ» станет последним для Калошина в его должности по итогам матча 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).
  • Клуб ветеранов «Спартака» призвал пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Еськова, а также Леонида Калошина.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1597154617
В общем, сели в калошу с этим VARом.
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САДЫЧОК
1597155072
Я , об этом полтора года ГОВОРЮ ! Это в моих постах ! Наконец таки прислушались !
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AZ
1597156007
у нас в России одни идиоты... Даже на VARе не знают как работать - иностранцев зовут... В футбол играть не умеют - иностранцев зовут... Тренеровать не умеют - иностранцев зовут... И все это за российские бабки... А мы посмотрим на гастарбайтеров... Еще и заплатим за это...
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Сильвербой
1597159420
Да не иностранцев нужно приглашать, а наших заставить отвечать за свои поступки!!! Вот что вчера нес в прямом эфире этот идиот по фамилии Калошин!??? Он просто в наглую ссал в глаза миллионам зрителей, смотревшим его испражнения в прямом эфире!!! Казанский сидит, улыбается, но сделать ничего не может! Вот когда Широкову надо было делать свой "выпад с права"!!! Вот тут бы я Романа всецело поддержал!!!
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Синитсосит
1597159779
Приедет иностранный судья, прочитает лекцию , поняли? поняли, вот и молодцы, а дальше одно и тоже. Надо не так, накосячил, пошёл вон на полгода, 2 косяк на год, 3 пожизненно, всё
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Каратель помойников
1597161559
После интервью на мяч тв,мне показалось что калошина надо врачу показать-раздвоение личности на лицр
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Николай71
1597164213
Semenycch 2 часа назад Чиновники Спартака, болельщики - идиоты. Массовый красно-белый идиотизм приведет только к проблемам в Российском футболе. Впрочем свиньям всегда было все равно! Ведь неоднократно уже привлекали к работе иностранных рефери, после этого общий уровень судейской работы в России откровенно снижался. Или свиньи как бабочки однодневки ничего не помнят? Вы же еще больше пострадаете! Ты вчера матч Интер Байер смотрел? Или только пакости писал о Спартаке? Там 2 раза гл.судья смотрел телик после Вара!!! А наши перед казанским сидели и оправдывались, что та как та, если так то)))
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житель СПб
1597167476
Я думаю, что в этом есть логика.
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Йост
1597171317
Пипец пришел Зениту, придеться теперь еще больше раскошелиться. Это ведь заграница все-таки...
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Vratarь
1597174380
А они всё лезут и лезут глубже в ВАР, в эту клоаку, которая всё сильнее расхолаживает судей, приучаю их всё к меньшей ответственности на поле. А что! В ушко шепнут - "папа" поправит. Чем больше ВАР - тем хуже судьи. Как и с любыми гаджетами. Хоть с Луны Розетти приглашай.
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