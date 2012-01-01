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    «РБ»: в РФС не собираются увольнять Калошина. К VAR в России привлекут иностранцев

    В РФС не хотят отправить в отставку руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, утверждает «Рейтинг букмекеров».

    Проект VAR в России будет усилен за счет привлечения к работе иностранных специалистов. По этому вопросу пройдут консультации с Роберто Розетти, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования РФС.

    • Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщал, что его эфир на «Матч ТВ» станет последним для Калошина в его должности по итогам матча 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).
    • Клуб ветеранов «Спартака» призвал пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Еськова, а также Леонида Калошина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17804

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      В общем, сели в калошу с этим VARом.

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      Рейтинг: +1801

      Semenycch 6 минут назад

      Чиновники Спартака, болельщики - идиоты. Массовый красно-белый идиотизм приведет только к проблемам в Российском футболе. Впрочем свиньям всегда было все равно! Ведь неоднократно уже привлекали к работе иностранных рефери, после этого общий уровень судейской работы в России откровенно снижался. Или свиньи как бабочки однодневки ничего не помнят? Вы же еще больше пострадаете!

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