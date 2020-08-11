«РБ»: в РФС не собираются увольнять Калошина. К VAR в России привлекут иностранцев

В РФС не хотят отправить в отставку руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, утверждает «Рейтинг букмекеров».

Проект VAR в России будет усилен за счет привлечения к работе иностранных специалистов. По этому вопросу пройдут консультации с Роберто Розетти, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования РФС.