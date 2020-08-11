«РБ»: в РФС не собираются увольнять Калошина. К VAR в России привлекут иностранцев

В РФС не хотят отправить в отставку руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, утверждает «Рейтинг букмекеров».
Проект VAR в России будет усилен за счет привлечения к работе иностранных специалистов. По этому вопросу пройдут консультации с Роберто Розетти, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования РФС.
- Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщал, что его эфир на «Матч ТВ» станет последним для Калошина в его должности по итогам матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).
- Клуб ветеранов «Спартака» призвал пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Еськова, а также Леонида Калошина.
Источник: «Рейтинг букмекеров»