Губерниев: «Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что Роман Широков и Андрей Тихонов отстранены от работы на телеканале.

«Еще про Романа Широкова! Накануне вечером руководитель программы «Все На Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы! Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов! Пострадавшему арбитру еще раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры!

И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале «Матч ТВ»! И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!» И это тоже справедливо!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

UPD. Спустя 50 минут Губерниев опроверг отстранение Тихонова. «Не, с Тихоновым все нормально, ложная тревога!» – написал комментатор.