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    Губерниев: «Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что Роман Широков и Андрей Тихонов отстранены от работы на телеканале.

    «Еще про Романа Широкова! Накануне вечером руководитель программы «Все На Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы! Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов! Пострадавшему арбитру еще раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры!

    И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале «Матч ТВ»! И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!» И это тоже справедливо!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    UPD. Спустя 50 минут Губерниев опроверг отстранение Тихонова. «Не, с Тихоновым все нормально, ложная тревога!» – написал комментатор.

    • Широков во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду «Матч ТВ» и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова за показанную красную карточку.
    • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
    • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2848

      Cleaner 29 минут назад

      Тихонова? Лучше бы ГУБЕРНИЕВА отстранили! Чтобы не истерил с экрана.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1716

      Boeung777 51 минуту назад

      Кто вообще пустил этого ушлепка к футболу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1659

      AZ 1 час назад

      Лучшебы Ловчева убрали... Только орет как истеричка постоянно... Широков и Тихонов - умные ребята - их приятно послушать в эфире

      0
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      Рейтинг: +5650

      Борат 2 часа назад

      странно что этот губошлёп до сих пор в телевизоре !
      стыдно за эту рылу биатлоновую !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +16233

      bset 2 часа назад

      Тихонов такое же быдло. Ни с того ни с сего оператора дол...ом назвал, когда тот пытался зафиксировать происходящее. Им больше нет места в качестве экспертов где бы то ни было. А на Широкова еще и дело завести надо.

      2
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      Рейтинг: +698

      Ивантеевец 2 часа назад

      А Тихонова за какие прегрешения?

      0
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      Рейтинг: +4430

      порт 2 часа назад

      А можно про Тихонова поподробнее.

      0
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      Рейтинг: +6483

      alarm 2 часа назад

      а можно это тарасовское гейское губерниевское рыло отлучить от футбола навсегда?

      1
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      Рейтинг: +1008

      Spartak Piter > alarm 2 часа назад

      Ты же в курсе что СБГ(Т) они же ЛГБТ))))????

      1
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      Рейтинг: +3804

      морозз 2 часа назад

      Губошлёп Губерниев давно ждал этого часа, какие радостные нотки в его словах! Видно Широков к нему подбирался, но не успел выписать пилюли!

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      Рейтинг: +4510

      Добрый Бобер 2 часа назад

      А Тихонов-то что сделал?

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