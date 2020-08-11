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  • Губерниев: «Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!»

Губерниев: «Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!»

11 августа 2020, 14:27
10

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что Роман Широков и Андрей Тихонов отстранены от работы на телеканале.

«Еще про Романа Широкова! Накануне вечером руководитель программы «Все На Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы! Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов! Пострадавшему арбитру еще раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры!

И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале «Матч ТВ»! И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!» И это тоже справедливо!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

UPD. Спустя 50 минут Губерниев опроверг отстранение Тихонова. «Не, с Тихоновым все нормально, ложная тревога!» – написал комментатор.

  • Широков во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду «Матч ТВ» и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова за показанную красную карточку.
  • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
  • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Любительский футбол Широков Роман Тихонов Андрей
Комментарии (10)
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Добрый Бобер
1597145454
А Тихонов-то что сделал?
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морозз
1597145767
Губошлёп Губерниев давно ждал этого часа, какие радостные нотки в его словах! Видно Широков к нему подбирался, но не успел выписать пилюли!
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порт
1597146091
А можно про Тихонова поподробнее.
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Ивантеевец
1597146193
А Тихонова за какие прегрешения?
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AZ
1597147672
Лучшебы Ловчева убрали... Только орет как истеричка постоянно... Широков и Тихонов - умные ребята - их приятно послушать в эфире
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Boeung777
1597151606
Кто вообще пустил этого ушлепка к футболу?
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vladimir-7
1597157565
Не понятно, как попал на футбольный канал этот Губерниев, гнать нужно немедленно, этого слащавого хитрожо**вого урода с телевидения.
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Hektor 84
1597158778
Та и нах они нужны? Тихонов наверно на этой игре языком наплел на отстранение. Не удивлен.
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