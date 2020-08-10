Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Ротенберг: «Сказал Кокорину: материальные потребности тоже важны»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о беседе с нападающим Александром Кокориным незадолго до его перехода в «Спартак».

    – У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.

    – Получается, вы не смогли финансово тягаться со «Спартаком»?

    – А я даже и не пытался этого делать. У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте все равно второстепенны, я считаю, – сказал Ротенберг.

    Ротенберг: «В прошлом сезоне «Сочи» тоже играл со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:08
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9537

      derrik2000 8 минут назад

      "– Получается, вы не смогли финансово тягаться со «Спартаком»?

      – А я даже и не пытался этого делать. У меня другие критерии, другой подход к команде."

      Правильно!
      У него ДРУГОЙ ПОДХОД.
      Роттенберг сразу пошёл договариваться с Еськовым по поводу матча Спартак-Сочи.
      ))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2108

      neveldomha > derrik2000 5 минут назад

      Заело?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Spartak Piter > neveldomha 2 минуты назад

      Пусть говорит! Все верно. Это вы жертвы режима постоянно отмалчиваетесь!!!!!Позор СБГТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Spartak Piter 19 минут назад

      Ротенберг, Путин, Единая Россия один позор.
      Болеть за зянит, как голосовать за единую Россию.
      Позор СБГТ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5625

      Борат 27 минут назад

      о том что кокорин шалава стало понятно, когда он в анжи перешёл !
      ну а теперь федун его решил потанцевать и заплатил ей больше всех !
      ну пускай танцует !
      гыгы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +267

      Йост > Борат 17 минут назад

      Привет, татарин... Не болеешь больше за КАМАЗ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      SEREGA 64 > Борат 7 минут назад

      УРЮК СЕЙЧАС БОЛЕЕТ ЗА ПЕТУШНЮ ИЗ ЗЕНИТА КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ТРАХАТЬ ДРУГ ДРУГА СЕБЯ В РАЗДЕВАЛКИ ДА ГОЛУБОЙ БАКЛАН

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5625

      Борат > SEREGA 64 4 минуты назад

      рыла, ты меня уже задолбал этой фоткой с раздевалки

      https://sun9-20.userapi.com/c11494/u111072144/122101189/y_aacaaec0.jpg

      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -122

      зинет недоклуб > Борат 1 минуту назад

      быстро ты переобулся тебе напомнить что ты писал про кокорина типо он спартаку еще не раз забьет или ты забыл.клоун ты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -122

      зинет недоклуб > Борат 41 секунду назад

      ты найди фото азмуна стоя на коленях перед дзюбой вот где цирк голубятни

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78419
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru