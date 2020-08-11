Ротенберг: «Сказал Кокорину: материальные потребности тоже важны»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о беседе с нападающим Александром Кокориным незадолго до его перехода в «Спартак».

– У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.

– Получается, вы не смогли финансово тягаться со «Спартаком»?

– А я даже и не пытался этого делать. У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте все равно второстепенны, я считаю, – сказал Ротенберг.

Ротенберг: «В прошлом сезоне «Сочи» тоже играл со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти»