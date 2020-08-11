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  • Ротенберг: «Сказал Кокорину: материальные потребности тоже важны»

Ротенберг: «Сказал Кокорину: материальные потребности тоже важны»

11 августа 2020, 13:08
14

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о беседе с нападающим Александром Кокориным незадолго до его перехода в «Спартак».

– У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.

– Получается, вы не смогли финансово тягаться со «Спартаком»?

– А я даже и не пытался этого делать. У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте все равно второстепенны, я считаю, – сказал Ротенберг.

Ротенберг: «В прошлом сезоне «Сочи» тоже играл со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Кокорин Александр Ротенберг Борис
Комментарии (14)
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Spartak Piter
1597142766
Ротенберг, Путин, Единая Россия один позор. Болеть за зянит, как голосовать за единую Россию. Позор СБГТ
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derrik2000
1597143454
"– Получается, вы не смогли финансово тягаться со «Спартаком»? – А я даже и не пытался этого делать. У меня другие критерии, другой подход к команде." Правильно! У него ДРУГОЙ ПОДХОД. Роттенберг сразу пошёл договариваться с Еськовым по поводу матча Спартак-Сочи. ))))))))))))))))))))))
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iluha1907
1597147024
А это нормально, что в этой статье владельцем Сочи указан игрок ЛОКО?
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paracetamol
1597155736
Правильно сделал, что сплавил раздолбая, с Зенитом посоветовавшись! Он сейчас все больше лечиться будет, да номер отбывать на поле. А подвернуться 16-летние мальчишки, как с Ростовым, там и парочку забьет.
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Hektor 84
1597157645
У тебя другой критерий в футболе. Вашему клубу футболистов покупать не обязательно, синит обеспечит своим неликвидом. Вам и скаутов не надо, а селекционного отдела и нет вовсе.
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Продюсер Азамат
1597160941
ну Кокорин, пажалееш что покинул наш бамжевик у нас длинные эти, как их__ руки и прекрасный калектив, семья, а балелы___блииин
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