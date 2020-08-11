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  • Ротенберг: «В прошлом сезоне «Сочи» тоже играл со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти»

Ротенберг: «В прошлом сезоне «Сочи» тоже играл со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти»

11 августа 2020, 12:23
46

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о матче со «Спартаком».

– Борис Романович, два назначенных пенальти обсуждает без преувеличения вся страна. Ваше мнение по этим моментам?

– Первый пенальти – это чистая блокировка, там даже нет никакого разговора. Там [Кирилл] Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что Самуэль Жиго ее оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что Анатолий Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было.

Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: «Мне неважно судейство, неважно, что там идет. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол – вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов».

А искать что-то в судействе… Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня?

– То есть вся эта шумиха вокруг судейства вам непонятна?

– Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт. Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов.

– Вы как-то прошедшую игру с Леонидом Арнольдовичем Федуном обсуждали?

– Да у нас нет такого близкого контакта. Я уважаю этого человека, он очень многое вкладывает в футбол, старается, очень многое делает для футбола, мне это импонирует. Эмоции есть эмоции, но надо развивать российский футбол. Конечно, судейство должно быть непредвзятым, а спорт оставаться спортом.

– Как вы отнеслись к его словам о снятии «Спартака» с чемпионата? Верите в это?

– Конечно, это эмоции. Легко смотреть со стороны, но у нас парень с надрывом боковой связки после этого столкновения. Он с болью доиграл три минуты, это значит, что надо смотреть внимательнее.

  • «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
  • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Ротенберг Борис Федун Леонид
Комментарии (46)
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SEREGA 64
1597138181
ПУТИНСКИЙ ВЫКОРМИШЬ
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Spartak Piter
1597138660
Когда вы сдохнете, то в России будет все хорошо!! А про СБГТ и их шестерок никто не вспомнит. Что происходит сейчас в стране и в футболе- виноваты одни люди.!!!
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партизан84
1597139440
Получается все вокруг дебилы, даже цыган признал, что 2я пенка это ошибка, а ты тут один профи и считаешь, что все по правилам. И при чем тут травма, он мог и головой об штангу разбиться и что, Максименко удалять тогда? Ох, лучше бы молчал, сплошной позор.
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Олег1204
1597143022
Вообще первом круге откровенно говоря спартак тащили, кроме матча с Сочи были ещё ряд странных матчей и свинтусов все устраивало, ща теперь их заслуживают и они захрюкали про честность в футболе, при этом пытаясь сделать из Химок фарм клуб и оправдывая это
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Spartak Piter
1597143032
Почитал интервью и стало вот интересно. Человек заурядного ума оказавшись другом Путина поднимается. Без конкуренции берет заказы. Это не бизнес. Это тупо дают. Никаких навыков не нужно. Еще и ворует пачками с дружками из Единой России. Потом получает награды. Смех да и только. Вся страна это понимает. И олицетворяет их с зенитом и ска. К чему я все так писал? Да к тому, что не может иметь никакого морального плана, этот вороватый пенсионер, говорить о честности и справедливости.!!!! ПОЗОР Зяниту СБГТ!!!! Вся страна знает что Власть и зенит одна компашка. А власть уважают только у кормушки или дебилы!!!!!!!
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serhio80
1597143485
деньги то подрядчикам выплатил за мост? или на судей потратил?
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nik55
1597146916
чучело----вспомни что было 3 года назад
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oyabun
1597147226
Как то глупо и очевидно спрашивать о спорных моментах сторону Сочи, не находите? Естественно они будут молотить всякую чушь чтобы защитить итоговый результат матча. Осталось еще опросить игроков Сочи, а также жен Еськова и Казарцева. И О, Чудо! Окажется что вообще во всём виноват Спартак, а Сочи - несчастная жертваю
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slavа0508
1597147833
Да ладно бы один пендаль ошибся можно было поверить,,,,но два когда сам уже в перерыве видел что спорный поставил,,,,и здесь на последних минутах ставить второй левак,,,,не посмотрев даже ВАР ,,,это просто заказуха явная,,,,,
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Николай71
1597162268
Слушай уважаемый ротенберг, раз ты считаешь что твой нападающий делал свою работу честно, то почему Жиго по твоему виноват? Защитник сделал свою работу!!! Они оба шли а мячу, полузащитник гостей успел первым и ударил по мячу. Мяч пошел в сторону ворот Спартака и Максименко отбил его. Дальше игрок Сочи по инерции (он не мог остановиться сразу, как и Жиго) врезался в ногу!!! Защитника!!! Именно врезался!!!своей ногой!!!
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