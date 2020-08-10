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    Ротенберг: «В прошлом сезоне «Сочи» тоже играл со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о матче со «Спартаком».

    – Борис Романович, два назначенных пенальти обсуждает без преувеличения вся страна. Ваше мнение по этим моментам?

    – Первый пенальти – это чистая блокировка, там даже нет никакого разговора. Там [Кирилл] Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что Самуэль Жиго ее оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что Анатолий Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было.

    Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: «Мне неважно судейство, неважно, что там идет. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол – вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов».

    А искать что-то в судействе… Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня?

    – То есть вся эта шумиха вокруг судейства вам непонятна?

    – Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт. Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов.

    – Вы как-то прошедшую игру с Леонидом Арнольдовичем Федуном обсуждали?

    – Да у нас нет такого близкого контакта. Я уважаю этого человека, он очень многое вкладывает в футбол, старается, очень многое делает для футбола, мне это импонирует. Эмоции есть эмоции, но надо развивать российский футбол. Конечно, судейство должно быть непредвзятым, а спорт оставаться спортом.

    – Как вы отнеслись к его словам о снятии «Спартака» с чемпионата? Верите в это?

    – Конечно, это эмоции. Легко смотреть со стороны, но у нас парень с надрывом боковой связки после этого столкновения. Он с болью доиграл три минуты, это значит, что надо смотреть внимательнее.

    • «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +854

      Январь 59 4 минуты назад

      Помнится несколько сезон назад , когда Смолов играл за Быков, ему наступили на ногу так , что буссу шипами порвали, а карточку за симуляцию дали Федору, а в штрафной нагло сбили Ари, и вместо пенальти за симуляцию карточку дали Ари. И Галицкий не говорил , что снимается с чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +2639

      serhio80 8 минут назад

      деньги то подрядчикам выплатил за мост? или на судей потратил?

      0
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      Рейтинг: +983

      Spartak Piter 16 минут назад

      Почитал интервью и стало вот интересно. Человек заурядного ума оказавшись другом Путина поднимается. Без конкуренции берет заказы. Это не бизнес. Это тупо дают. Никаких навыков не нужно. Еще и ворует пачками с дружками из Единой России. Потом получает награды. Смех да и только. Вся страна это понимает. И олицетворяет их с зенитом и ска. К чему я все так писал? Да к тому, что не может иметь никакого морального плана, этот вороватый пенсионер, говорить о честности и справедливости.!!!!
      ПОЗОР Зяниту СБГТ!!!! Вся страна знает что Власть и зенит одна компашка. А власть уважают только у кормушки или дебилы!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +650

      Олег1204 16 минут назад

      Вообще первом круге откровенно говоря спартак тащили, кроме матча с Сочи были ещё ряд странных матчей и свинтусов все устраивало, ща теперь их заслуживают и они захрюкали про честность в футболе, при этом пытаясь сделать из Химок фарм клуб и оправдывая это

      0
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      Рейтинг: +983

      Spartak Piter > Олег1204 15 минут назад

      ТЫ футбол то вообще смотрел хоть раз?? Лишь бы написать что то. Видимо умом природа обделила!

      1
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      Рейтинг: +650

      Олег1204 > Spartak Piter 13 минут назад

      Смотрел и тот и этот матч и говоря откровенно тогда валили Сочи, сейчас вас, при том все абсолютно откровенно.

      0
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      Рейтинг: +5625

      Борат 34 минуты назад

      после таких интервью становится очень стыдно и противно за свиномразей !
      две абсолютно одинаковые ситуации рылами выворачиваются наизнанку !
      судья ошибся в пользу пищевика - нормально, с кем не бывает,
      пищевик не смог выиграть - судья урод, снимаемся с чемпа, газпром всё купил...
      какое же пищевик гумно !!! недаром этих свиномразей ненавидят ещё с 90х годов, когда судьи свистели в их сторону регулярно, когда они дербанили конкурентов и забирали их лидеров... а теперь ещё и пищевик снимает тренера химок, который эти самые химки довёл до финала кубка и вывел в вышку, а всё для того чтобы поставить своего ручного гунько !!!!!
      позор рылам !!!! просто позор !!!! гыгы

      3
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      Рейтинг: +983

      Spartak Piter > Борат 15 минут назад

      Позор СБГТ (филиал зянитовской ячейки ЛГБТ в футболе)))

      0
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      Рейтинг: +5625

      Борат > Spartak Piter 4 минуты назад

      Спартак - Бромонтановые Геи Трансвеститы

      позор !!!!!

      0
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      Рейтинг: +1797

      Semenycch 38 минут назад

      В прошлом сезоне матч Спартак - Сочи судили безобразно, откровенно в пользу Спартака.

      3
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      Рейтинг: +76

      АХА 1 час назад

      Заика не касался мяча носком

      3
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      Рейтинг: +5625

      Борат > АХА 33 минуты назад

      купи очки, рыла !
      гыгы

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      Рейтинг: +170

      mama1991 1 час назад

      т в а р ь, коротышка, ж о по л и з, прихлебай,сявка... говонорот свой сопливый закрой, Вор народных денег, каратист с р а н ы й....

      2
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      Рейтинг: +6477

      alarm 1 час назад

      стыдно за рылов!

      2
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      Рейтинг: +5625

      Борат > alarm 33 минуты назад

      да уже не только стыдно, но ещё и противно за этих свиномразей !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +236

      партизан84 1 час назад

      Получается все вокруг дебилы, даже цыган признал, что 2я пенка это ошибка, а ты тут один профи и считаешь, что все по правилам. И при чем тут травма, он мог и головой об штангу разбиться и что, Максименко удалять тогда? Ох, лучше бы молчал, сплошной позор.

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