Ротенберг: «В прошлом сезоне «Сочи» тоже играл со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о матче со «Спартаком».

– Борис Романович, два назначенных пенальти обсуждает без преувеличения вся страна. Ваше мнение по этим моментам?

– Первый пенальти – это чистая блокировка, там даже нет никакого разговора. Там [Кирилл] Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что Самуэль Жиго ее оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что Анатолий Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было.

Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: «Мне неважно судейство, неважно, что там идет. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол – вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов».

А искать что-то в судействе… Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня?

– То есть вся эта шумиха вокруг судейства вам непонятна?

– Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт. Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов.

– Вы как-то прошедшую игру с Леонидом Арнольдовичем Федуном обсуждали?

– Да у нас нет такого близкого контакта. Я уважаю этого человека, он очень многое вкладывает в футбол, старается, очень многое делает для футбола, мне это импонирует. Эмоции есть эмоции, но надо развивать российский футбол. Конечно, судейство должно быть непредвзятым, а спорт оставаться спортом.

– Как вы отнеслись к его словам о снятии «Спартака» с чемпионата? Верите в это?

– Конечно, это эмоции. Легко смотреть со стороны, но у нас парень с надрывом боковой связки после этого столкновения. Он с болью доиграл три минуты, это значит, что надо смотреть внимательнее.