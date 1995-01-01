«Краснодар» может избежать третьего раунда квалификации ЛЧ и в четвертом сыграть с «Бенфикой»

Лучше не сразу в четвертый раунд, а как то мимо Бенфики протиснуться. Слишком уж сильный соперник для такой стадии.
Бронзовый призер прошлого сезона РПЛ «Краснодар» может быть освобожден от третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Краснодар» сыграет с «Бенфикой» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов (если туда попадeт) – моя информация из УЕФА.
«Краснодар» может избежать участия в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов!
Для этого нужно, чтобы Лигу Европы выиграл кто-то из четверки: «Шахтeр», «Севилья», «МЮ» или «Интер».
Тогда «Краснодар» автоматом пойдeт к португальцам в четвертый раунд ЛЧ», – написал инсайдер в телеграме.