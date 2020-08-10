«Краснодар» может избежать третьего раунда квалификации ЛЧ и в четвертом сыграть с «Бенфикой»

Бронзовый призер прошлого сезона РПЛ «Краснодар» может быть освобожден от третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Краснодар» сыграет с «Бенфикой» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов (если туда попадeт) – моя информация из УЕФА.

«Краснодар» может избежать участия в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов!

Для этого нужно, чтобы Лигу Европы выиграл кто-то из четверки: «Шахтeр», «Севилья», «МЮ» или «Интер».

Тогда «Краснодар» автоматом пойдeт к португальцам в четвертый раунд ЛЧ», – написал инсайдер в телеграме.