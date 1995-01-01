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    «Краснодар» может избежать третьего раунда квалификации ЛЧ и в четвертом сыграть с «Бенфикой»

    Бронзовый призер прошлого сезона РПЛ «Краснодар» может быть освобожден от третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Краснодар» сыграет с «Бенфикой» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов (если туда попадeт) – моя информация из УЕФА.

    «Краснодар» может избежать участия в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов!

    Для этого нужно, чтобы Лигу Европы выиграл кто-то из четверки: «Шахтeр», «Севилья», «МЮ» или «Интер».

    Тогда «Краснодар» автоматом пойдeт к португальцам в четвертый раунд ЛЧ», – написал инсайдер в телеграме.

    • «Бенфика» – серебряный призер Примейры.
    • В прошлом сезоне ЛЧ «Краснодар» прошел «Порту».
    • В первом туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Уфу» (3:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии14
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      Рейтинг: +923

      Nevsky_RU 6 минут назад

      Лучше не сразу в четвертый раунд, а как то мимо Бенфики протиснуться. Слишком уж сильный соперник для такой стадии.

      0
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      Рейтинг: +10742

      KLIM777 1 час назад

      Вообще не понял. Почему так?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40781

      portero 1 час назад

      Да лучше в ЛЕ до ЛЧ пока не доросли, стабильности и уверенности нет.....

      1
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      Рейтинг: +155

      mama1991 1 час назад

      бенфике только полямзать могут....

      0
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      Рейтинг: +1362

      lek! 1 час назад

      Хорошо это или плохо не поймешь ))

      Бенфика сейчас не подарок и ни когда не была.

      1
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      Рейтинг: +3083

      mdu86 1 час назад

      Исходя из списка команд, которым нужно выиграть ЛЕ (Шахтёр, Севилья, МЮ, Интер), у Краснодара очень хорошие шансы попасть в четвертый раунд ЛЧ на Бенфику, минуя 3-й отборочный раунд

      1
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      Рейтинг: +16206

      bset 1 час назад

      Надо португальцев побеждать. По-другому прежнее место нам никак не вернуть.

      1
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      Рейтинг: +1188

      PAREVG. > bset 1 час назад

      А зачем??? Еше одна команда в ЕК, и что, в прошлом году сразу Нефчи выбил туляков, и кстати, за все время, ни разу третья команда не пробивалась в группу ЛЧ.
      И вообще, удел наших команд ЛЕ, в ЛЧ делать нечего, особенно, с учетом, лишенного конкуренции нашего чемпионата, где есть Зенит, и все остальные. А Зенит, лишенный конкуренции во внутреннем чемпионате, без судейской поддержки, в ЕК, мало на что способен.

      4
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      Рейтинг: +6222

      Сильвербой > PAREVG. 1 час назад

      А какая конкуренция в чемпионате Украины??? Но это почему-то не мешает Шахреру каждый год показывать достойные результаты в европе! То что наши клубы немощные, так это только к ним вопрос, привыкли играть за счет судей!

      4
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      Рейтинг: +16206

      bset > PAREVG. 35 минут назад

      ЛЧ - это в первую очередь призовые. По поводу Нефтчи - ну команда впервые вышла в еврокубки, что поделать. Если бы на их месте были Спартак, Динамо или Уфа, результат мог бы быть лучше. Ну вот так сложились обстоятельства, что более сильная команда для еврокубков во внутреннем чемпионате оказалась ниже. Плюс ЛЧ - это отличная витрина для игроков, которых потом можно продать. В ЛЕ нужно хорошо в плей-офф пройти, чтобы на тебя обратили внимание. Да и я верю всегда в чудо, что придут умные руководители в наш футбол и чемпионат станет расти статусом. Укрепиться на высоком месте всегда проще, чем подниматься из подвала.

      0
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      Рейтинг: +1188

      PAREVG. > bset 1 минуту назад

      Ну Спартак на своем месте, благополучно вылетел, а насчет витрины в ЛЧ, да, вот только стоимость игроков в нашем чемпионате отпугивает всех потенциальных покупателей, и это касается не только наших игроков, но и легионеров. Таких контрактов как здесь, им больше никто не даст, а нужного игрока наши не отпустят, Дзюба и Азмун тому пример,
      Остаются только призовые...
      А насчет руководителей нашего футбола, не в этой жизни.
      Тем более, пока все ключевые посты государства, заняты выходцами с Ленинграда, с обнуленным во главе.

      0
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      Рейтинг: +2441

      absent32 1 час назад

      а Бенфика как раз сейчас серьезная сила. Ну очень не легко будет быкам

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      Рейтинг: +4543

      vladik12 > absent32 1 час назад

      Особенно с возвращением Жезуша.

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      Рейтинг: +1682

      Из Твери Леха > absent32 1 час назад

      Да не то, что нелегко. 10% на успех. Состав-то точно такой же, как и с Олимпиакосом, а откровенного прогресса не наблюдается.

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