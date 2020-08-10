Немченко получил травму колена в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

Медицинская служба «Сочи» сообщила о повреждении, выявленном у полузащитника Анатолия Немченко.

Футболист травмировался в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура РПЛ.

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», – отметили в медслужбе.