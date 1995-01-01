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    Немченко получил травму колена в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

    Медицинская служба «Сочи» сообщила о повреждении, выявленном у полузащитника Анатолия Немченко.

    Футболист травмировался в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура РПЛ.

    «У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», – отметили в медслужбе.

    • «Сочи» отобрал очки у «Спартака» благодаря голу с пенальти на 90-й минуте.
    • Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что этот 11-метровый был назначен ошибочно.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2025

      Челнинец 20 минут назад

      Да да конечно, спецон придумали

      0
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      Рейтинг: +2786

      Cleaner 23 минуты назад

      "Медицинская служба Сочи" СООБЩИТ все, что ей прикажут.

      1
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      Рейтинг: +5671

      ivany4 32 минуты назад

      Это футбол детка.
      Была бы серьезная травма, матч не доиграл бы.

      0
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      Рейтинг: +57

      JuicyG 42 минуты назад

      Наверное в раздевалке его отдубасили,чтобы подозрения снять))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      sago31 57 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " kaop ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +5495

      Борат 1 час назад

      Этот игрок мог добивать мяч в ворота, а рыла не дал ему такой возможности и срубил в штрафной площади - 100%пенальти !!!
      На поле было полное доминирование команды Сочи !
      Возили рылов об газон всю игру и только отскок спас хряков от заслуженного поражения !
      Так что рылы должны радоваться ничьей и готовиться к следующим свино*бам !!!
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +3507

      "supermax" > Борат 1 час назад

      этот игрок уже нанес удар до того как наткнулся на Жиго.....я не верю что ты такой идиот чтобы отрицать абсолютно очевидные вещи....но перед твоим упрямством снимаю шляпу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5495

      Борат > "supermax" 1 час назад

      удар он нанёс и мог идти на добивание, а рыла его срубил !
      пеналь чистейший !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +3507

      "supermax" > Борат 58 минут назад

      какое б*ять добивание там могло быть?? мяч улетел в космос.....ладно...нет смысла с тобой разговаривать....дважды снимаю шляпу

      1
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      Рейтинг: +5495

      Борат > "supermax" 54 минуты назад

      ты ещё гол соболева пересмотри - на замедленном видео видно, что футболка Мевли задирается потому что Соболев хватает за ее воротник с задней стороны, не давая выпрыгнуть защитнику, после Соболев его отпускает и Мевля падает на землю!

      гол засчитан не верно !!!
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +3507

      "supermax" > Борат 53 минуты назад

      трижды

      1
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      ...
      Рейтинг: +1731

      Ден 781 > "supermax" 51 минуту назад

      Ты зачем с ним общаешься ? Он тролль обычный

      3
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      ...
      Рейтинг: +3507

      "supermax" > Ден 781 48 минут назад

      да какой там тролль...бот он безмозглый

      1
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      Рейтинг: +5495

      Борат > Ден 781 47 минут назад

      рыла, тебе по факту есть что сказать, или только как федун можешь пердеть в лужу и переобуваться ?
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +301

      Фанат Рубина 1 час назад

      ДА ДА ДА Нарисовать травму конечно! Что же вы онлайн на всю страну медообследование не провели что вся страна в ютубе видала что да травма, чушь не несите.
      СОЧИ ПОЗОР КЛУБ

      1
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      ...
      Рейтинг: +3507

      "supermax" > Фанат Рубина 55 минут назад

      из сочей сделали проституток...но больше всего удивляет что игрокам, тренерскому и руководящему составу все нравится...никого ничего не смущает....я не назову их мужиками...сами себя и то не уважают

      0
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      Рейтинг: +3507

      "supermax" 1 час назад

      а завтра выяснится, что Жиго заранее спланировал действия против Немченко, находясь в сговоре с главным тренером и лично с Федуном))

      0
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      Рейтинг: +17

      позор судьям рпл 1 час назад

      проверяйте на следующую игру сочи будет бегать как нм в чем не бывало позорище

      0
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      Рейтинг: +17

      позор судьям рпл 1 час назад

      и очко его проверьте а то мало ли может порвал на поле кто еще

      2
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