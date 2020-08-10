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  • Немченко получил травму колена в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

Немченко получил травму колена в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»

10 августа 2020, 09:33
26

Медицинская служба «Сочи» сообщила о повреждении, выявленном у полузащитника Анатолия Немченко.

Футболист травмировался в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура РПЛ.

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», – отметили в медслужбе.

  • «Сочи» отобрал очки у «Спартака» благодаря голу с пенальти на 90-й минуте.
  • Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что этот 11-метровый был назначен ошибочно.
  • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Немченко Анатолий
Комментарии (26)
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кто там
1597042015
Чуть ногу сам себе не сломал лишь бы пенку поставили, хотя зря старался и страдал, так и так бы поставили. Или премию пообещали?)
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paracetamol
1597042159
Вот его Жига и навернул. Увидел, что пацан, думал значит можно и ничего не будет.
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kvm
1597042813
и порвал промежность в 5-ти местах...
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позор судьям рпл
1597042848
и очко его проверьте а то мало ли может порвал на поле кто еще
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JuicyG
1597045364
Наверное в раздевалке его отдубасили,чтобы подозрения снять))
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ivany4
1597045917
Это футбол детка. Была бы серьезная травма, матч не доиграл бы.
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Челнинец
1597046651
Да да конечно, спецон придумали
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paracetamol
1597049539
Чуть не сломал молодого импортный костолом! Скосил как косой. За такие дела удалять надо.
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exceeftcrobelt
1597051670
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Добрый Бобер
1597052452
"Футболист травмировался в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Спартака»... Откуда такая уверенность, что именно в этом эпизоде?
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