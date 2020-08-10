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  • РБК: Дюков уговорил Хачатурянца не уходить с поста главы судейского комитета РФС

РБК: Дюков уговорил Хачатурянца не уходить с поста главы судейского комитета РФС

10 августа 2020, 09:17
18

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц продолжит работу на своем посту.

Ранее сообщалось, что функционер задумался об отставке после матча «Спартак»«Сочи» (2:2), однако президент союза Александр Дюков убедил его остаться.

«Дюков не хочет, чтобы Хачатурянц уходил, поскольку уверен в его управленческих компетенциях. На данный момент заявления или прошения об отставке не поступало», – сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией.

Хачатурянц возглавляет судейский комитет РФС с ноября прошлого года.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (18)
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кто там
1597041476
Своих не бросают, лень нового *настраивать* под нужные махинации. А потом сопли пускают с рассуждением почему наши клубы в ЛЧ проваливаются и почему среди многомиллионного населения нет своих Ронов и Мессей, да тех же Салахов и т.д. Потому что вот такие вот сидят ненасытные, непрофессиональные люди заботящиеся не о *лице* своей страны, а о своих карманах. Стыд и срам. Вообще бы это убожество(РФПЛ) сделали полностью по платной подписке что бы не засорять эфирное время.
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Добрый Бобер
1597041700
За.бался, небось, уговаривать-то...
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морозз
1597042794
Посидели в офисе Газпрома на Финском заливе у Миллера, ушатали пару пузырей бренди...пустили слезу!
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DOCTOR PENALTY
1597045698
Долго уговаривал..., хотя Хачатурянц никуда уходить и не собирался. (От такого бабла не уходят.)
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dim29
1597046259
армян в рос суд корпусе уже давно,я извиняюсь,а у нас своих наверно нет да? Хусаинов например,да много кого,а этот откуда взялся,он хоть судил раньше?надо для интереса википедию глянуть.
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Сильвербой
1597046642
Клоуны **...е!!! Показуху устроили!
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BANNIKOV1970
1597049783
дюков,вы обкакались,весь этот цирк должен закончится вмешательством УЕФА
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exceeftcrobelt
1597051677
Внимание! Открыт доступ к базе всех давалок страны. Тысячи девок что хотят Секса в открытом доступе и по соседству. Регистрация Бесплатная и Анонимная, пользуйтесь пока не закрыли, вот ссылка ---- https://kutt.it/zO9Y7k
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Spartak Piter
1597061540
Всегда помните что позор СБГТ
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momwig_
1597061711
Дюков уговорил Федуна, Дюков уговорил Хачатурянца... Ну пусть сам тогда уходит.
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