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    РБК: Дюков уговорил Хачатурянца не уходить с поста главы судейского комитета РФС

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц продолжит работу на своем посту.

    Ранее сообщалось, что функционер задумался об отставке после матча «Спартак»«Сочи» (2:2), однако президент союза Александр Дюков убедил его остаться.

    «Дюков не хочет, чтобы Хачатурянц уходил, поскольку уверен в его управленческих компетенциях. На данный момент заявления или прошения об отставке не поступало», – сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией.

    Хачатурянц возглавляет судейский комитет РФС с ноября прошлого года.

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    Источник: РБК

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6214

      Сильвербой 19 минут назад

      Клоуны **...е!!! Показуху устроили!

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      Рейтинг: +268

      dim29 26 минут назад

      армян в рос суд корпусе уже давно,я извиняюсь,а у нас своих наверно нет да? Хусаинов например,да много кого,а этот откуда взялся,он хоть судил раньше?надо для интереса википедию глянуть.

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      Рейтинг: +268

      dim29 > dim29 21 минуту назад

      ну хоть играл,и вроде не плохо,зачёт.

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      Рейтинг: +17796

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Долго уговаривал..., хотя Хачатурянц никуда уходить и не собирался. (От такого бабла не уходят.)

      0
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      Рейтинг: +301

      Фанат Рубина 1 час назад

      сколько бабла газпромовского вывалилчтобы не уходил? а ПИЗ Дюков?

      0
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      Рейтинг: +3786

      морозз 1 час назад

      Посидели в офисе Газпрома на Финском заливе у Миллера, ушатали пару пузырей бренди...пустили слезу!

      0
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      Рейтинг: +2053

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Новость высосана из пальца. Никто никуда не собирается уходить. Заявления не было. Какой смысл Дюкову его уговаривать?

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      Рейтинг: +7290

      paracetamol 1 час назад

      Зря, я бы воспользовался случаем. Да и выгнать его невозможно, ара же, дорвался до такой должности!

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      Рейтинг: +4493

      Добрый Бобер 1 час назад

      За.бался, небось, уговаривать-то...

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      Рейтинг: +702

      кто там 1 час назад

      Своих не бросают, лень нового *настраивать* под нужные махинации.

      А потом сопли пускают с рассуждением почему наши клубы в ЛЧ проваливаются и почему среди многомиллионного населения нет своих Ронов и Мессей, да тех же Салахов и т.д.

      Потому что вот такие вот сидят ненасытные, непрофессиональные люди заботящиеся не о *лице* своей страны, а о своих карманах. Стыд и срам. Вообще бы это убожество(РФПЛ) сделали полностью по платной подписке что бы не засорять эфирное время.

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