РБК: Дюков уговорил Хачатурянца не уходить с поста главы судейского комитета РФС

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц продолжит работу на своем посту.

Ранее сообщалось, что функционер задумался об отставке после матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), однако президент союза Александр Дюков убедил его остаться.

«Дюков не хочет, чтобы Хачатурянц уходил, поскольку уверен в его управленческих компетенциях. На данный момент заявления или прошения об отставке не поступало», – сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией.

Хачатурянц возглавляет судейский комитет РФС с ноября прошлого года.