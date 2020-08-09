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    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Сочи», пропустив два гола с пенальти

    «Спартак» упустил победу над «Сочи» в матче 1-го тура чемпионата России.

    Команда Доменико Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Спартак (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 7; 2:0 – Ларссон, 10; 2:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 2:2 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

    Предупреждения: Соболев, 8; Ларссон, 74; Крал, 84; Гапонов, 86; Максименко, 90+1; Умяров, 90+3 – Терехов, 40; Набиуллин, 77; Маргасов, 82.

    Спартак: Максименко, Джикия, Маслов (Гапонов, 53), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 77), Крал, Соболев, Глушенков (Понсе, 54), Ларссон.

    Сочи: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев (Набиуллин, 72), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Немченко, 65), Полоз (Заболотный, 84), Цаллагов, Нобоа.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2020 21:59
    Комментарии318
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    • ...
      Рейтинг: +6091

      JTherry 42 минуты назад

      этот беспредел даже обсуждать нет смысла... если государство стало вмешиваться даже в футбол - это повод для разбирательства в УЕФА и ФИФА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3303

      AtticusFinch 44 минуты назад

      Судье матча Спартак - Сочи - заплатите судье заплатите чеканной монетой,
      Чеканной монетой. Уо-о-о.
      И экспертам на VAR заплатите –
      Зачтётся всё это
      Вам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Enter2006 48 минут назад

      Нужно выгонять тотализаторы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2998

      TOMSON 1 час назад

      Ну первый пендаль 50 на 50. Так сказать можно вести дискуссию. Но 2! Это конечно нечто. Я хз как этот пеналь объяснят на тв

      2
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      ...
      Рейтинг: +9421

      derrik2000 > TOMSON 1 час назад

      На Матч ТВ в передаче "После футбола" в результате острой дискуссии дали уклончивый ответ.)))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2292

      NewLife 1 час назад

      Фотографии Казарцева и Еськова появились на доске почета в Газпроме.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9421

      derrik2000 > NewLife 1 час назад

      Фото Еськова на этой доске, по-моему, разА в два больше, чем Казарцева.

      2
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      Рейтинг: +1517

      ALEX ML 1 час назад

      Судья сыграл вничью, но не успел обыграть Спартак

      2
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      Рейтинг: +7210

      paracetamol 1 час назад

      Первый пен - за явную накладку, а второй за то, что урод Жига молодого чуть не убил. Все правильно!

      1
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      Рейтинг: +479

      gari69 > paracetamol 1 час назад

      Дурак вы сударь..

      2
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      Рейтинг: +8128

      BRO_football 1 час назад

      Не люблю, конечно, Спартак, но то, что с ним творится в матчах в последнее время, это странно. Хочется, чтобы Спартак терял очки честно, а не за счёт судей.
      Первый пенальти был. Я не поленился и поймал кадр с телетрансляции, на котором видно, что Маслов пяткой наступает на стопу Заике. Скинул бы сюда, да не знаю как.
      Второй пенальти спорный. Жиго разогнался, не успел затормозить и сшиб игрока Сочи уже после удара по мячу. Нарушение ли это? Скорее всего да.

      2
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      Рейтинг: +4907

      Владислав Vlad > BRO_football 50 минут назад

      Вот смотри - даже ты искал кадр, что бы что-то увидеть, а судья не стал даже смотреть.
      Вот сейчас разберут моменты и решат, что была ошибка при назначении пенальти. И кто будет виноват? ВАР? А ВАР скажет, что ему показалось, что было нарушение.
      Поэтому и должно быть правило - назначаешь пенальти - убедись, посмотрев момент сам. Что бы потом не было такого, как в прошлом сезоне, когда судья валил на ВАР, а ВАР на судью. И все вроде бы не виновны и судим дальше.
      Да и переговоры судьи с ВАР не мешало бы сделать открытыми, как в Голландии.

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      Рейтинг: +537

      Бестолковый 1 час назад

      Глушаков небось смотрел на матч и в глубине души ржал над Спартаком, - ))))) При мне такого не было))).

      2
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      Рейтинг: +87

      Hustos 1 час назад

      Это заговор Питерских масонов

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