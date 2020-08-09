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РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Сочи», пропустив два гола с пенальти

9 августа 2020, 21:59
284

«Спартак» упустил победу над «Сочи» в матче 1-го тура чемпионата России.

Команда Доменико Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 7; 2:0 – Ларссон, 10; 2:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 2:2 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

Предупреждения: Соболев, 8; Ларссон, 74; Крал, 84; Гапонов, 86; Максименко, 90+1; Умяров, 90+3 – Терехов, 40; Набиуллин, 77; Маргасов, 82.

Спартак: Максименко, Джикия, Маслов (Гапонов, 53), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 77), Крал, Соболев, Глушенков (Понсе, 54), Ларссон.

Сочи: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев (Набиуллин, 72), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Немченко, 65), Полоз (Заболотный, 84), Цаллагов, Нобоа.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (284)
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АртурZaСМ
1596999732
Бл...... как? как можно с таким наглым видом, после всех скандалов прошлого сезона, ставить 2 левых пенальти да еще и имея в наличии ВАР?
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Dominator777
1596999835
Болельщики хрюшек, сочувствую вам и приношу свои соболезнования - у Вашего клуба судья украл победу!
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Evgeniy32
1597000089
Кошмар.... Ужас. Таких судей выгонять сразу. Ну такие пенальти ставить это жесть. Если первый ещё спорно, но второй....... Позор судьям
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Д Альбертини
1597000166
Ну такой футбол смотреть даже по телеку не хочется, не то что на стадион ходить.. Хай с первый пенальти, 50/50. Но второй то просто придуманный. Такая х..ета галимая))) расскажите теперь что заговор это полная х..ня, типа вам мерещится, вы типа гоните)) просто топят команду..
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lek!
1597000170
Так у нас ни когда не появится сильный чемпионат и сильные клубы , смысла нет если все решает Газпром . Как то такое же творилось в 12 году , когда просто не давали играть Анжи . Так и будут отсасывать наши а клубы в ЛЧ .
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spartak1313
1597000173
У.Е. Б. А. Н. С. К.и.й газпромовский чемпионат
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kazak161
1597000176
Я в шоке от такого судейства и двух пенальти!!!!!!!!!!!!!
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Кинстифа
1597000179
Как смотреть РПЛ с настолько явной продажностью... Эти ублюдки уже пади и призовые места распределили....
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Челнинец
1597000672
Приятно видеть Болельщиков других клубов которые тоже против такого судейства, уважуха и респект всем, Кашшаи сюда только заработать пришел!
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oyabun
1597000810
Огромное спасибо за комменты болельщиков Зенита, Локо, ЦСКА, Рубина , Ростова и др. клубов за адекватную оценку судейства в этом матче. Многие из вас не любят Спартак и если проиграл по делу то радуются этому. НО НЕ ПРИ ТАКОМ СУДЕЙСТВЕ!! Ибо сегодня пострадал Спартак, а завтра так же пострадает любой другой. Честное слово, после ваших комментов, уже не так горько и обидно как было первые минуты после финала игры. Спасибо!
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