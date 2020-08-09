РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Сочи», пропустив два гола с пенальти

«Спартак» упустил победу над «Сочи» в матче 1-го тура чемпионата России.

Команда Доменико Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 7; 2:0 – Ларссон, 10; 2:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 2:2 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

Предупреждения: Соболев, 8; Ларссон, 74; Крал, 84; Гапонов, 86; Максименко, 90+1; Умяров, 90+3 – Терехов, 40; Набиуллин, 77; Маргасов, 82.

Спартак: Максименко, Джикия, Маслов (Гапонов, 53), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 77), Крал, Соболев, Глушенков (Понсе, 54), Ларссон.

Сочи: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев (Набиуллин, 72), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Немченко, 65), Полоз (Заболотный, 84), Цаллагов, Нобоа.

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