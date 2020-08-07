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  • Булыкин: «Надеюсь на победу «Локомотива» над «Зенитом». Судейские ошибки не следует держать в уме»

Булыкин: «Надеюсь на победу «Локомотива» над «Зенитом». Судейские ошибки не следует держать в уме»

7 августа 2020, 19:13
3

Офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Функционер желает победы своей бывшей команде.

«Я надеюсь на красивую игру, голы и победу от «Локомотива». Футбол тем и хорош, что фавориты могут легко проиграть. А в кубковых встречах результат может быть ещe более непредсказуемым: совсем другой накал и совсем другая борьба. В них никто не может заранее предугадать результат.

Шанс «Локомотива» — в самоотверженной игре и в хорошем движении. Кто будет больше двигаться с самого начала и будет играть агрессивно на протяжении всего матча, тот и станет победителем.

Судейские ошибки в таких ситуациях не следует держать в уме. Нет смысла говорить, что это пойдeт кому-то на пользу. К тому же сейчас есть VAR, который помогает исправлять ошибки. Поэтому всe будет зависеть от игроков.

Я думаю, сегодня ещe рано давать оценку работе Марко Николича. Но если под его руководством команда сможет завоевать трофей, это будет большим плюсом», – сказал Булыкин.

  • Матч проходит в эти минуты.
  • Булыкин начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве».
  • Ранее Булыкин занимал должность советника президента клуба.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1596819333
Булкин - функционер... мир сошел с ума.
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paracetamol
1596828171
Всегда знал, что ЗаБулдыкин дурачок. Но что такой - не предполагал!
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balam
1596859885
варежки сними
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