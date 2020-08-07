Булыкин: «Надеюсь на победу «Локомотива» над «Зенитом». Судейские ошибки не следует держать в уме»

Офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Функционер желает победы своей бывшей команде.

«Я надеюсь на красивую игру, голы и победу от «Локомотива». Футбол тем и хорош, что фавориты могут легко проиграть. А в кубковых встречах результат может быть ещe более непредсказуемым: совсем другой накал и совсем другая борьба. В них никто не может заранее предугадать результат.

Шанс «Локомотива» — в самоотверженной игре и в хорошем движении. Кто будет больше двигаться с самого начала и будет играть агрессивно на протяжении всего матча, тот и станет победителем.

Судейские ошибки в таких ситуациях не следует держать в уме. Нет смысла говорить, что это пойдeт кому-то на пользу. К тому же сейчас есть VAR, который помогает исправлять ошибки. Поэтому всe будет зависеть от игроков.

Я думаю, сегодня ещe рано давать оценку работе Марко Николича. Но если под его руководством команда сможет завоевать трофей, это будет большим плюсом», – сказал Булыкин.