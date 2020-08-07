Кикнадзе: «Локомотив» отказался от подписания Кокорина по финансовым и поведенческим причинам»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не стал предлагать контракт форварду Александру Кокорину.

– «Локомотив» очень хотел Кокорина, это признают все. Почему он в «Спартаке»?

– Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия.

– Но его же отклонили на трансферном комитете. Это произошло по финансовым или по политическим причинам?

– Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности.

Марко [Николич] очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в «Спартаке». Считаю, что это один из лучших нападающих в лиге.

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