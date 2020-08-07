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  • Кикнадзе: «Локомотив» отказался от подписания Кокорина по финансовым и поведенческим причинам»

Кикнадзе: «Локомотив» отказался от подписания Кокорина по финансовым и поведенческим причинам»

7 августа 2020, 15:34
10

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не стал предлагать контракт форварду Александру Кокорину.

– «Локомотив» очень хотел Кокорина, это признают все. Почему он в «Спартаке»?

– Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия.

– Но его же отклонили на трансферном комитете. Это произошло по финансовым или по политическим причинам?

– Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности.

Марко [Николич] очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в «Спартаке». Считаю, что это один из лучших нападающих в лиге.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Кокорин Александр Кикнадзе Василий
Комментарии (10)
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isakkobelini
1596804676
Условия в 2 разу дешевле чем у этого полена Смолова.....
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paracetamol
1596804871
Поведенческие причины? Ты бы на себя посмотрел Кикнадзе и свое поведение относительно Сёмина!
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DOCTOR PENALTY
1596805224
Вес Кикнадзе в клубе равен "0"! Нужен только для распила.
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derrik2000
1596806523
Кикнадзе хотел ответить, как "ревнитель патриархальных устоев", которые, дескать, при нём прививаются в Локомотиве. Получилось у него очень хреново. Как это сейчас говорят, гнилая отмазка.
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vladimir-7
1596806881
Василий, не взяли Кокорина и не взяли, а чего теперь оправдываться.
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Давид59
1596807457
А Суареса тоже бы не взяли?
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ilichkadr
1596809090
Вася в очередной раз дрыстанул. Действительно, а вдруг чего, то что скажет товарищ маузер?
Ответить
paracetamol
1596813545
Кикнадзе - образец порядочности!
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(Дорат)Брат Бората
1596814916
похоже в локо не такие как с пищевики идиоты
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zigbert
1596882666
Сказал бы прямо что не стали рисковать.
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