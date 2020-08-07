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    Кикнадзе: «Локомотив» отказался от подписания Кокорина по финансовым и поведенческим причинам»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не стал предлагать контракт форварду Александру Кокорину.

    – «Локомотив» очень хотел Кокорина, это признают все. Почему он в «Спартаке»?

    – Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия.

    – Но его же отклонили на трансферном комитете. Это произошло по финансовым или по политическим причинам?

    – Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности.

    Марко [Николич] очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в «Спартаке». Считаю, что это один из лучших нападающих в лиге.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7891

      ilichkadr 2 минуты назад

      Вася в очередной раз дрыстанул. Действительно, а вдруг чего, то что скажет товарищ маузер?

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      Рейтинг: +1885

      Genz 6 минут назад

      П.и.д.а.р.а.с Кикнадзе. Сам звонил Кокорину до комитета и дал согласие на 10 милл. За три года и ещё премиальные входные 4 милл.
      Язык ему отрезать

      0
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      Рейтинг: +10755

      silver29 7 минут назад

      Семин с Фарфаном вроде не дебоширили, однако их отклонили

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      Рейтинг: +3741

      Давид59 29 минут назад

      А Суареса тоже бы не взяли?

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      Рейтинг: +12183

      vladimir-7 39 минут назад

      Василий, не взяли Кокорина и не взяли, а чего теперь оправдываться.

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      Рейтинг: +1782

      ziborock 41 минуту назад

      А Семина по каким причинам не скажешь?!

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      Рейтинг: +9303

      derrik2000 45 минут назад

      Кикнадзе хотел ответить, как "ревнитель патриархальных устоев", которые, дескать, при нём прививаются в Локомотиве.
      Получилось у него очень хреново.
      Как это сейчас говорят, гнилая отмазка.

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      Рейтинг: +17790

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вес Кикнадзе в клубе равен "0"! Нужен только для распила.

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      Рейтинг: +7134

      paracetamol 1 час назад

      Поведенческие причины? Ты бы на себя посмотрел Кикнадзе и свое поведение относительно Сёмина!

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      Рейтинг: +114

      isakkobelini 1 час назад

      Условия в 2 разу дешевле чем у этого полена Смолова.....

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