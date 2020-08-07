Райкович перейдет в «Локомотив» бесплатно

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об условиях перехода в клуб центрального защитника Слободана Райковича.

– Информация про Слободана Райковича – правда?

– Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник.

У нас было три варианта. Марко [Николич] попросил Райковича. Он его знает и понимает. На трансферном комитете Марко сказал, что знает, что делает и попросил его поддержать. Трансферный комитет поддержал.

– И зарплату в 1,5 миллиона евро?

– Это неправда. Очень далеко... очень.

– Но это же очень сомнительный трансфер. Не боитесь, что если Райкович провалится...

– Я вообще мало чего боюсь. Есть главный тренер. Если я ему доверяю, то на основе кредита доверия я ему должен создать те условия, в которых ему будет комфортно работать. Марко привел аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Все.

Началось вообще все с того, что на меня вышел агент с просьбой дать характеристику Райковича от Марко для трансферного рынка. Марко, когда узнал об этом, сказал, что игрока надо брать.

– Он перешел как свободный агент? Или выкупали из «Перуджи»?

– Как свободный агент.