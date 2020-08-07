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Райкович перейдет в «Локомотив» бесплатно

7 августа 2020, 13:53
16

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об условиях перехода в клуб центрального защитника Слободана Райковича.

– Информация про Слободана Райковича – правда?

– Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник.

У нас было три варианта. Марко [Николич] попросил Райковича. Он его знает и понимает. На трансферном комитете Марко сказал, что знает, что делает и попросил его поддержать. Трансферный комитет поддержал.

– И зарплату в 1,5 миллиона евро?

– Это неправда. Очень далеко... очень.

– Но это же очень сомнительный трансфер. Не боитесь, что если Райкович провалится...

– Я вообще мало чего боюсь. Есть главный тренер. Если я ему доверяю, то на основе кредита доверия я ему должен создать те условия, в которых ему будет комфортно работать. Марко привел аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Все.

Началось вообще все с того, что на меня вышел агент с просьбой дать характеристику Райковича от Марко для трансферного рынка. Марко, когда узнал об этом, сказал, что игрока надо брать.

– Он перешел как свободный агент? Или выкупали из «Перуджи»?

– Как свободный агент.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Райкович Слободан Кикнадзе Василий
Комментарии (16)
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Skull_Boy
1596798631
Ну ну за сезон неполных 12 игр в Серии Б из 16 команды, которая будет бороться в плей-офф за выживание топ игрок, главное Фарфана слил бревно взял
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фанат джигурды
1596799053
У нас было три варианта. Марко [Николич] попросил Райковича. Он его знает и понимает. -Брат, помоги, ну, ты же брат. - Как я могу брату не помочь, пиши заявление на приём.
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PAREVG.
1596799057
В Италии, наверное перекрестились, когда избавились от такого "таланта" И, кстати, грызун, как насчет ставки на молодежь,, ему уже 31...
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Spartak Piter
1596801487
Куда бы не перешел и за какие бы деньги главное помнить что позор СБГТ зянитовскому филиалу ЛГБТ в футболе))
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zra78
1596802242
Плять, оды будем петь руководству......
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isakkobelini
1596802989
с ума сойти и это перед очередным выступлением в Лиге чемпионов, друзья вас ждет очередной провал и позор.
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Сильвербой
1596805572
Локомотив решил повеселить публику и отвлечь внимание от Спартака!!!???
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Князев
1596807080
Бесплатно собираем дерьмо со всей Европы.
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isakkobelini
1596807568
я думаю руководство Локо лжет перуджа заплатила за этот переход))))
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absent32
1596869346
– Я вообще мало чего боюсь. Есть главный тренер. Если я ему доверяю, то на основе кредита доверия я ему должен создать те условия, в которых ему будет комфортно работать. Марко привел аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Все. какого там Николича трансферный комитет услышал, а когда Палыч просил игроков, и не требовал звезд, так его ни кто не слышал и слили тренера. обосрется ваш Райкович как минимум, как максимум вместе с Николичем
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