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    Райкович перейдет в «Локомотив» бесплатно

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об условиях перехода в клуб центрального защитника Слободана Райковича.

    – Информация про Слободана Райковича – правда?

    – Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник.

    У нас было три варианта. Марко [Николич] попросил Райковича. Он его знает и понимает. На трансферном комитете Марко сказал, что знает, что делает и попросил его поддержать. Трансферный комитет поддержал.

    – И зарплату в 1,5 миллиона евро?

    – Это неправда. Очень далеко... очень.

    – Но это же очень сомнительный трансфер. Не боитесь, что если Райкович провалится...

    – Я вообще мало чего боюсь. Есть главный тренер. Если я ему доверяю, то на основе кредита доверия я ему должен создать те условия, в которых ему будет комфортно работать. Марко привел аргументы, почему он хочет Райковича. Трансферный комитет его услышал. Все.

    Началось вообще все с того, что на меня вышел агент с просьбой дать характеристику Райковича от Марко для трансферного рынка. Марко, когда узнал об этом, сказал, что игрока надо брать.

    – Он перешел как свободный агент? Или выкупали из «Перуджи»?

    – Как свободный агент.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +818

      Spartak Piter 3 минуты назад

      Куда бы не перешел и за какие бы деньги главное помнить что позор СБГТ зянитовскому филиалу ЛГБТ в футболе))

      0
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      Рейтинг: +1168

      PAREVG. 43 минуты назад

      В Италии, наверное перекрестились, когда избавились от такого "таланта"
      И, кстати, грызун, как насчет ставки на молодежь,, ему уже 31...

      1
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      Рейтинг: +1132

      фанат джигурды 43 минуты назад

      У нас было три варианта. Марко [Николич] попросил Райковича. Он его знает и понимает.

      -Брат, помоги, ну, ты же брат.
      - Как я могу брату не помочь, пиши заявление на приём.

      2
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      Рейтинг: +9134

      Skull_Boy 50 минут назад

      Ну ну за сезон неполных 12 игр в Серии Б из 16 команды, которая будет бороться в плей-офф за выживание топ игрок, главное Фарфана слил бревно взял

      4
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      Рейтинг: +2421

      absent32 1 час назад

      хоть одно радует))) только полторашку отстегни за год)))

      0
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