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  • Кикнадзе – о фарм-клубах РПЛ: «Если тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду»

Кикнадзе – о фарм-клубах РПЛ: «Если тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду»

7 августа 2020, 12:35
21

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался против фарм-клубов в РПЛ.

«Если эта тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду. «Сочи»«Ростов» это клоунада. И здесь будет тоже самое. Потому что сейчас все клубы из верхней части таблицы лихорадочно начнут искать сателлитов, которые за мзду малую…

Здесь же сразу несколько вопросов решается. Например, лимит: можно зимой спокойно упаковать и отправить легионеров, чтобы провести любую трансформацию состава. Другая возможность – спокойно обкатать молодняк из академии. Но только нужно понимать: это будет чемпионат шести-семи команд со всеми вытекающими последствиями. И не надо потом жаловаться, что мы собственными руками задушили лигу.Мы сейчас стоим на грани очень серьезного вызова. Я знаю позицию многих клубов, она довольно жесткая по отношению и к ситуации «Зенита», и к ситуации «Спартака», который в ответ «на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда» решил ударить со всей пролетарской прямотой.Ситуация, естественно, неправильная. Не может быть таких связей, которые возникли у «Зенита». Хотя они выглядят аккуратнее и юридически чище других, благодаря которым доходит до назначения главного тренера. Если не реагировать мы можем потерять чемпионат.

С этой точки зрения у РФС и лично у Александра Дюкова очень непростой период, когда, на мой взгляд, необходимо принять ряд точных решений. Буквально только что большинство клубов на общем собрании лиги проголосовали за внесение поправок в регламент, которые будут препятствовать созданию фарм-клубов. Теперь слово за РФС», – заявил Кикнадзе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кикнадзе Василий
Комментарии (21)
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vsespartak01
1596793595
рпл и есть клоунада!
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ivany4
1596794234
То о чем, со всей пролетарской прямотой, говорил Спартак два года - свершилось. Наконец-то появилась и жесткая позиция многих клубов, по отношению к ситуации Зенита, и увидели в всей красе судейский комитет, и поняли, что собственными руками(молчанием) могут задушили лигу. Жаль только, что не читают мнения болельщиков по этому вопросу. Давно бы поняли, почему полупустые стадионы. Да и заговорили об этом, пожалуй только с одной единственной целью. Лучше прижать один зарвавшийся клуб с северной окраины, чем раскошеливаться многим на большие бабки. А многим богатеям жалко своих денюжек, а государственных не вот-то получишь.)) Вот и получается, что только Спартак способен любыми действиями отстаивать интересы народа(болельщиков). Правильно говорят - Спартак народная команда.
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Spartak Piter
1596795042
Фармклубам нет места. Это дичь. Самое главное не забываем что стыдно за СБГТ
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фанат джигурды
1596795477
Поздравляю грузина с первой здравой мыслью за время президенствования.
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Евгений Агеев
1596795681
Забавно, клоун говорит про клоунаду. Он бы сошел за своего в этом цирке.
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Spartak Piter
1596796554
В Химки еще не перешел ни один футболист Спартака, Химки не сыграли ни одного матча со Спартаком, но на болотах полыхнуло так сильно, что поправки в регламент ввелись быстрее, чем шлюба кончил в азмуна))))
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Dgad
1596796580
Все верно сказано, о какой честной борьбе можно говорить когда у некоторых команд в РПЛ есть фарм-клубы. Это сразу во первых +6 очков, во вторых можно пачками в аренду сдавать и возвращать кого захочешь, обкатывать в РПЛ и дт...а все началось с Зенита заметьте...
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Spartak Piter
1596796801
Только полоумному не понятно, что Спартак сделал шикарный ход с привлечением внимания. Жизнь Спартака от поправок не меняется, зато меняется у СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе) наверное теперь будут продавать футболистов по 50 000 рублей вместо аренды и покупать так же.
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plehanov6
1596797921
Главная клоунада РПЛ - кикнадзе!!! Особенно после ситуации с Семиным!
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isakkobelini
1596803564
зенит только и берет кубки благодаря своим фарм клубам, Спартак понимает, что 7 место это их потолок тоже решил завести, чтоб немного попылить в Европе.
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