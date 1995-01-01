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    Кикнадзе – о фарм-клубах РПЛ: «Если тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался против фарм-клубов в РПЛ.

    «Если эта тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду. «Сочи»«Ростов» это клоунада. И здесь будет тоже самое. Потому что сейчас все клубы из верхней части таблицы лихорадочно начнут искать сателлитов, которые за мзду малую…

    Здесь же сразу несколько вопросов решается. Например, лимит: можно зимой спокойно упаковать и отправить легионеров, чтобы провести любую трансформацию состава. Другая возможность – спокойно обкатать молодняк из академии. Но только нужно понимать: это будет чемпионат шести-семи команд со всеми вытекающими последствиями. И не надо потом жаловаться, что мы собственными руками задушили лигу.Мы сейчас стоим на грани очень серьезного вызова. Я знаю позицию многих клубов, она довольно жесткая по отношению и к ситуации «Зенита», и к ситуации «Спартака», который в ответ «на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда» решил ударить со всей пролетарской прямотой.Ситуация, естественно, неправильная. Не может быть таких связей, которые возникли у «Зенита». Хотя они выглядят аккуратнее и юридически чище других, благодаря которым доходит до назначения главного тренера. Если не реагировать мы можем потерять чемпионат.

    С этой точки зрения у РФС и лично у Александра Дюкова очень непростой период, когда, на мой взгляд, необходимо принять ряд точных решений. Буквально только что большинство клубов на общем собрании лиги проголосовали за внесение поправок в регламент, которые будут препятствовать созданию фарм-клубов. Теперь слово за РФС», – заявил Кикнадзе.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии18
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      Рейтинг: +10751

      silver29 38 минут назад

      А то, что сенит влияет на РФС и судей этого клоуна не смущает ? Российский футбол давно держится на регионах которые могут позволить себе содержать клубы (сенит не входит сюда, СПб очень бедный провинциальный городишко и клуб содержится на российский бюджет).

      2
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      Рейтинг: +317

      plehanov6 1 час назад

      Главная клоунада РПЛ - кикнадзе!!! Особенно после ситуации с Семиным!

      2
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      Рейтинг: +818

      Spartak Piter 1 час назад

      Только полоумному не понятно, что Спартак сделал шикарный ход с привлечением внимания. Жизнь Спартака от поправок не меняется, зато меняется у СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе) наверное теперь будут продавать футболистов по 50 000 рублей вместо аренды и покупать так же.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5577

      ivany4 > Spartak Piter 51 минуту назад

      Заодно и финансовый фэйер-плэй поправят.)))

      2
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      Рейтинг: +2486

      Dgad 1 час назад

      Все верно сказано, о какой честной борьбе можно говорить когда у некоторых команд в РПЛ есть фарм-клубы. Это сразу во первых +6 очков, во вторых можно пачками в аренду сдавать и возвращать кого захочешь, обкатывать в РПЛ и дт...а все началось с Зенита заметьте...

      3
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      Рейтинг: +818

      Spartak Piter > Dgad 1 час назад

      Читай ниже)))

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      Рейтинг: +2486

      Dgad > Spartak Piter 1 час назад

      Да я читал. А шумиху то подняли с Химками, что то с Сочи все молчали)))

      3
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      Рейтинг: +818

      Spartak Piter 1 час назад

      В Химки еще не перешел ни один футболист Спартака, Химки не сыграли ни одного матча со Спартаком, но на болотах полыхнуло так сильно, что поправки в регламент ввелись быстрее, чем шлюба кончил в азмуна))))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1884

      Genz 1 час назад

      Юран создал шумиху против Химки,получил 10 лямов,и в сторонку свалил. А сговор химки и Спартака провалился.

      -2
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      Рейтинг: +1705

      Евгений Агеев 1 час назад

      Забавно, клоун говорит про клоунаду. Он бы сошел за своего в этом цирке.

      2
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      Рейтинг: +1132

      фанат джигурды 1 час назад

      Поздравляю грузина с первой здравой мыслью за время президенствования.

      4
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      Рейтинг: +1168

      PAREVG. > фанат джигурды 1 час назад

      Это не его мысль, это в пресс-службе сочинили.

      4
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      Рейтинг: +818

      Spartak Piter 1 час назад

      Фармклубам нет места. Это дичь.
      Самое главное не забываем что стыдно за СБГТ

      6
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      Рейтинг: +5577

      ivany4 2 часа назад

      То о чем, со всей пролетарской прямотой, говорил Спартак два года - свершилось.
      Наконец-то появилась и жесткая позиция многих клубов, по отношению к ситуации Зенита, и увидели в всей красе судейский комитет, и поняли, что собственными руками(молчанием) могут задушили лигу. Жаль только, что не читают мнения болельщиков по этому вопросу. Давно бы поняли, почему полупустые стадионы.
      Да и заговорили об этом, пожалуй только с одной единственной целью. Лучше прижать один зарвавшийся клуб с северной окраины, чем раскошеливаться многим на большие бабки. А многим богатеям жалко своих денюжек, а государственных не вот-то получишь.))
      Вот и получается, что только Спартак способен любыми действиями отстаивать интересы народа(болельщиков). Правильно говорят - Спартак народная команда.

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