Кикнадзе – о фарм-клубах РПЛ: «Если тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался против фарм-клубов в РПЛ.

«Если эта тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду. «Сочи» – «Ростов» это клоунада. И здесь будет тоже самое. Потому что сейчас все клубы из верхней части таблицы лихорадочно начнут искать сателлитов, которые за мзду малую…

Здесь же сразу несколько вопросов решается. Например, лимит: можно зимой спокойно упаковать и отправить легионеров, чтобы провести любую трансформацию состава. Другая возможность – спокойно обкатать молодняк из академии. Но только нужно понимать: это будет чемпионат шести-семи команд со всеми вытекающими последствиями. И не надо потом жаловаться, что мы собственными руками задушили лигу.Мы сейчас стоим на грани очень серьезного вызова. Я знаю позицию многих клубов, она довольно жесткая по отношению и к ситуации «Зенита», и к ситуации «Спартака», который в ответ «на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда» решил ударить со всей пролетарской прямотой.Ситуация, естественно, неправильная. Не может быть таких связей, которые возникли у «Зенита». Хотя они выглядят аккуратнее и юридически чище других, благодаря которым доходит до назначения главного тренера. Если не реагировать мы можем потерять чемпионат.

С этой точки зрения у РФС и лично у Александра Дюкова очень непростой период, когда, на мой взгляд, необходимо принять ряд точных решений. Буквально только что большинство клубов на общем собрании лиги проголосовали за внесение поправок в регламент, которые будут препятствовать созданию фарм-клубов. Теперь слово за РФС», – заявил Кикнадзе.