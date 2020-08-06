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  • Медведев – о слухах про коронавирус в «Зените»: «Пускай клевещут. У нас все под контролем»

Медведев – о слухах про коронавирус в «Зените»: «Пускай клевещут. У нас все под контролем»

6 августа 2020, 22:33
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившиеся слухи об обнаружении коронавируса у нескольких игроков команды.

– Появилась информация о зараженных в «Зените». Правда ли это?

– Мы все тесты перепроверяем по три раза. Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды, все органы извещены. И он сдает повторные.

– Информация о Шамкине – неправда?

– Мы фамилии не раскрываем – это врачебная тайна, а сомнительный результат теста при последующих анализах оказался отрицательным.

– Вам не кажется, что вся история выглядит спланированной акцией против «Зенита»?

– Это абсолютно не важно, у нас все под контролем, а слухи и их источники всегда нужно проверять. Пускай клевещут.

У нас команда после золотого дубля готовится к новому сезону. Задача – выиграть третий раз подряд чемпионат. А ближайшая задача – матч с «Локомотивом». На игру поехали те, кто готовы.

  • «Зенит» поборется с «Локомотивом» за Суперкубок России.
  • Игра состоится в пятницу на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (7)
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vladimir-7
1596746444
На ВЭБ Арену выводят медведя из Санкт-Петербурга.
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Павелий
1596751212
Цитата не полная. Верно так: "Пускай клевещут. У нас все под контролем. ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО ИЗ БЮДЖЕТА!"
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paracetamol
1596761335
А побитые свинки все хрюкают.
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Соарес
1596776854
Все под контролем ,за все заплачено
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Spartak Piter
1596801574
Я думаю они там передают его половым путем)))) Ведь каждый знает, что позор СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе))
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Spirit_78
1596806061
Поросята визжат - а караван идёт.
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