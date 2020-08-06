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    Медведев – о слухах про коронавирус в «Зените»: «Пускай клевещут. У нас все под контролем»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившиеся слухи об обнаружении коронавируса у нескольких игроков команды.

    – Появилась информация о зараженных в «Зените». Правда ли это?

    – Мы все тесты перепроверяем по три раза. Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды, все органы извещены. И он сдает повторные.

    – Информация о Шамкине – неправда?

    – Мы фамилии не раскрываем – это врачебная тайна, а сомнительный результат теста при последующих анализах оказался отрицательным.

    – Вам не кажется, что вся история выглядит спланированной акцией против «Зенита»?

    – Это абсолютно не важно, у нас все под контролем, а слухи и их источники всегда нужно проверять. Пускай клевещут.

    У нас команда после золотого дубля готовится к новому сезону. Задача – выиграть третий раз подряд чемпионат. А ближайшая задача – матч с «Локомотивом». На игру поехали те, кто готовы.

    • «Зенит» поборется с «Локомотивом» за Суперкубок России.
    • Игра состоится в пятницу на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2020 22:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      fluinty.bawaype 2 минуты назад


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      Рейтинг: -1006

      Бoрат 21 минуту назад

      " У нас все под контролем " - и судьи и ВАР . Так держать , Зенит . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +12175

      vladimir-7 49 минут назад

      На ВЭБ Арену выводят медведя из Санкт-Петербурга.

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