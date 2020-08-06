Медведев – о слухах про коронавирус в «Зените»: «Пускай клевещут. У нас все под контролем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившиеся слухи об обнаружении коронавируса у нескольких игроков команды.

– Появилась информация о зараженных в «Зените». Правда ли это?

– Мы все тесты перепроверяем по три раза. Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды, все органы извещены. И он сдает повторные.

– Информация о Шамкине – неправда?

– Мы фамилии не раскрываем – это врачебная тайна, а сомнительный результат теста при последующих анализах оказался отрицательным.

– Вам не кажется, что вся история выглядит спланированной акцией против «Зенита»?

– Это абсолютно не важно, у нас все под контролем, а слухи и их источники всегда нужно проверять. Пускай клевещут.

У нас команда после золотого дубля готовится к новому сезону. Задача – выиграть третий раз подряд чемпионат. А ближайшая задача – матч с «Локомотивом». На игру поехали те, кто готовы.