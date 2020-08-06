Медведев – о слухах про коронавирус в «Зените»: «Пускай клевещут. У нас все под контролем»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившиеся слухи об обнаружении коронавируса у нескольких игроков команды.
– Появилась информация о зараженных в «Зените». Правда ли это?
– Мы все тесты перепроверяем по три раза. Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды, все органы извещены. И он сдает повторные.
– Информация о Шамкине – неправда?
– Мы фамилии не раскрываем – это врачебная тайна, а сомнительный результат теста при последующих анализах оказался отрицательным.
– Вам не кажется, что вся история выглядит спланированной акцией против «Зенита»?
– Это абсолютно не важно, у нас все под контролем, а слухи и их источники всегда нужно проверять. Пускай клевещут.
У нас команда после золотого дубля готовится к новому сезону. Задача – выиграть третий раз подряд чемпионат. А ближайшая задача – матч с «Локомотивом». На игру поехали те, кто готовы.
- «Зенит» поборется с «Локомотивом» за Суперкубок России.
- Игра состоится в пятницу на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.