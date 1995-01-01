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    Мамаев – о карантине на базе: «Я был в таких обстоятельствах, что для меня это как курорт»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил, как команде пришлось закрыться на базе на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у нескольких футболистов.

    «Было ли мне комфортно? Блин, я был в таких обстоятельствах, что для меня это был своего рода курорт и отдых от суеты. Мы там ничего не делали, я вставал, в номере занимались. Проснулся, позанимался. Нет никаких бытовых забот, все вопросы – по телефону.

    Не знаю, я дискомфорта не испытывал... Конечно, когда пошли игры, уже стало более ощутимо это, потому что все равно ты едешь на игру, с игры – опять на базу. Постоянно на базе, ты все время находишься в комнате. Но все равно, думаю, мне этот карантин дался гораздо легче, чем ребятам», – сказал Мамаев.

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    Источник: Ютуб-канал «Nobel»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2638

      Cleaner 43 минуты назад

      Кто же тебя в "те обстоятельства" поместил?

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