Карпин: «Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Он нас реально ушатал»

Я тоже долгое время считал, что беда в дисциплине. ( приношу свои извинения болельщикам Ростова). Но как показало время, это не дисциплина и не коронавирус, а РоспотребРэкет вас ушатал. Теперь руками санитаров будут расставлять команды на пьедестале и на вылел в ФНЛ.
Где то я уже встречал , всесилие санитаров. Если пациент выходит из под контроля , вызывают санитаров и одевают на пациентов смирительную рубашку.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, какое влияние на команду оказала июньская вспышка коронавируса.
«Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Нас коронавирус реально ушатал. Не только тех, кто болел. И здоровых, кто просидел на карантине.
Приходилось играть в таком графике шесть матчей подряд условному Ионову, условному Мамаеву, тем, кто был. Хаджикадунич выздоровел и вынужден играть 90 минут, хотя он не может провести и 60 минут», – сказал Карпин.
- В июне коронавирус был выявлен у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.
- «Ростов» финишировал на пятом месте в РПЛ и сыграет в Лиге Европы.
Карпин: «Все высказывания Федуна надо делить на сто»