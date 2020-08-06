Карпин: «Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Он нас реально ушатал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, какое влияние на команду оказала июньская вспышка коронавируса.

«Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Нас коронавирус реально ушатал. Не только тех, кто болел. И здоровых, кто просидел на карантине.

Приходилось играть в таком графике шесть матчей подряд условному Ионову, условному Мамаеву, тем, кто был. Хаджикадунич выздоровел и вынужден играть 90 минут, хотя он не может провести и 60 минут», – сказал Карпин.

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