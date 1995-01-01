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    Карпин: «Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Он нас реально ушатал»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, какое влияние на команду оказала июньская вспышка коронавируса.

    «Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Нас коронавирус реально ушатал. Не только тех, кто болел. И здоровых, кто просидел на карантине.

    Приходилось играть в таком графике шесть матчей подряд условному Ионову, условному Мамаеву, тем, кто был. Хаджикадунич выздоровел и вынужден играть 90 минут, хотя он не может провести и 60 минут», – сказал Карпин.

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    Источник: Ютуб-канал «Nobel»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +840

      Январь 59 36 минут назад

      Я тоже долгое время считал, что беда в дисциплине. ( приношу свои извинения болельщикам Ростова). Но как показало время, это не дисциплина и не коронавирус, а РоспотребРэкет вас ушатал. Теперь руками санитаров будут расставлять команды на пьедестале и на вылел в ФНЛ.
      Где то я уже встречал , всесилие санитаров. Если пациент выходит из под контроля , вызывают санитаров и одевают на пациентов смирительную рубашку.

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      Рейтинг: +2638

      Cleaner > Январь 59 25 минут назад

      Теория заговора? К сожалению, все гораздо прозаичнее...

      0
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      Рейтинг: +7078

      paracetamol 1 час назад

      Некер команду распускать, чтобы шлялись где попало. Дисциплину наведи, всех на базу и вперед!

      -1
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      Рейтинг: +2638

      Cleaner > paracetamol 26 минут назад

      И на матчи летать на собственном дистилированном самолете со своими дистилированными стюардессами со своего дистилированного аэродрома? Такое даже Зенит не потянет.

      0
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      Рейтинг: +2638

      Cleaner 1 час назад

      Купите вакцину и привейте команду. Деньги есть, уж 50 доз вам продадут, это не миллион. Только тогда жаловаться за плохие результаты можно будет только самим себе.

      -3
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      Рейтинг: +2486

      serhio80 > Cleaner 56 минут назад

      а что у нас есть вакцина?) уколешь непонятную куйню игроку и потом за допинг на пару лет улетит

      0
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      Рейтинг: +2638

      Cleaner > serhio80 29 минут назад

      Вообще то уже есть. И другой в ближайшее время не будет. Не нравится наша, пусть купят за бугром втридорога. Но тему с короновирусом в большом футболе пора закрывать.

      0
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      Рейтинг: +889

      Benifacto 1 час назад

      хорошие подпевалы...

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