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Карпин: «Все высказывания Федуна надо делить на сто»

6 августа 2020, 10:20
43

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он – «сбитый летчик».

«По поводу Федуна вообще нет смысла говорить, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто.

В зависимости от ситуации, в зависимости от того, кто был рядом, он может сказать все что угодно. А потом он и сам не помнит, что говорит и почему он говорит. Поэтому смысла говорить об этом нет», – сказал 51-летний специалист.

  • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.
  • Он поочередно занимал посты главного тренера и генерального директора.
  • «Ростов» Карпин возглавляет с декабря 2017 года.

Источник: Ютуб-канал «Nobel»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (43)
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NewLife
1596699599
Федуну от твоих слов не жарко и не холодно в отличии от финансового ущерба во время твоего руководства клубом.
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AleSan4es
1596701047
Что Карпин что Федук что Федун одного болота ягоды! Он думает что он супертренер но по сути у Ростова топовый состав, а они с таким составом 5 место берут. Поэтому слушать надо меньше таких, вон Газизов тоже надышался походу
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vsespartak01
1596702474
бомбардир!переименуй сайт в росалармоборат!это будет верное название!!
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paracetamol
1596703193
Я тоже давно это заметил. Непонятно, почему поросята этого не замечают? Очень доверчивые малолетки!
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Spartak Piter
1596703940
Федун тот еще болтун, но болтун с баблом. А вот реально за кого стыдно, то это за зянит, ведь каждый знает что позор СБГТ
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jatteltobjence
1596704108
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vka1970
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Валера в очередной раз показывает какой он злопамятный, горячий эстонец.)))
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extelveappoisk
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ААМ
1596720043
А почему не на 1000?
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zigbert
1596731481
Опровергать такие высказывания надо не на словах а на деле.
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