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    Карпин: «Все высказывания Федуна надо делить на сто»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он – «сбитый летчик».

    «По поводу Федуна вообще нет смысла говорить, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто.

    В зависимости от ситуации, в зависимости от того, кто был рядом, он может сказать все что угодно. А потом он и сам не помнит, что говорит и почему он говорит. Поэтому смысла говорить об этом нет», – сказал 51-летний специалист.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.
    • Он поочередно занимал посты главного тренера и генерального директора.
    • «Ростов» Карпин возглавляет с декабря 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Nobel»

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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +14148

      vka1970 16 минут назад

      Валера в очередной раз показывает какой он злопамятный, горячий эстонец.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1

      jatteltobjence 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +785

      Spartak Piter 2 часа назад

      Федун тот еще болтун, но болтун с баблом.
      А вот реально за кого стыдно, то это за зянит, ведь каждый знает что позор СБГТ

      8
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      ...
      Рейтинг: +3296

      KPCCSPB > Spartak Piter 1 час назад

      Открытый гей - Де Зуев, играл за вас же.. Он может и в тарасовке кого жарил. А в Зените у всех семьи и дети, задумайся.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7882

      ilichkadr > Spartak Piter 1 час назад

      Федун и без бабла болтун. Это у него от прошлой жизни, хроническое, с частыми обострениями.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3356

      "supermax" > KPCCSPB 1 час назад

      вот ты мне все время говоришь что тут развели гомосятину...а сам только об этом говоришь...у де зеува тоже есть любимая женщина и от нее же ребенок...ток что задумайся))....про алармоборатом я молчу...но ты хотя бы похож на человека с непустой головой

      7
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      ...
      Рейтинг: +3296

      KPCCSPB > "supermax" 1 час назад

      Так вы всю команду и весь город оскорбляете, из-за одного дебила Дзюбы, причём, мы сами не скрываем, что он имбецил. Но вы переходите грани, когда команду и город оскорбляете, из-за одного человека. А Де Зуев, сделал каминг-аут, может он би конечно ещё, я не знаю, но из игроков Зенита, тоже самое никто не делал. А за вас играл такой. Просто если задуматься, то ваши шутки про гомосятню, не оч звучат, после такого игрока, игравшего за Спартак. И то, на тот момент, когда он перешёл, никто клуб не гнобил, а вы вот так оскорбляете всех.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3356

      "supermax" > KPCCSPB 1 час назад

      так вы ведь первые начали этой херней заниматься...и, кстати, из-за одного человека))...привет админам...
      ничего не знаю о каминг ауте де зеву но знаю что

      В 2011 году Деми был признан самым модным футболистом года в Нидерландах. В том же году он, вместе с футболистами Кеннетом Пересом, Рональдом де Буром и гимнастом Джеффри Ваммесом снялся в фотосессии для журнала L′Homo, таким образом выражая протест против дискриминации геев в обществе; в том же издании он дал интервью, в котором сказал, что его часто принимают за гея, хотя сам он таковым не является


      да и ничего позорного он не совершал на камеру....так что прежде чем говорить что тут гомосятину разводят прекрати сам....как говорится начни с себя, например))

      4
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      ...
      Рейтинг: +252

      Spirit_78 > Spartak Piter 1 час назад

      Большего позора, чем спартаковский, придумать сложно. Ещё год назад чморили Кокорина как могли, теперь целуете ему бутсы. Просто секта проституток какая-то...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4728

      Hektor 84 > KPCCSPB 27 минут назад

      Так а шлюба с азмуном что делали? Или ты тоже как он считаешь что это армейский юмор?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3296

      KPCCSPB > "supermax" 3 минуты назад

      Какой пример, я отвечаю на это, этим, а не пропагандирую это. А ни один здравый мужик, просто так не будет позориться на весь мир. Ну придумали ему отмазку, он не гей, а би возможно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3296

      KPCCSPB > Hektor 84 3 минуты назад

      Так я и написал, мы Дзюбу сами презираем... Он мудак, кто спорит то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7078

      paracetamol 2 часа назад

      Я тоже давно это заметил. Непонятно, почему поросята этого не замечают? Очень доверчивые малолетки!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5148

      Борат > paracetamol 2 часа назад

      они реально повелись, что федун им подарит пищевик )))
      а он им каждый год по губам водит, то наркомана подпишет, то широкова, то уголовника ! вот умора !!! гыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5148

      Борат 2 часа назад

      да и все титулы пищевика надо на сто поделить, может и получится один честный кубок соли !
      гыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1720

      vsespartak01 2 часа назад

      бомбардир!переименуй сайт в росалармоборат!это будет верное название!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3356

      "supermax" > vsespartak01 2 часа назад

      а на задний фон бората с радужным флагом....самый раз для такой помойки

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      vsespartak01 > "supermax" 1 час назад

      этим алармоборатам и всему ихнему отребью не в россии жить ,а в нацистской довоенной германии!кроме себя они никого не любят только себя и свой зенит!дай им в руки автомат и плетки,создали бы концлагеря по всему миру и измывались бы над людьми!а кпсснику надо переименовать свой аватар в нацистспб!он таким и является фашистом!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3356

      "supermax" > vsespartak01 1 час назад

      да че тут говорить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      vsespartak01 > "supermax" 1 час назад

      была такая команда !с нормальными фанатами!за счет бабла выбились в люди и куда все хорошее подевалось?

      3
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      Рейтинг: +3356

      "supermax" > vsespartak01 1 час назад

      деньги портят людей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      vsespartak01 > "supermax" 1 час назад

      увы и ах!это очень плохо!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3296

      KPCCSPB > vsespartak01 1 час назад

      Я тебе по зубам разок бы дал, за твой гнилой базар, и за родителей, ты бы сразу в мусарку побежал бы, ныть. Твой маргарин в голове, он пугает, ты из тех, кто в школе стучал на всех, и пытал животных. Ты как ребёнок, которому испортили детство, сколько ты будешь ныть ещё? Назови этот период, и вопросы отпадут, хоть обревись тут. Но ты больной человек, и врун жалкий. И нацисты, с фашиками, раз уж на то пошло, это кони и спам, одни со свастикой гоняют, вторых вечно штрафуют, за презрение к чёрным. Даже на молодёжи с Ливерпулем, и то, оскорбляли. А про Испанию молчу, куда потом из-за вас, не хотели пускать остальных русских болельщиков, других клубов. Ты иногда хоть голову проветривай.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +252

      Spirit_78 > vsespartak01 1 час назад

      Мясных неадекватов здесь в разы больше.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3356

      "supermax" > Spirit_78 56 минут назад

      подобное порождает подобное....админам привет

      2
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      ...
      Рейтинг: +1720

      vsespartak01 > KPCCSPB 46 минут назад

      ты или дурак или прикидываешься,хотя пролетают и нормальные мысли!я говорю про алармоборатов и им подобных!родителей я не задеваю по плохому!просто большинству из ваших не хватает ихнего нормального воспитания!я вот именно про то,а не то что ты мне впариваешь!а про нацизм!а что не так я сказал и говорю?вы себя любимых только и любите и дай вам волю вы бы так и сделали!запомни ты бездарь!иди сам по своей морде бей по бестолковой!руки коротки!запомни у меня все по жизни нормально и плохого про меня никто никогда не говорил!а на тебя и твоих бездарей я плюю с высокой колокольни!ты за свой поганый язык точно когда -нибудь получишь,да наверное и получал!за такое фуфло твое это точно!ты самолюб!любишь только себя!так что закрой свое епало пока пока в него лепеха не попала!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      AleSan4es 2 часа назад

      Что Карпин что Федук что Федун одного болота ягоды! Он думает что он супертренер но по сути у Ростова топовый состав, а они с таким составом 5 место берут. Поэтому слушать надо меньше таких, вон Газизов тоже надышался походу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5744

      alarm > AleSan4es 2 часа назад

      в прошедшем сезоне: зенит 6:1 ростов, дзюба хет-трик)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      (Дорат)Брат Бората > AleSan4es 2 часа назад

      Карпин из таких как Еременко Попов Мамаев смог сделать команду, а в свинарнике их списали в пользу всяких краль и уголовников типа кокорюшки

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3797

      Yurok161 > AleSan4es 1 час назад

      Топовый состав общей стоимостью 46 м...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40366

      MaxRnD > alarm 1 час назад

      Ага, там скорее у Карасёва был хет-трик.
      Деревянный в той игре один из 2-х пеналей не сдюжил, так ему перебить разрешили ! Первый гол Зенита Ростову - это очередной раз пеналь, высосанный из пальца (классика жанра, кто бы сомневался)
      Общая статистика судейства Карасёва в матчах с Зенитом за прошедший сезон:
      5 игр - 5 побед Зенита с общим счётом 19-4 (4 поставленных пенальти, 2 из которых в ворота Ростова)
      Зато Ростов этот упырь отсудил чётко: 3 игры - 3 поражения

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5744

      alarm > MaxRnD 1 час назад

      то есть, если зениту дают перебить пенальти - то это судья виноват, а не вратарь, выскочивший метра на полтора. для объективности глянь сам (перемотай на 07:10).
      https://www.youtube.com/watch?v=WXIFl9psS5E

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40366

      MaxRnD > alarm 1 час назад

      Для объективности глянь любую игру РПЛ, где были пенальти - заступы в 95% случаев, а перебивался только в игре Зенит - Ростов.
      Через несколько дней после игры Зенит - Ростов была кубковая игра Урал-Оренбург. Специально смотрел за серией пенальти, так там абсолютно !!! во всех случаях надо было перебивать..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5744

      alarm > MaxRnD 1 час назад

      ты сказал про конкретный эпизод, я ответил. но после этого тебя понесло куда-то не туда. ещё раз: если заступ был, но гол забит - то засчитывают. если не забит - то перебивают. ваш вратарь выскочил на рекордную дистанцию, а не одну ногу на 30 сантиметров выставил - на такое и правда закрывают глаза.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40366

      MaxRnD > alarm 46 минут назад

      Кто бы сомневался, что меня понесло "не туда", а особенно при такой элегантной избирательности судей к правилам именно в матчах Зенита

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      vsespartak01 > MaxRnD 21 минуту назад

      я обычно таких просто посылаю!а ты с ними что то стараешься объяснить!бесполезно!про таких высоцкий правильно говорил:если туп как дерево,родится баобабом,и будет баобабом тыщу лет,пока помрет!это про алармоборатных!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2171

      NewLife 3 часа назад

      Федуну от твоих слов не жарко и не холодно в отличии от финансового ущерба во время твоего руководства клубом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      vsespartak01 > NewLife 1 час назад

      надо же что то гы гыкнуть!вот и стараются!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1885

      Genz 3 часа назад

      Федуна уважаю за то что взял Кокорина ,подписав контракт без выставленных условий на случай расторжения контракта. Признак уважения к Саниным личностным человеческим качествам. Помогает больным детям, весёлый компанейский парень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4693

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Бомбардир , а-у , вернитесь на землю мудаки.
      Федун это сказал 6 лет назад , а вы всё смакуете...
      Днище питерское.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5744

      alarm > Alekxei Z. 3 часа назад

      с утра не повизжишь - день зря прошёл))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      ziborock > alarm 3 часа назад

      Мы это про тебя уже поняли!)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      (Дорат)Брат Бората > ziborock 2 часа назад

      он имел ввиду вас любителей пищевика!
      Ну тупые!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2486

      serhio80 > (Дорат)Брат Бората 2 часа назад

      Имеют вас в жопу, клонов сраных) вы же с одного акка писать не можете, плодите еще кучу чтобы лайки самому себе ставить) горлосеки питерские

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1720

      ziborock > (Дорат)Брат Бората 1 час назад

      Cлово "имел" применимо только к Зениту и Дзюбе!)))

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