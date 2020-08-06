Карпин: «Все высказывания Федуна надо делить на сто»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он – «сбитый летчик».

«По поводу Федуна вообще нет смысла говорить, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто.

В зависимости от ситуации, в зависимости от того, кто был рядом, он может сказать все что угодно. А потом он и сам не помнит, что говорит и почему он говорит. Поэтому смысла говорить об этом нет», – сказал 51-летний специалист.