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    Бабаев – об отказе от подписания Вагнера Лава: «Будет правильнее, если он вернется к нам в ином статусе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб отказался от возвращения нападающего Вагнера Лава.

    – Почему ЦСКА не стал подписывать Вагнера Лава?

    – Очень много об этом писали в СМИ. Не хочется будоражить эту тему. Мы, конечно, общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили все-таки, что будет правильнее, если Вагнер вернется к нам в несколько ином статусе.

    – Поясните, пожалуйста?

    – Знали, что Гайч может к нам перейти. Взяли курс на омоложение команды. Решение непростое. Но тем не менее взвешенное.

    – Как отреагировал Вагнер?

    – Мы общались. Понятно, что для игрока его уровня основным условием является выход на поле в основном составе. Иначе Вагнера воспринимать нельзя. По идее, если в ЦСКА есть Лав, то он должен играть.

    И мы подумали, что по отношению к Вагнеру и к памяти о его выступлениях будет честнее, чтобы он вернулся в том качестве, в котором он будет лидером. Не важно – тренерский штаб, селекционный отдел. Но Вагнер должен быть только «основным игроком», а не запасным.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • Не договорившись о возвращении в Россию, Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом».

    Бабаев: «Надеюсь, у ЦСКА в это окно еще будут трансферы. Есть предпосылки, что в атаке команда будет выглядеть интереснее»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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