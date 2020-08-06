Бабаев: «С Бекао мы регулярно на связи, но его возвращение в ЦСКА – это достаточно сложная история»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности возвращения в клуб защитника «Удинезе» Родриго Бекао.
«С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована.
Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок «Удинезе». Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемым.
Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансфере с высокой долей вероятности не приходится», – сказал Бабаев.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за бразильца 6-8 миллионов евро.
- Бекао выступал за московский клуб в сезоне-2018/19 на правах аренды, сыграл 36 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»