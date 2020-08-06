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  • Бабаев: «С Бекао мы регулярно на связи, но его возвращение в ЦСКА – это достаточно сложная история»

Бабаев: «С Бекао мы регулярно на связи, но его возвращение в ЦСКА – это достаточно сложная история»

6 августа 2020, 08:50
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности возвращения в клуб защитника «Удинезе» Родриго Бекао.

«С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована.

Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок «Удинезе». Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемым.

Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансфере с высокой долей вероятности не приходится», – сказал Бабаев.

  • Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за бразильца 6-8 миллионов евро.
  • Бекао выступал за московский клуб в сезоне-2018/19 на правах аренды, сыграл 36 матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Удинезе Бекао Родриго Бабаев Роман
Комментарии (3)
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CF Kellevro
1596705671
Обидно получилось такая находка и профукали! Мне кажется что тут структура не доработал, когда речь идёт о больших возможностях и деньгах опираться на джентельменские соглашения чревато. Вот так и получилось.
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De_Frenki
1596719068
ДА И ПЕС НИМ.ЛУЧШЕ БЫТЬ В ПОЧЕТЕ В ЦСКА ЧЕМ ПРОТИРАТЬ СКАМЕЙКУ В УДИНЕЗЕ
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ALEX ML
1596747429
Чёрный кащей
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