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    Бабаев: «С Бекао мы регулярно на связи, но его возвращение в ЦСКА – это достаточно сложная история»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности возвращения в клуб защитника «Удинезе» Родриго Бекао.

    «С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована.

    Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок «Удинезе». Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемым.

    Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансфере с высокой долей вероятности не приходится», – сказал Бабаев.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за бразильца 6-8 миллионов евро.
    • Бекао выступал за московский клуб в сезоне-2018/19 на правах аренды, сыграл 36 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16072

      bset 1 час назад

      Да нафиг он нужен. Пусть сидит себе в Удинезе. Одно дело, когда игрок приходит и говорит "Я хочу себя в ЦСКА показать, чтобы перейти в топ-клуб", а другое дело, когда игрок якобы договаривается о том, чтобы в клубе остаться, а сам уже контракт с другой командой подписал. Есть много других защитников не хуже него, не за чем на нем зацикливаться.

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