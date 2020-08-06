Бабаев: «С Бекао мы регулярно на связи, но его возвращение в ЦСКА – это достаточно сложная история»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности возвращения в клуб защитника «Удинезе» Родриго Бекао.

«С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована.

Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок «Удинезе». Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемым.

Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансфере с высокой долей вероятности не приходится», – сказал Бабаев.