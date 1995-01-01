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    Журналист Алексеев: «ЦСКА сделал предложение по Бекао и готов заплатить за возвращение игрока 8 миллионов»

    ЦСКА заинтересован в возвращении центрального защитника Родриго Бекао. Сейчас он выступает за «Удинезе».

    «ЦСКА, по моей информации, действительно сделал предложение «Удинезе». Итальянцы хотят 10+ миллионов евро, армейцы готовы дать 6-8. Удивительная история, учитывая, как стороны расставались», – написал в телеграме журналист Константин Алексеев.

    • Рынок оценивает Бекао в 4,8 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А бразилец провел 29 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • С 2018 по 2019 год Бекао выступал за ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +15961

      bset 11 минут назад

      Такой жирной утки я даже в "Футбольном клубе" не видел

      0
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      Рейтинг: +2020

      Snek 57 минут назад

      Очень сомневаюсь в этом, у ЦСКА пунктик на тех, с кем разошлись не в лучшем виде, а Бекао мягко говоря кинул ЦСКА ради бабок.

      0
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      Рейтинг: +2256

      Masteralex 59 минут назад

      журналист Алексеев это конечно 100% инфа :) прям на собраниях по покупкам сидит и всё транслирует

      0
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      Рейтинг: +643

      Ивантеевец 1 час назад

      После очень "теплого" расставания, конечно же ЦСКА его возьмет обратно в три раза дороже, чем продавали.

      0
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      Рейтинг: +1535

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Нужно возвращать его 100 пудов! Но Бабаев - "Неприятно чувствовать себя лохом".
      Могли 400 тыс.евро выкупить,,, а тут 6-8 млн.евро!

      0
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      Рейтинг: +2472

      Dgad 1 час назад

      Да нее.. ЦСКА могли его подписать за 1 млн после аренды, но он и его агент начали мутить воду чтобы контракт пожирнее себе выбить. В итоге ЦСКА просто сказал что те кто не горят желанием за нас выступать нам не нужны. После такого его точно не вернут назад

      0
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      Рейтинг: +12107

      vladimir-7 1 час назад

      У Бекао был билет для полёта с полигона ЦСКА в один конец.

      3
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      Рейтинг: +614

      Олег1204 2 часа назад

      А че не 16? Хреновый человек и чуть лучше защитник, нафиг такого

      2
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      Рейтинг: +196

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      В связи с эпидемией коронавируса 1 апреля перенесли на 31 июля.

      5
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      Рейтинг: +1472

      ALEX ML 2 часа назад

      Закусывать надо или опохмелиться

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