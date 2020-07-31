Журналист Алексеев: «ЦСКА сделал предложение по Бекао и готов заплатить за возвращение игрока 8 миллионов»

ЦСКА заинтересован в возвращении центрального защитника Родриго Бекао. Сейчас он выступает за «Удинезе».

«ЦСКА, по моей информации, действительно сделал предложение «Удинезе». Итальянцы хотят 10+ миллионов евро, армейцы готовы дать 6-8. Удивительная история, учитывая, как стороны расставались», – написал в телеграме журналист Константин Алексеев.