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  • Журналист Алексеев: «ЦСКА сделал предложение по Бекао и готов заплатить за возвращение игрока 8 миллионов»

Журналист Алексеев: «ЦСКА сделал предложение по Бекао и готов заплатить за возвращение игрока 8 миллионов»

31 июля 2020, 12:15
9

ЦСКА заинтересован в возвращении центрального защитника Родриго Бекао. Сейчас он выступает за «Удинезе».

«ЦСКА, по моей информации, действительно сделал предложение «Удинезе». Итальянцы хотят 10+ миллионов евро, армейцы готовы дать 6-8. Удивительная история, учитывая, как стороны расставались», – написал в телеграме журналист Константин Алексеев.

  • Рынок оценивает Бекао в 4,8 миллиона евро.
  • В сезоне Серии А бразилец провел 29 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • С 2018 по 2019 год Бекао выступал за ЦСКА.

Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Удинезе ЦСКА Бекао Родриго
Комментарии (9)
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ALEX ML
1596188139
Закусывать надо или опохмелиться
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Олег1204
1596189195
А че не 16? Хреновый человек и чуть лучше защитник, нафиг такого
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vladimir-7
1596189892
У Бекао был билет для полёта с полигона ЦСКА в один конец.
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Dgad
1596191080
Да нее.. ЦСКА могли его подписать за 1 млн после аренды, но он и его агент начали мутить воду чтобы контракт пожирнее себе выбить. В итоге ЦСКА просто сказал что те кто не горят желанием за нас выступать нам не нужны. После такого его точно не вернут назад
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_Kesh_Suntar_
1596191135
Нужно возвращать его 100 пудов! Но Бабаев - "Неприятно чувствовать себя лохом". Могли 400 тыс.евро выкупить,,, а тут 6-8 млн.евро!
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Ивантеевец
1596191311
После очень "теплого" расставания, конечно же ЦСКА его возьмет обратно в три раза дороже, чем продавали.
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Masteralex
1596193377
журналист Алексеев это конечно 100% инфа :) прям на собраниях по покупкам сидит и всё транслирует
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Snek
1596193458
Очень сомневаюсь в этом, у ЦСКА пунктик на тех, с кем разошлись не в лучшем виде, а Бекао мягко говоря кинул ЦСКА ради бабок.
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CF Kellevro
1596205854
Утка реально жирная, если он и вернётся в ЦСКА чтобы сесть в глубокий запас, в качестве мести.
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