Журналист Алексеев: «ЦСКА сделал предложение по Бекао и готов заплатить за возвращение игрока 8 миллионов»

ЦСКА заинтересован в возвращении центрального защитника Родриго Бекао. Сейчас он выступает за «Удинезе».
«ЦСКА, по моей информации, действительно сделал предложение «Удинезе». Итальянцы хотят 10+ миллионов евро, армейцы готовы дать 6-8. Удивительная история, учитывая, как стороны расставались», – написал в телеграме журналист Константин Алексеев.
- Рынок оценивает Бекао в 4,8 миллиона евро.
- В сезоне Серии А бразилец провел 29 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- С 2018 по 2019 год Бекао выступал за ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.