Бабаев: «Надеюсь, у ЦСКА в это окно еще будут трансферы. Есть предпосылки, что в атаке команда будет выглядеть интереснее»

Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА, рассчитывает не ограничиваться трансфером Адольфо Гайча. Функционер также надеется на усиление атакующего потенциала.
«Очень надеюсь, что у ЦСКА в это трансферное окно будут ещe трансферы. Знаю, что фраза „работа ведeтся“ уже стала мемом. В этот раз работа дала результат, мы давно ждали нападающего. Предпосылки к тому, что команда в атаке будет выглядеть интереснее, есть. Будем стараться в течение трансферного окна ещe усилиться», – сказал функционер.
- В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА финишировал четвертым.
- Осенью команда выступит в группе Лиги Европы.
- 8 августа ЦСКА откроет чемпионат России матчем с «Химками».
Источник: «Чемпионат»