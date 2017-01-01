Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Бабаев: «Надеюсь, у ЦСКА в это окно еще будут трансферы. Есть предпосылки, что в атаке команда будет выглядеть интереснее»

    Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА, рассчитывает не ограничиваться трансфером Адольфо Гайча. Функционер также надеется на усиление атакующего потенциала.

    «Очень надеюсь, что у ЦСКА в это трансферное окно будут ещe трансферы. Знаю, что фраза „работа ведeтся“ уже стала мемом. В этот раз работа дала результат, мы давно ждали нападающего. Предпосылки к тому, что команда в атаке будет выглядеть интереснее, есть. Будем стараться в течение трансферного окна ещe усилиться», – сказал функционер.

    • В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА финишировал четвертым.
    • Осенью команда выступит в группе Лиги Европы.
    • 8 августа ЦСКА откроет чемпионат России матчем с «Химками».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78322
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru