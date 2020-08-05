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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» прошел в 1/8 финала ЛАСК; «Интер» – «Хетафе»

    «Манчестер Юнайтед» победил ЛАСК и в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В отличие от весенней встречи, австрийцы смогли забить.

    Встреча «Интера» и «Хетафе» состояла из одного матча – в нем итальянцы победили всухую и прошли в 1/4 финала.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Визингер, 55; 1:1 – Лингард, 57; 2:1 – Марсьяль, 88.

    Лига Европы. 1/8 финала

    Интер (Италия) – Хетафе (Испания) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 33; 2:0 – Эриксен, 83.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2020 23:58
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