Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» прошел в 1/8 финала ЛАСК, «Интер» – «Хетафе»

«Манчестер Юнайтед» победил ЛАСК и в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В отличие от весенней встречи, австрийцы смогли забить.

Встреча «Интера» и «Хетафе» состояла из одного матча – в нем итальянцы победили всухую и прошли в 1/4 финала.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Визингер, 55; 1:1 – Лингард, 57; 2:1 – Марсьяль, 88.

Лига Европы. 1/8 финала

Интер (Италия) – Хетафе (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 33; 2:0 – Эриксен, 83.

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