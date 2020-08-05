Metaratings: «Локомотив» подписывает защитника Райковича под личную ответственность Николича

Центральный защитник Слободан Райкович вскоре должен подписать контракт с «Локомотивом». Трансферный комитет клуба одобрил приход футболиста под личную ответственность главного тренера Марко Николича, поскольку не все члены были за это решение.

Последним клубом Райковича была итальянская «Перуджа» (Д2). «Локомотив» же осенью выступит в группе Лиги чемпионов.