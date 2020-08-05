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  • Metaratings: «Локомотив» подписывает защитника Райковича под личную ответственность Николича

Metaratings: «Локомотив» подписывает защитника Райковича под личную ответственность Николича

5 августа 2020, 23:15
3

Центральный защитник Слободан Райкович вскоре должен подписать контракт с «Локомотивом». Трансферный комитет клуба одобрил приход футболиста под личную ответственность главного тренера Марко Николича, поскольку не все члены были за это решение.

Последним клубом Райковича была итальянская «Перуджа» (Д2). «Локомотив» же осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

  • У Райковича прозвище Рэмбо после драки с Хын-Мин Соном.
  • В 2007 году серба подписал «Челси», но он не провел за лондонцев ни одного матча.
  • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Райкович Слободан Николич Марко
Комментарии (3)
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baden69
1596697321
Подготовка почвы под увольнение и возвращение Палыча...
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фанат джигурды
1596699600
Под личную ответственность... Аж, живот заболел от смеха. В случае косяка- в вагон к дембелям посадить!!! Или отправить учиться шпалы укладывать!!!
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XaXatyn
1596704514
Какой же ужас творится в ЛОКО
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