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    Адвокат Барик: «У Кокорина и Мамаева остался осадок, что Пак не признал оскорбление со своей стороны, что он спровоцировал конфликт»

    Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Спартака» Александра Кокорина Кирилла, дал комментарий по итогам пересмотра дела 2018 года. Осужденные недовольны поведением пострадавшего.

    «У ребят осадок остался, что Денис Пак не признал наличие оскорбления, что его действия спровоцировали конфликт. Абсолютно иная оценка ситуации была бы и со стороны суда, и со стороны общественности. Вот что плохо», – сказал Барик на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Кокорины и Павел Мамаев участвовали в избиении двух человек в Москве в октябре 2018 года. Одним из них был чиновник Минпромторга Денис Пак.
    • Футболисты провели в тюрьме 11 месяцев.
    • В результате пересмотра приговора наказание Мамаеву было смягчено.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +151

      mama1991 56 минут назад

      п и з д о г л а з ы й каратышь....

      1
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      Рейтинг: +5685

      alarm 1 час назад

      позор китайцу!

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