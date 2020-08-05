Адвокат Барик: «У Кокорина и Мамаева остался осадок, что Пак не признал оскорбление со своей стороны, что он спровоцировал конфликт»

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Спартака» Александра Кокорина Кирилла, дал комментарий по итогам пересмотра дела 2018 года. Осужденные недовольны поведением пострадавшего.

«У ребят осадок остался, что Денис Пак не признал наличие оскорбления, что его действия спровоцировали конфликт. Абсолютно иная оценка ситуации была бы и со стороны суда, и со стороны общественности. Вот что плохо», – сказал Барик на ютуб-канале «Футбольный Биги».