«Уфа»: «Выбирали для Урунова наиболее перспективные варианты. «Спартак» – самый подходящий для него клуб»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал трансфер полузащитника Остона Урунова в «Спартак». По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

«По Урунову договариваться было не тяжело, но на него существовал большой спрос, сильно больше одного клуба. Остановились на «Спартаке», потому что так захотел сам игрок, его близкие, агент. Мы понимали, что спрос на него будет, и что нам придется расстаться. Мы не вставляем палки в колеса, а выбираем наиболее перспективные варианты развития карьеры. Думаю, для него «Спартак» — самый подходящий клуб.

Переход Шамиля Газизова в «Спартак» сыграл роль в переходе? Не думаю, что это сыграло. Остон был на карандаше у многих селекционеров и до этого. Он заиграл у нас на уровне большого клуба, поэтому так случилось.

Сколько «Уфа» получила за переход? В прессе звучали суммы в пять миллионов, и мы были бы рады такой выплате, но хочу сказать, что эта цифра далека от истины», – сказал Мурзагулов Sport24.