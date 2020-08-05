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    «Уфа»: «Выбирали для Урунова наиболее перспективные варианты. «Спартак» – самый подходящий для него клуб»

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал трансфер полузащитника Остона Урунова в «Спартак». По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

    «По Урунову договариваться было не тяжело, но на него существовал большой спрос, сильно больше одного клуба. Остановились на «Спартаке», потому что так захотел сам игрок, его близкие, агент. Мы понимали, что спрос на него будет, и что нам придется расстаться. Мы не вставляем палки в колеса, а выбираем наиболее перспективные варианты развития карьеры. Думаю, для него «Спартак» — самый подходящий клуб.

    Переход Шамиля Газизова в «Спартак» сыграл роль в переходе? Не думаю, что это сыграло. Остон был на карандаше у многих селекционеров и до этого. Он заиграл у нас на уровне большого клуба, поэтому так случилось.

    Сколько «Уфа» получила за переход? В прессе звучали суммы в пять миллионов, и мы были бы рады такой выплате, но хочу сказать, что эта цифра далека от истины», – сказал Мурзагулов Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5654

      alarm 56 минут назад

      игрок дно, спартак дно. нашли друг друга. косорылкины визжат от радости))

      3
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      Рейтинг: +3230

      KPCCSPB 59 минут назад

      Кто бы сомневался, только перспектива сомнительная... Какая разница Уфа или спорток, если оба без ЕК)...

      3
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      Рейтинг: +5003

      Борат > KPCCSPB 49 минут назад

      рылы побольше бабок мазутных отвалили !
      гыгы

      3
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      Рейтинг: +3230

      KPCCSPB > Борат 30 минут назад

      Да они сборник лимиты какой-то...

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