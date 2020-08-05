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  • «Уфа»: «Выбирали для Урунова наиболее перспективные варианты. «Спартак» – самый подходящий для него клуб»

«Уфа»: «Выбирали для Урунова наиболее перспективные варианты. «Спартак» – самый подходящий для него клуб»

5 августа 2020, 12:43
12

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал трансфер полузащитника Остона Урунова в «Спартак». По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

«По Урунову договариваться было не тяжело, но на него существовал большой спрос, сильно больше одного клуба. Остановились на «Спартаке», потому что так захотел сам игрок, его близкие, агент. Мы понимали, что спрос на него будет, и что нам придется расстаться. Мы не вставляем палки в колеса, а выбираем наиболее перспективные варианты развития карьеры. Думаю, для него «Спартак» — самый подходящий клуб.

Переход Шамиля Газизова в «Спартак» сыграл роль в переходе? Не думаю, что это сыграло. Остон был на карандаше у многих селекционеров и до этого. Он заиграл у нас на уровне большого клуба, поэтому так случилось.

Сколько «Уфа» получила за переход? В прессе звучали суммы в пять миллионов, и мы были бы рады такой выплате, но хочу сказать, что эта цифра далека от истины», – сказал Мурзагулов Sport24.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Урунов Остон
Комментарии (12)
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хав_бек
1596631965
Интересно будет посмотреть на Остона в новом чемпионате. Парню только 19! Главное, чтобы не оказался вторым Мирзовым
Ответить
vladimir-7
1596632252
Интересно, а в чём наибольшая перспектива Урунова в спартаке, чем в любом другом клубе? Может быть перспектива заключается в нахождении игрока на лавке запасных или поиграть за молодежку.
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bzfar
1596638388
Хорош парень! Физика отличная! Ценное приобретение!
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