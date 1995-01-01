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    «Уфа» презентовала форму на сезон. На ней изображены Уральские горы

    «Уфа» опубликовала видеопрезентацию формы на сезон-2020/21. В ней запечатлен футболист команды Вячеслав Кротов.

    «Глобальные изменения в 2020 году ввели новые тренды, и внутренний туризм один из них. Башкирия – один из самых живописных и горных регионов России: Иремель, Шиханы, Айгир – это всe наша история, наше национальное достояние. Мы хотим рассказать о них всему миру.

    Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», – написали уфимцы.

    • В первом туре 9 августа «Уфа» примет «Краснодар».
    • В прошлом сезон РПЛ клуб финишировал девятым.
    • Сезон РПЛ продлится до мая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Уфы»

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +46

      Стыдно за зенит 24 минуты назад

      Лучше чем голубые тряпки у питерастов с болот.

      1
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      Рейтинг: +3223

      KPCCSPB 1 час назад

      Над ними трёх московских колец не хватает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7052

      paracetamol 1 час назад

      С чего вдруг они Уральские горы (Рифей) приватизировали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4976

      Борат 1 час назад

      Уже с утра стыдно за пищевик !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1718

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      на форме зенита надо твою рожу изобразить с надписью позор алармоборатам!

      0
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      Рейтинг: +298

      Rainmaker > Борат 39 минут назад

      Плять ты задрал уже

      1
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      Рейтинг: +221

      n1hat 1 час назад

      Как же всё дёшево, пздц) у того же любительского клуба Амкал форма в сто раз круче)

      0
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      Рейтинг: +16043

      bset 1 час назад

      Сейчас Химки презентуют форму с ромбиком на груди

      5
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      Рейтинг: +1252

      _Marqella_ 1 час назад

      нормальная форма...

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      Рейтинг: +298

      Rainmaker > _Marqella_ 36 минут назад

      Согласен... Просто и со вкусом...

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