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  • «Уфа» презентовала форму на сезон. На ней изображены Уральские горы

«Уфа» презентовала форму на сезон. На ней изображены Уральские горы

5 августа 2020, 08:15
12

«Уфа» опубликовала видеопрезентацию формы на сезон-2020/21. В ней запечатлен футболист команды Вячеслав Кротов.

«Глобальные изменения в 2020 году ввели новые тренды, и внутренний туризм один из них. Башкирия – один из самых живописных и горных регионов России: Иремель, Шиханы, Айгир – это всe наша история, наше национальное достояние. Мы хотим рассказать о них всему миру.

Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», – написали уфимцы.

  • В первом туре 9 августа «Уфа» примет «Краснодар».
  • В прошлом сезон РПЛ клуб финишировал девятым.
  • Сезон РПЛ продлится до мая.

Источник: официальный сайт «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (12)
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_Marqella_
1596607820
нормальная форма...
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n1hat
1596608190
Как же всё дёшево, пздц) у того же любительского клуба Амкал форма в сто раз круче)
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paracetamol
1596609228
С чего вдруг они Уральские горы (Рифей) приватизировали?
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Evgeniy32
1596614445
Нормальная форма, ничего лишнего)
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alp
1596618811
цвет как у ростова в позапрошлом сезоне....
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Граф2019
1596629235
да мы их порвем как тузик тряпку! ходют тут всякие...
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Граф2019
1596629378
но уфа ! это вам не уха-ха калбасюки...
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