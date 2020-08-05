«Уфа» презентовала форму на сезон. На ней изображены Уральские горы

«Уфа» опубликовала видеопрезентацию формы на сезон-2020/21. В ней запечатлен футболист команды Вячеслав Кротов.

«Глобальные изменения в 2020 году ввели новые тренды, и внутренний туризм один из них. Башкирия – один из самых живописных и горных регионов России: Иремель, Шиханы, Айгир – это всe наша история, наше национальное достояние. Мы хотим рассказать о них всему миру.

Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», – написали уфимцы.