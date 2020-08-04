Виллиан может подписать с «Арсеналом» контракт на три года. Его хочет видеть Артета

Сообщалось, что лондонский «Арсенал» – фаворит в борьбе за полузащитника «Челси» Виллиана. Стали известны дополнительные условия возможного перехода.

В переходе заинтересован лично главный тренер Микель Артета. В Лондоне Виллиану предлагают подписать контракт по схеме «3+1».

Ранее футболист отклонил предложение о новом двухлетнем контракте с «Челси».