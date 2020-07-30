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    Виллиан может подписать с «Арсеналом» контракт на три года. Его хочет видеть Артета

    Сообщалось, что лондонский «Арсенал» – фаворит в борьбе за полузащитника «Челси» Виллиана. Стали известны дополнительные условия возможного перехода.

    В переходе заинтересован лично главный тренер Микель Артета. В Лондоне Виллиану предлагают подписать контракт по схеме «3+1».

    Ранее футболист отклонил предложение о новом двухлетнем контракте с «Челси».

    • В прошедшем сезоне футболист провел 47 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.
    • Бразилец выступает за «Челси» с лета 2013 года.
    • Виллиан дважды выигрывал чемпионат Англии и один раз взял национальный Кубок.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2880

      solodealer 1 час назад

      А Вас, Штирл...тьфу, Виллиан, я попрошу остаться...)

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