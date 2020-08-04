Виллиан может подписать с «Арсеналом» контракт на три года. Его хочет видеть Артета

Сообщалось, что лондонский «Арсенал» – фаворит в борьбе за полузащитника «Челси» Виллиана. Стали известны дополнительные условия возможного перехода.
В переходе заинтересован лично главный тренер Микель Артета. В Лондоне Виллиану предлагают подписать контракт по схеме «3+1».
Ранее футболист отклонил предложение о новом двухлетнем контракте с «Челси».
- В прошедшем сезоне футболист провел 47 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.
- Бразилец выступает за «Челси» с лета 2013 года.
- Виллиан дважды выигрывал чемпионат Англии и один раз взял национальный Кубок.
Источник: The Athletic