«Арсенал» – фаворит в гонке за Виллиана

Атакующий игрок Виллиан близок к подписанию контракта с «Арсеналом». Сейчас бразилец пребывает в статусе свободного агента.
«Арсенал» в поул-позиции в борьбе за Виллиана. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Для самого игрока лондонцы являются приоритетом», – написал Николо Скира.
- В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
- До «Челси» игрок выступал за «Анжи».
- Также игроком интересуется «Барселона».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.