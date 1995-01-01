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    «Арсенал» – фаворит в гонке за Виллиана

    Атакующий игрок Виллиан близок к подписанию контракта с «Арсеналом». Сейчас бразилец пребывает в статусе свободного агента.

    «Арсенал» в поул-позиции в борьбе за Виллиана. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Для самого игрока лондонцы являются приоритетом», – написал Николо Скира.

    • В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
    • До «Челси» игрок выступал за «Анжи».
    • Также игроком интересуется «Барселона».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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