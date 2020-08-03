«Арсенал» – фаворит в гонке за Виллиана

Атакующий игрок Виллиан близок к подписанию контракта с «Арсеналом». Сейчас бразилец пребывает в статусе свободного агента.

«Арсенал» в поул-позиции в борьбе за Виллиана. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Для самого игрока лондонцы являются приоритетом», – написал Николо Скира.