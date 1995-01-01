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    Sky Sports: «Челси», «Барселона» и американский «Интер» предложили контракты Виллиану

    На полузащитника Виллиана претендуют три клуба. Ему предложили контракты «Челси» (нынешняя команда бразильца), «Барселона» и американский «Интер», пишет Sky Sports.

    Виллиан хочет соглашение на три года – именно столько предлагает «Барселона». Самое большое предложение по зарплате сделал «Интер» (срок – 3,5 года).

    • Этим летом у Виллиана истекает контракт с «Челси».
    • В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
    • До «Челси» игрок выступал за «Анжи».

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    Источник: Sky Sports

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