Sky Sports: «Челси», «Барселона» и американский «Интер» предложили контракты Виллиану

На полузащитника Виллиана претендуют три клуба. Ему предложили контракты «Челси» (нынешняя команда бразильца), «Барселона» и американский «Интер», пишет Sky Sports.

Виллиан хочет соглашение на три года – именно столько предлагает «Барселона». Самое большое предложение по зарплате сделал «Интер» (срок – 3,5 года).