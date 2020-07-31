Sky Sports: «Челси», «Барселона» и американский «Интер» предложили контракты Виллиану

На полузащитника Виллиана претендуют три клуба. Ему предложили контракты «Челси» (нынешняя команда бразильца), «Барселона» и американский «Интер», пишет Sky Sports.
Виллиан хочет соглашение на три года – именно столько предлагает «Барселона». Самое большое предложение по зарплате сделал «Интер» (срок – 3,5 года).
- Этим летом у Виллиана истекает контракт с «Челси».
- В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
- До «Челси» игрок выступал за «Анжи».
Источник: Sky Sports