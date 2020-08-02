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    Мурзагулов – о словах Юрана: «Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует этим заниматься»

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что подмосковная и башкирская команды будут проигрывать очные матчи против «Спартака».

    «Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей.

    Будем ли подавать в комитет по этике? Мы с Сергеем друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование.

    Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды, так предполагаю. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения.

    Сергей человек очень резкий, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит... Таблица все покажет», – сказал Мурзагулов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +190

      Землякруглая 14 минут назад

      Пи*дабол юран напи*дел с три короба, а пит(д)орские повелись и бомбят своими пуканами так, что аж земля содрогается.

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