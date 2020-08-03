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  • Мурзагулов – о словах Юрана: «Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует этим заниматься»

Мурзагулов – о словах Юрана: «Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует этим заниматься»

3 августа 2020, 09:16
1

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что подмосковная и башкирская команды будут проигрывать очные матчи против «Спартака».

«Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей.

Будем ли подавать в комитет по этике? Мы с Сергеем друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование.

Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды, так предполагаю. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения.

Сергей человек очень резкий, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит... Таблица все покажет», – сказал Мурзагулов.

Газизов: «Слова Юрана про 12 очков «Спартаку»? Пусть РФС разбирается»

Министр спорта Московской области: «Заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Химки Юран Сергей
Комментарии (1)
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alp
1596448755
ну вот и посмотрим, как спартак сыграет с уфой и химками в этом году.. а там уже будем слушать газизовых, мурзагуловых и прочих...
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