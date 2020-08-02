Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»

Бывшему главному тренеру «Химок» Сергею Юрану дозвонился пранкер. Ему Юран рассказал о связи клуба со «Спартаком».

«Это просто рейдерский захват. Я бы объяснил губернатору Андрею Воробьеву. Я за Московскую область переживаю и вообще за «Химки». Туда засунули барыг. Команда разбегается. Многие покинули и покинут команду. Развал полный. Я пытался дозвониться губернатору.

Мы разговаривали с министром спорта области Романом Терюшковым. По зарплате, по футболистам. Он говорит: «Я вечером поеду встречаться с Шамилем Газизовым». Потом Терюшков мне сказал: «Зарплату я не согласовал с Газизовым».

Мне рассказывают, что Газизову надо доказать Леониду Федуну правильность решения. Разговор ходит, что шесть очков из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И «Химки». То есть это 12 очков», – сказал Юран в разговоре с пранкером.