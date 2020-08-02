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  • Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»

Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»

2 августа 2020, 15:15
60

Бывшему главному тренеру «Химок» Сергею Юрану дозвонился пранкер. Ему Юран рассказал о связи клуба со «Спартаком».

«Это просто рейдерский захват. Я бы объяснил губернатору Андрею Воробьеву. Я за Московскую область переживаю и вообще за «Химки». Туда засунули барыг. Команда разбегается. Многие покинули и покинут команду. Развал полный. Я пытался дозвониться губернатору.

Мы разговаривали с министром спорта области Романом Терюшковым. По зарплате, по футболистам. Он говорит: «Я вечером поеду встречаться с Шамилем Газизовым». Потом Терюшков мне сказал: «Зарплату я не согласовал с Газизовым».

Мне рассказывают, что Газизову надо доказать Леониду Федуну правильность решения. Разговор ходит, что шесть очков из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И «Химки». То есть это 12 очков», – сказал Юран в разговоре с пранкером.

  • Юран просил у «Химок» повышения зарплаты.
  • Он возглавил «Химки» зимой.
  • Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Химки Уфа Спартак Юран Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (60)
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absent32
1596371699
проституция в футболе - это уже норма
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морозз
1596372135
Юран дурак, сказал слово не воротишь...кому нужен тренер не держащий язык за губами! В сильные российские клубы вход ему закрыт навечно! Никто не будет терпеть слова этого дурака...направленные на дискредитацию клуба!
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oyabun
1596374434
Не ожидал от Юрана такой глупости. Старческое что ли? Очень разочаровал.
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NewLife
1596375688
Опять ведетесь на фейк - стыдно, как аларму. Хочу, чтобы вы поняли: если опубликована интересная новость, а на ветке отсутствуют аларм, борат и пудель, это значит это фейк. Питерские бомже тролли хорошо информированы , и они не будут откликаться на такую туфту, чтобы потом не опозориться, а вы слюни распустили.
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Томик
1596376009
Уволенный тренер поговорил с пранкером и итог их беседы выложен здесь, как проверенная информация для того, чтобы отвлечь внимание от уже сформировавшейся практики получения очков "Зенитом" от дочерних команд и одностороннего судейства. "Они могут отдать очки. Могут!" - негодяи же. Даже не так, судя по статье не "могут", а "говорят могут". Ужасные негодяи.
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ivany4
1596376163
Не, ну если сам телеграм-канал «Мутко против» сообщает, да еще какой-то пранкер, да еще кто-то рассказывает Шалимову, что разговор ходит, что шесть очков из «Уфы», то есть они будут подкладываться под Спартак, и Химки, - то есть это 12 очков, то по таким явным обличающим фактам сразу будет проведена проверка и найден, и наказан этот нехороший человек. ) Который подбил Уфу и Химки на такие безобразные деяния, и сообщил об этом Юрану, а Юран пранкеру, а тот сообщил телеграм-каналу Мутко против, информацию от которого опубликовал Бомбардир. ))
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zigbert
1596377688
Если Юран хочет стать настоящим тренером то надо заниматься своей работой а не писать сочинения на вольную тему. Как был игроком скандалистом так и тренер вырисовывается такой же.
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алдан2014
1596378324
Что то Юран свистит .Такие вещи вслух не говорят.Спросите у руководства Зенитчиков
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vka1970
1596381841
Говорят, что кур доят.А я пошёл и даже сисек не нашёл. Дождёмся чемпионата и всё увидим.Вот тогда и разговоры разговаривать будем.А пока это только слухи.
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САДЫЧОК
1596383788
Думаю -это конец тренерской карьеры Юрана.Вряд ли кто то из руководства клубов захочет взять его в команду к себе за такие слова !
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