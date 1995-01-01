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    Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»

    Бывшему главному тренеру «Химок» Сергею Юрану дозвонился пранкер. Ему Юран рассказал о связи клуба со «Спартаком».

    «Это просто рейдерский захват. Я бы объяснил губернатору Андрею Воробьеву. Я за Московскую область переживаю и вообще за «Химки». Туда засунули барыг. Команда разбегается. Многие покинули и покинут команду. Развал полный. Я пытался дозвониться губернатору.

    Мы разговаривали с министром спорта области Романом Терюшковым. По зарплате, по футболистам. Он говорит: «Я вечером поеду встречаться с Шамилем Газизовым». Потом Терюшков мне сказал: «Зарплату я не согласовал с Газизовым».

    Мне рассказывают, что Газизову надо доказать Леониду Федуну правильность решения. Разговор ходит, что шесть очков из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И «Химки». То есть это 12 очков», – сказал Юран в разговоре с пранкером.

    • Юран просил у «Химок» повышения зарплаты.
    • Он возглавил «Химки» зимой.
    • Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии25
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      Рейтинг: +212

      "supermax one" 4 минуты назад

      у Юран потолок потiк совсем

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      Рейтинг: +3065

      serppion 6 минут назад

      С гнильцой этот Юран. Как мы ждали ЧМ-1994, ребята в сборной собрались неплохие. Неплохие, но гoвниcтыe. Тогда было письмо четырнадцати (с Юраном конечно) - общественность баламутили. Сейчас гнилой снова бумаги марает, склоки выносит. Зачем Уфу и Химки подлецами делает?

      1
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      Рейтинг: +4671

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Язык твой - враг твой .
      Что ты несёшь пустомеля ?
      На финале одел футболку с изображением Игоря Нетто, ты так подлизывался ?
      Как же вы низко падаете . бывшие. Ничего от Мужиков не осталось .
      А может и не было никогда ?

      1
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      Рейтинг: +1860

      Genz 25 минут назад

      Сдавать игру Химкам не придется. Это такое дно. Мастерства ноль. Мяч не могу точно своим даже отдать.

      0
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      Рейтинг: +9148

      derrik2000 > Genz 17 минут назад

      Матч с Зенитом в финале кубка показал обратное.

      0
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      Рейтинг: +2752

      +50/-50 33 минуты назад

      Если за Химки будет играть 6 спартаковцев, а это пол-команды на поле. То, Химкам можно поднять темп игры до урагана, и скромно проиграть 1:2. Такой себе междусобойчик в пользу Спартака.
      Сговор? Не, не видел, не слышал.

      1
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      Рейтинг: +3720

      морозз 36 минут назад

      Юран дурак, сказал слово не воротишь...кому нужен тренер не держащий язык за губами! В сильные российские клубы вход ему закрыт навечно! Никто не будет терпеть слова этого дурака...направленные на дискредитацию клуба!

      4
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      Рейтинг: +1429

      Semenycch > морозз 33 минуты назад

      Язык за губами? Русский язык не родной?
      По поводу языка ты свои претензии предъяви Федуну, Гинеру, Тедеско, Карпину и прочим.

      -1
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      Рейтинг: +1243

      seth343 > Semenycch 25 минут назад

      А медведеву, дзюбе, радимову и т.д?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1429

      Semenycch > seth343 23 минуты назад

      И Медведеву. А футболисты и бывшие футболисты могут говорить что хотят, они не должностные лица.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1243

      seth343 > Semenycch 20 минут назад

      А Юран, что не бывший футболист?

      1
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      Рейтинг: +1429

      Semenycch > seth343 19 минут назад

      Ты, недоделанный за разговором следишь? Или тебе нечем понимать написанное?

      -1
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      Рейтинг: +1243

      seth343 > Semenycch 15 минут назад

      Потому, что ты недоделаный тут всякую унью несешь, в пользу своих трепачей...

      0
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      Рейтинг: +212

      "supermax one" > Semenycch 9 минут назад

      маразматик старый, опять меня минусуешь?)) все на что ума хватает, дядь?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1429

      Semenycch 40 минут назад

      По поводу Уфы нужно еще посмотреть, в Уфе очень серьезный тренер, который запросто на преступление не пойдет. Хотя, наверное, продавить можно и его. А по поводу Химок Юран совершенно прав. Федун просто поставил хозяев этого клуба на колени и расстегнул ширинку.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3720

      морозз > Semenycch 35 минут назад

      А чего же ты молчишь про Миллера и Гинера ...всегда стоящих с расстёгнутой ширинкой, вот где всё ЗЛО!

      4
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      Рейтинг: +1429

      Semenycch > морозз 32 минуты назад

      Да, Вы правы и они тоже зло. Я не стал о них писать, потому что эта заметка их не касается.

      0
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      Рейтинг: +2402

      absent32 43 минуты назад

      проституция в футболе - это уже норма

      6
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      Рейтинг: +1429

      Semenycch > absent32 38 минут назад

      Да. И от этого грустно. Российский футбол и так деградирует, а тут еще шлюхи и подонки руководят клубами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +212

      "supermax one" 45 минут назад

      газизов оказывается влиятельный мужчина....ахаха...в таком случае странно что под уфу никто раньше не прикладывался))

      0
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      Рейтинг: +1923

      Ганнибал Лектор 49 минут назад

      С таким подходом Химки много кому 6 очков отдадут

      2
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      Рейтинг: +1746

      vsespartak01 > Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      сейчас про всех будут говорить что под кого то подкладываются!вар есть!теперь надо создавать контрольную группу,что бы следила за тем ,что бы не было подкупа и подкладывания называемого!до чего дожили?футбол превратился не пойми во что!

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      Рейтинг: +1243

      seth343 > vsespartak01 19 минут назад

      У нас вар только в пользу одной команды...

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