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    Министр спорта Московской области: «Заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что команда будет проигрывать очные матчи против «Спартака».

    «У нас свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается. Все эти заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь. Это неспортивный принцип, я против такого.

    Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все эти разговоры ни о чeм. У Юрана просто обида. Я к нему так же отношусь хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал за это время, но это спорт», – сказал Терюшков.

    • «Химки» уволили Юрана в субботу.
    • Вместо него команду возглавил главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько.
    • «Спартак» сыграет с «Химками» в 11-м и 29-м турах РПЛ сезона-2020/21.

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    Источник: «Чемпионат»

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