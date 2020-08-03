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  • Министр спорта Московской области: «Заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь»

Министр спорта Московской области: «Заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь»

3 августа 2020, 00:56
12

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что команда будет проигрывать очные матчи против «Спартака».

«У нас свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается. Все эти заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь. Это неспортивный принцип, я против такого.

Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все эти разговоры ни о чeм. У Юрана просто обида. Я к нему так же отношусь хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал за это время, но это спорт», – сказал Терюшков.

  • «Химки» уволили Юрана в субботу.
  • Вместо него команду возглавил главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько.
  • «Спартак» сыграет с «Химками» в 11-м и 29-м турах РПЛ сезона-2020/21.

Газизов: «Слова Юрана про 12 очков «Спартаку»? Пусть РФС разбирается»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Юран Сергей
Комментарии (12)
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алдан2014
1596410299
У Юрана видимо мания величия.Сыграл с Химками три матча,возомнил себя не понятно кем, пошёл требовать повышения с 500тысяч,до 2.500.000 р в месяц.Вот его и поперли то всюду.Рвачей,которые к тому же ещё ничего не доказали,не любят.Теперь ,когда пинка дали,устроил истерику про Спартак .Чушь какая то.Если предположить,что Химки становится фарм клубом,то я понятно что своего тренера хотят видеть начальники
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моэм
1596428628
Терюшков : не верьте своим глазам !!!...вот это чёрное , это и есть белое!!!...надо просто ПРАВИЛЬНО приглядеться , конечно с помощью наших правдивых чиновников , спортдиректоров, , президентов и конечно кристально честных судей .
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AHTUNGBOL
1596431955
...но это спорт...)))
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Garrincha58
1596435021
министр вам то это никто и не скажет не ваше это дело вы главное деньги выбивайте а они сами разберутся как их потратить
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Ганнибал Лектор
1596436069
Ровно такая же чушь, как и заявления про Зенит, Сочи и Оренбург
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alp
1596442055
вообще, то, кто даму танцует тот ее и ужинает.... спартак содержит химки. не говоря уже про откровенные разговоры на публике ... какие могут быть сомнения в 6 очках? так борзо и безнаказанно может говорить только спартак
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Nerlinger
1596451079
Так и не пори её
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Д Альбертини
1596453161
Ещё ни с химками, ни с Уфой Спартак не с играл, ещё чемпионат не начался, а полупокерные питушарки раскукарекались про +12 очков))) ***...ашки)) о чем вообще разговоры.. Когда с играют все игры, там и посчитают сколько в плюсе будет, а щас смысла нет гнать чушь полнейшую.
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De_Frenki
1596459736
Они уже лежат просто)
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