Газизов: «Слова Юрана про 12 очков «Спартаку»? Пусть РФС разбирается»

Х.. ли базарить как бабка базарная)) есть факты, пистуй в следственный комитет, пиши заявление! А если ты для хайпа, или от обиды какой то давней, то по плачь немного))) поможет, наверное =) но это не точно)))
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
«Будем ли обращаться в комитеты за высказывания Юрана? Пусть РФС с этим разбирается. Если я буду реагировать на такие вещи, я перестану работать», – сказал Газизов.
- Юрана уволили из «Химок» в конце июля.
- Он обвинил в своем увольнении Газизова.
Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»