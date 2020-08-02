Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Газизов: «Слова Юрана про 12 очков «Спартаку»? Пусть РФС разбирается»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

    «Будем ли обращаться в комитеты за высказывания Юрана? Пусть РФС с этим разбирается. Если я буду реагировать на такие вещи, я перестану работать», – сказал Газизов.

    • Юрана уволили из «Химок» в конце июля.
    • Он обвинил в своем увольнении Газизова.

    Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2020 18:55
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1758

      Д Альбертини 3 августа, 14:06

      Х.. ли базарить как бабка базарная)) есть факты, пистуй в следственный комитет, пиши заявление! А если ты для хайпа, или от обиды какой то давней, то по плачь немного))) поможет, наверное =) но это не точно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1547

      Гавроша 3 августа, 07:09

      Вот что самое мерзкое в нашем футболе, что все все знают, но ничего не изменить. В италии спартак вместе с химками и с уфой лет на 5 в четверту лигу отправли бы. А у нас спартак наберет с ними свои 12 очков, а вся московская пресса будет ими восторгаться, да еще разбирать выдающуюся игру спартака.

      Тут даже не плевать и не блевать тянет, а даже не знаю что. Да что тут говорить - какое государство, такой и футбол!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      ФК Пупсик 3 августа, 01:54

      Так уже во всем разобрались, со всех получили и все довольны. А футбола нет и не будет - евреи сожрали!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      ФК Пупсик 3 августа, 01:02

      Мазутный проект глумится над правдой, которая в нашем государстве недостижима. Блевать тянет, но давайте хотя-бы скажем еще раз - позор сартаку!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4648

      Hektor 84 2 августа, 22:12

      Бран в этой истории уже многих приплел. Не спартак, так кто то другой заставит трепача публично извиниться. Нет доказательств тогда не вякай. Зарплату вовремя перечисляют? Что еще надо? Сомневаюсь что после этой истории в РПЛ найдет работу. Да и вообще ни один Российский клуб его не подпишет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      ФК Пупсик > Hektor 84 3 августа, 01:01

      Позор спартаку!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      АКМ-74У > Hektor 84 3 августа, 13:34

      А у тебя есть доказательства, что Юран трепач? "Нет доказательств тогда не вякай."
      Вдруг появилось много защитников у Спартака и у продажных подмосковных чиновников. Можете объяснить, за что уволили Иванова и Юрана?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      mama1991 2 августа, 20:48

      юрана знаю как футболиста, а этот недотатарин кто такой? поэтому не понятно кто здесь лающая шавка? да и история с увольнением непонятна и не цивилизованна... папин дом... какие могут быть результаты????)))) поэтому по газизову будет видно со временем, а так могу сказать что это все коньюнктурщина галимая, пообосруться и бежать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      Зентролль 2 августа, 20:47

      Уфа никогда не будет ни чьим фарм-клубом. Этот клуб хоть и старается зарабатывать деньги, но за результат отвечает перед президентом Башкирии. Он может легко поменять руководство ФК "Уфа", как это было проделано в "Химках".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      mama1991 > Зентролль 2 августа, 20:49

      я тебя умоляю... где президент башкирии, а где воду мутят... не весели...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Зентролль > mama1991 2 августа, 20:53

      Президент Башкирии хоть и не лезит в дела ФК "Уфа" и ХК "Салават Юлаев", но может слегкостью это сделать, так как эти клубы представляют республику на спортивных аренах России...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      mama1991 > Зентролль 2 августа, 20:58

      интересы Москвы и Башкирии не сопоставимы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Зентролль > mama1991 2 августа, 21:01

      Москва что ли дает деньги клубу...Этот клуб как и многие клубы в РПЛ существуют на бюджетные деньги из регионов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      mama1991 > Зентролль 2 августа, 21:14

      это бесспорно, но за сдачу игры даст москва...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Зентролль > mama1991 2 августа, 21:20

      А что твоя Москва не помогает московским клубам стать чемпионом РПЛ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      mama1991 > Зентролль 2 августа, 21:42

      потому что питерские при власти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Зентролль > mama1991 2 августа, 21:43

      Тогда смысл помогать им Спартаку...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      mama1991 > Зентролль 2 августа, 22:03

      потому что у всех богатых клубов есть свои вассалы. их еще модно фарм клуб называть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      АКМ-74У > Зентролль 3 августа, 13:36

      А кому принадлежат акции Уфы? Были у Газизова, теперь он передал их своему брату. И что, он перестал контролировать Уфу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4947

      Борат 2 августа, 20:46

      Какое же спартак гумно !
      Гыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Зентролль > Борат 2 августа, 20:48

      Привет, татарин...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16029

      bset 2 августа, 20:18

      У Зенита остался один фарм-клуб, у Спартака теперь два. Но Спартаку это все равно не поможет подняться выше))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1613

      Из Твери Леха 2 августа, 19:48

      Если спартак клуб "раба", то Химки получаются в двойном рабстве находятся?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2975

      mopecekca > Из Твери Леха 2 августа, 20:44

      Досадно, что такой ***** как ты живет в городе Миши Круга...

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78312
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru