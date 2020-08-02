Газизов: «Слова Юрана про 12 очков «Спартаку»? Пусть РФС разбирается»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Будем ли обращаться в комитеты за высказывания Юрана? Пусть РФС с этим разбирается. Если я буду реагировать на такие вещи, я перестану работать», – сказал Газизов.

Юрана уволили из «Химок» в конце июля.

Он обвинил в своем увольнении Газизова.

Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»