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    Директор «Интера» Маротта: «Месси в нашем клубе – это утопия. Думаю, он закончит карьеру в «Барселоне»

    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о возможном трансфере в команду Лионеля Месси. Функционер призвал ей не верить.

    «Трансфер Месси – это утопия, нужно быть реалистами. Фантазировать о таких вещах неуважительно. Отличный игрок Месси находится в «Барселоне». Думаю, он там закончит карьеру», – цитирует Маротту Sport.es.

    • В следующем году Месси станет свободным агентом.
    • Рынок оценивает 33-летнего игрока в 112 миллионов евро.
    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

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    Источник: Sport.es

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