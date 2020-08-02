Директор «Интера» Маротта: «Месси в нашем клубе – это утопия. Думаю, он закончит карьеру в «Барселоне»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о возможном трансфере в команду Лионеля Месси. Функционер призвал ей не верить.

«Трансфер Месси – это утопия, нужно быть реалистами. Фантазировать о таких вещах неуважительно. Отличный игрок Месси находится в «Барселоне». Думаю, он там закончит карьеру», – цитирует Маротту Sport.es.