Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Sport Mediaset: «Интер» намерен подписать Месси в следующем году

    «Интер» попытается в 2021 году заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Sport Mediaset.

    По информации источника, в миланском клубе уверены, что переход 33-летнего футболиста позволит значительно улучшить не только спортивные, но и маркетинговые результаты.

    Поэтому владельцы «Интера» готовы сохранить зарплату аргентинца на уровне 50 миллионов евро в год.

    Трансферу форварда может помочь переезд его отца в Милан – накануне Хорхе Месси купил дом в итальянском городе.

    По окончании следующего сезона контракт игрока с «Барсой» истечет и он станет свободным агентом. Впрочем, клуб надеется договориться о продлении соглашения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1129

      Semenycch 1 час назад

      Или в Sport Mediaset или в Интере с головой не дружат!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78091
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru