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Sport Mediaset: «Интер» намерен подписать Месси в следующем году

25 июля 2020, 15:59
5

«Интер» попытается в 2021 году заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Sport Mediaset.

По информации источника, в миланском клубе уверены, что переход 33-летнего футболиста позволит значительно улучшить не только спортивные, но и маркетинговые результаты.

Поэтому владельцы «Интера» готовы сохранить зарплату аргентинца на уровне 50 миллионов евро в год.

Трансферу форварда может помочь переезд его отца в Милан – накануне Хорхе Месси купил дом в итальянском городе.

По окончании следующего сезона контракт игрока с «Барсой» истечет и он станет свободным агентом. Впрочем, клуб надеется договориться о продлении соглашения.

Источник: Sport Mediaset
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Интер Месси Лионель
Комментарии (5)
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житель СПб
1595687829
Размечтались...
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Benifacto
1595700809
да вполне вероятно, учитывая что он уже играет оттянутого форварда, чисто за бабло пойдет, барса ему уже 50лямов не подпишет зарик по любому...
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кран
1595701991
Сомнительно...
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Hektor 84
1595711749
Почему бы и не подписать Месси. Обстановочка в барсе может поспособствовать, в барсе грядут перемены. Поменяется президент и скорее и всё руководство, тренерский штаб, трансферная политика и не факт что игру команды будут строить вокруг Месси. Учитывая его возраст. Сегодня ты лидер команды, необходим и за тобой все носятся, а завтра тебя пинками могут выставить из команды. Потому не исключаю его переход в Интер, с баблом у Китайцев в порядке. И налогообложение в Италии отличается от Испании, и с Мартинесом он хотел поиграть в связке. Плюс ко всему Интернету строит перспективный проект и несколько позиций им не мешает усилить. Все крутили у виска и смеялись когда появились слухи о переходе Роналду из Реала в Ювентус. Футбол умеет удивлять! Поживём увидим.
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zigbert
1595754985
Месси скорей всего договорится с Барселоной. Хотя сейчас в команде и не лучшие времена но все таки будущий сезон Барселона будет претендентом на звание Чемпиона. Интер -это шаг назад.
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