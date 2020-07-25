Sport Mediaset: «Интер» намерен подписать Месси в следующем году

«Интер» попытается в 2021 году заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Sport Mediaset.

По информации источника, в миланском клубе уверены, что переход 33-летнего футболиста позволит значительно улучшить не только спортивные, но и маркетинговые результаты.

Поэтому владельцы «Интера» готовы сохранить зарплату аргентинца на уровне 50 миллионов евро в год.

Трансферу форварда может помочь переезд его отца в Милан – накануне Хорхе Месси купил дом в итальянском городе.

По окончании следующего сезона контракт игрока с «Барсой» истечет и он станет свободным агентом. Впрочем, клуб надеется договориться о продлении соглашения.