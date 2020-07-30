Рибалта: «У меня прекрасные отношения с Семаком. В команде чемпионская атмосфера»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что информация о конфликте между ним и главным тренером команды Сергеем Семаком не соответствует действительности.

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – сказал Рибалта.