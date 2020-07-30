Рибалта: «У меня прекрасные отношения с Семаком. В команде чемпионская атмосфера»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что информация о конфликте между ним и главным тренером команды Сергеем Семаком не соответствует действительности.
«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – сказал Рибалта.
- Ранее сообщалось, что спортивный директор обвинил Семака в уходе защитника Бранислава Ивановича.
- По информации Sport24, тренер может уйти из «Зенита» из-за конфликта с руководством.
- Интерес к 44-летнему специалисту проявляют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».
Источник: «Р-Спорт»