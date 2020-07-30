Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Рибалта: «У меня прекрасные отношения с Семаком. В команде чемпионская атмосфера»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что информация о конфликте между ним и главным тренером команды Сергеем Семаком не соответствует действительности.

    «Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – сказал Рибалта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии6
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78194
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru