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  • Sport24: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

Sport24: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

30 июля 2020, 17:42
71

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб.

По информации Sport24, специалист находится в сложных взаимоотношениях с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Семак недоволен селекционной политикой клуба: он хотел бы видеть в команде опытных игроков, способных решать серьезные цели в Лиги чемпионов, «Зенит» же ориентирован на футболистов, чей уровень не отвечает высоким задачам. Семак также считает, что клуб должен был предложить новый контракт Александру Кокорину.

Медведев уже попросил Рибалту подготовить список потенциальных кандидатов на место главного тренера.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем петербуржцы дважды выигрывали РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (71)
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Мага 13
1596120427
лучше бы конечно медведева убрали.
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NewLife
1596121109
Даже Семак понял, что с нынешним гей составом синит на международной арене просто голубая помойка.
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paracetamol
1596121665
Да пусть идет куда хочет. Средненький тренеришка. Можно значительно лучше найти, даже у нас. Команда скучно играет, то ли дело было при юристе!
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Жорик кекс обжорик
1596121736
еще пару судей подписать, и тренер не нужен...
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Питер - гейская столица Р
1596122619
Занесло же Семака в этот петушатник.
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oyabun
1596123037
Шо? И этот тоже готов подписать контракт со Спартаком? ))) А вообще без огромных денег Газпрома этот тренер ничто.
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vka1970
1596123600
Дыма без огня не бывает.Похоже и Семак дошёл до ручки.Кто следёующий ? Мы как то привыкли уже, что в Питере слесари роды принимают, а бухгалтеры ядерные реакторы строют.Чего ж теперь менеджерам не начать клуб тренировать ? Всё в ногу со временем.Круглое носим, квадратное катаем.
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морозз
1596123897
Семак принёс Зениту 2 чемпионства ( правда с помощью судей ) и что? - теперь можно пинка под зад?
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Garrincha58
1596125325
будет настоящим мужиком если действительно уйдёт ведь как не крути в России уже всё выиграл, а в фиаско в ЛЧ его же и обвинят
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моэм
1596126392
Если Семак уйдёт из зенитгрязьпрома это будет нормально ... потому что никак не могу представить Сергея Богдановича как человека , честного и высокоморального и зенитгрязьпром как одно целое...лично я буду рад этому уходу , как знаку того что для футбола России есть шанс очиститься от питерского говна в лице Зенита.
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