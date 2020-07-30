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    Sport24: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб.

    По информации Sport24, специалист находится в сложных взаимоотношениях с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

    Семак недоволен селекционной политикой клуба: он хотел бы видеть в команде опытных игроков, способных решать серьезные цели в Лиги чемпионов, «Зенит» же ориентирован на футболистов, чей уровень не отвечает высоким задачам. Семак также считает, что клуб должен был предложить новый контракт Александру Кокорину.

    Медведев уже попросил Рибалту подготовить список потенциальных кандидатов на место главного тренера.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем петербуржцы дважды выигрывали РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии39
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      Рейтинг: +10885

      Garrincha58 2 минуты назад

      будет настоящим мужиком если действительно уйдёт ведь как не крути в России уже всё выиграл, а в фиаско в ЛЧ его же и обвинят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1348

      ААМ 25 минут назад

      Будем ждать новостей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3679

      морозз 26 минут назад

      Семак принёс Зениту 2 чемпионства ( правда с помощью судей ) и что? - теперь можно пинка под зад?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14066

      vka1970 31 минуту назад

      Дыма без огня не бывает.Похоже и Семак дошёл до ручки.Кто следёующий ? Мы как то привыкли уже, что в Питере слесари роды принимают, а бухгалтеры ядерные реакторы строют.Чего ж теперь менеджерам не начать клуб тренировать ? Всё в ногу со временем.Круглое носим, квадратное катаем.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7793

      ilichkadr > vka1970 13 минут назад

      А в других городах как-то по другому? Разве стоматолог с образованием проктолога или вовсе без медицинского образования не вставляет инпланты? Мутко кто по образованию? Ясный перец, ни спортивного и не строительного, но читай Википедию. Моторист речного флота, ПТУ. Поэтому не вали на Питер, просто не серьезно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      silver29 34 минуты назад

      Без поддержки судей сенит в РПЛ ничто, Семак это понимает, такие фокусы в ЛЧ не покатят.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4622

      Борат > silver29 20 минут назад

      Рыла, без помощи судей твой пищевик уже давно в фнл гнил !
      Гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +10444

      silver29 > Борат 18 минут назад

      Дзюба чпокнула бората, он не обиделся на брата.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7793

      ilichkadr > silver29 10 минут назад

      Ещё одно чудо про судей. Уважаемый, завязывай с алкоголем, посмотри в окно, жизнь продолжается...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +181

      Roma56 > Борат 48 секунд назад

      по опыты своей команды рассуждаешь?
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Artemka444 37 минут назад

      на ровном месте фигню разносите!!!!
      Бред это всё!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23315

      oyabun 40 минут назад

      Шо? И этот тоже готов подписать контракт со Спартаком? )))
      А вообще без огромных денег Газпрома этот тренер ничто.

      5
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    • ...
      Рейтинг: -191

      Питер - гейская столица Р 47 минут назад

      Занесло же Семака в этот петушатник.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      еще пару судей подписать, и тренер не нужен...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +466

      Вонючая столица > Жорик секс обжорик 38 минут назад

      По месту уже все давно подписаны, пора выходить на международный уровень, а для этого надо поднимать пенсионный возраст до 70-и

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6888

      paracetamol 1 час назад

      Да пусть идет куда хочет. Средненький тренеришка. Можно значительно лучше найти, даже у нас. Команда скучно играет, то ли дело было при юристе!

      0
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      ...
      Рейтинг: +9038

      derrik2000 > paracetamol 55 минут назад

      Согласен - тренеришка он средненький.
      Но КОГО в случае ухода Семака Зенит сейчас подпишет, тем более, что Миллер дал приказ о режиме строгой экономии в команде?
      Я, например, вариантов не вижу.
      Гаджи Муслимыча разве только.
      )))

      2
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      Рейтинг: +7793

      ilichkadr > derrik2000 1 минуту назад

      Какой на фиг Муслимыч? Нужен амбициозный тренер. В Европе это Клопп, Моуринью..., а у нас, на мой взгляд, Парфенов, Юран.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9038

      derrik2000 > ilichkadr 6 секунд назад

      А, вот, Юрана не трожь!
      Парфёнова хоть сейчас забирайте.

      0
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