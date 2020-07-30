Sport24: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб.

По информации Sport24, специалист находится в сложных взаимоотношениях с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Семак недоволен селекционной политикой клуба: он хотел бы видеть в команде опытных игроков, способных решать серьезные цели в Лиги чемпионов, «Зенит» же ориентирован на футболистов, чей уровень не отвечает высоким задачам. Семак также считает, что клуб должен был предложить новый контракт Александру Кокорину.

Медведев уже попросил Рибалту подготовить список потенциальных кандидатов на место главного тренера.