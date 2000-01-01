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    Журналист Короткин: «К Семаку проявляют интерес «Спартак» и «Локомотив»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заинтересовал ряд клубов РПЛ после информации о конфликте специалиста с руководством петербургского клуба, пишет журналист Вячеслав Короткин.

    «К тренеру проявляют интерес в РПЛ. Клубы уже в курсе ситуации. Птички быстро разносят «хорошую информацию» – а для всех соперников «Зенита» она очень хорошая: на рынок может выйти топ-специалист, если трения с оперативным менеджментом не разрешатся.

    Это сразу несколько грандов лиги – на стадии «обозначения стартового интереса»: «Спартак» (прекрасно работали в «Уфе» с Шамилем плюс тот самый Кокорин), «Локомотив» (вдруг не покатит у Николича, хотели Семака ещe при Геркусе – стороны были близки к сделке), «Краснодар» (к Мусаеву много вопросов – вдруг завалит старт чемпионата и снова не попадeт в ЛЧ). Плюс один из топ-клубов с постсоветского пространства».

    По информации Sport24, у Семака возник конфликт со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой и генеральным директором клуба Александром Медведевым. Последний уже попросил Рибалту подготовить список потенциальных кандидатов на место главного тренера.

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    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5090

      alarm 4 минуты назад

      гранды лиги - это понятно, но что среди них делает гомосячий свинарник?

      -1
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      Рейтинг: +10885

      Garrincha58 9 минут назад

      Короткевич, а не уКоротят ли тебе язык за такие новости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Фанат Рубина 11 минут назад

      Плюс один из топ-клубов с постсоветского пространства». Ну под этим вполне вероятно подразумевается Динамо Киев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10444

      silver29 14 минут назад

      А что, теперь вся сенитовская шелупонь ломанется в Спартак ? Семак без денег и судей физрук.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9038

      derrik2000 > silver29 8 минут назад

      "Семак без денег и судей физрук."

      Зачем так-то?
      Семак достаточно успешно тренировал "Уфу" и именно из-за ЭТОГО его пригласили в Зенит.
      Другое дело, что тренировать большой клуб - это не его.
      Но ТАКИЕ примеры уже были: Карпин, например.
      Уйдёт из Зенита, станет ГТ где-нибудь в хорошей команде в провинции и будет "жить-поживать и добра наживать". ))

      0
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      Рейтинг: +10444

      silver29 > derrik2000 1 минуту назад

      Уровень тренера проявляется в играх ЛЧ и ЛЕ, его достижения в УФЕ скромны по сравнению с выступлениями в Европе. Про сенит не хочу повторяться, это политический проект

      0
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      Рейтинг: +9038

      derrik2000 17 минут назад

      Вот только, пожалуйста, не в Спартак: есть более достойный человек, причём уже игравший в романцевском Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +4622

      Борат 17 минут назад

      Ну умора !
      Миллер пинка под сраку даст и Медведеву и рибалте, быстрее чем они семака сольют !
      Гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1813

      Genz 17 минут назад

      Тянет Семака туда,где Кокорин

      0
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      Рейтинг: +10444

      silver29 > Genz 11 минут назад

      пусть в фарм-клуб Сочи идет

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      Рейтинг: +23315

      oyabun 18 минут назад

      Нет, нет! Только не этот газпромыш!!

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