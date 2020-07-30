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  • Журналист Короткин: «К Семаку проявляют интерес «Спартак» и «Локомотив»

Журналист Короткин: «К Семаку проявляют интерес «Спартак» и «Локомотив»

30 июля 2020, 18:50
37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заинтересовал ряд клубов РПЛ после информации о конфликте специалиста с руководством петербургского клуба, пишет журналист Вячеслав Короткин.

«К тренеру проявляют интерес в РПЛ. Клубы уже в курсе ситуации. Птички быстро разносят «хорошую информацию» – а для всех соперников «Зенита» она очень хорошая: на рынок может выйти топ-специалист, если трения с оперативным менеджментом не разрешатся.

Это сразу несколько грандов лиги – на стадии «обозначения стартового интереса»: «Спартак» (прекрасно работали в «Уфе» с Шамилем плюс тот самый Кокорин), «Локомотив» (вдруг не покатит у Николича, хотели Семака ещe при Геркусе – стороны были близки к сделке), «Краснодар» (к Мусаеву много вопросов – вдруг завалит старт чемпионата и снова не попадeт в ЛЧ). Плюс один из топ-клубов с постсоветского пространства».

По информации Sport24, у Семака возник конфликт со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой и генеральным директором клуба Александром Медведевым. Последний уже попросил Рибалту подготовить список потенциальных кандидатов на место главного тренера.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Уфа Краснодар Семак Сергей
Комментарии (37)
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oyabun
1596124392
Нет, нет! Только не этот газпромыш!!
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derrik2000
1596124446
Вот только, пожалуйста, не в Спартак: есть более достойный человек, причём уже игравший в романцевском Спартаке.
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Garrincha58
1596124927
Короткевич, а не уКоротят ли тебе язык за такие новости
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DOCTOR PENALTY
1596126026
В Спартаке сейчас и так условный Семак, зачем он нам нужен?
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Nevsky_RU
1596126474
В тексте ошибка: в числе грандов упомянут спартак. Это не верно))
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rash1959
1596126962
Для начала в Спартак-2 на стажировку, или в фарм Химки, но там Юран просто не сдастся, конкуренту тумаков отвесит быстро. Да, и только за еду.
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ilichkadr
1596128978
Ну, всё может быть, но такой бредятины я ещё не встречал....Можно-то всё, вопрос в другом - пустят ли!?
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Ивантеевец
1596134771
А с каких это пор Боданович топ-специалистом стал? С таким админ ресурсом и баблом как сейчас у Зенита многие бы справились. Что такого топового Семак добился как тренер, что его якобы готовы с руками отрывать? Да и куда идти-то? В Спартаке Федуны феерят, в Локо - Кикнадзе с Мещеряковым. Остается только Краснодар, но Мусаев по мне так получше будет. Хрень все это какая-то.
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Hektor 84
1596136991
Та нах он нужен в Спартаке! В Спартаке нет шлюбы, бей беги с забросами это тактика для синита.
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portero
1596168318
Интересно дядьки пляшут... тут просто посмотрим, к Зениту то врядли кто быстро найдется. Из-за Кокорина Сеамак бузить что ли стал??? Надо и зубки показывать...
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