Журналист Короткин: «К Семаку проявляют интерес «Спартак» и «Локомотив»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заинтересовал ряд клубов РПЛ после информации о конфликте специалиста с руководством петербургского клуба, пишет журналист Вячеслав Короткин.

«К тренеру проявляют интерес в РПЛ. Клубы уже в курсе ситуации. Птички быстро разносят «хорошую информацию» – а для всех соперников «Зенита» она очень хорошая: на рынок может выйти топ-специалист, если трения с оперативным менеджментом не разрешатся.

Это сразу несколько грандов лиги – на стадии «обозначения стартового интереса»: «Спартак» (прекрасно работали в «Уфе» с Шамилем плюс тот самый Кокорин), «Локомотив» (вдруг не покатит у Николича, хотели Семака ещe при Геркусе – стороны были близки к сделке), «Краснодар» (к Мусаеву много вопросов – вдруг завалит старт чемпионата и снова не попадeт в ЛЧ). Плюс один из топ-клубов с постсоветского пространства».

По информации Sport24, у Семака возник конфликт со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой и генеральным директором клуба Александром Медведевым. Последний уже попросил Рибалту подготовить список потенциальных кандидатов на место главного тренера.