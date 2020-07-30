Мостовой – об игре Смолова в Испании: «Спасибо, что помог «Сельте» остаться в Примере»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал выступление форварда Федора Смолова в Примере.

«Как и говорилось, у Феди было два варианта: оставаться или возвращаться. Все было за него.

В «Локомотиве» сменился тренер. Николич посмотрел, наверное, и сказал, что он нужен. Тем более «Локо» реально нужен нападающий. В Испании, скорее всего, сказали, что дорого, либо просто не захотели выкупать. Главное, что Смолов попробовал и поиграл.

Начало у него было шикарное, а потом небольшой простой. Я вчера смотрел испанскую прессу, а там было написано: «Испанские гранды вздохнули». Написано было с намеком и знаком вопроса в конце. У всех неоднозначное мнение, но переживать не за что, когда у тебя есть запасной вариант. Все смазала пандемия – кто-то тренировался, кто-то сидел дома, кто-то переболел. Кого-то эта ситуация даже сломала.

Спасибо Федору, что помог «Сельте» остаться. Теперь он должен помогать «Локомотиву» в Лиге чемпионов», – сказал Мостовой.