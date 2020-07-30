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  • Мостовой – об игре Смолова в Испании: «Спасибо, что помог «Сельте» остаться в Примере»

Мостовой – об игре Смолова в Испании: «Спасибо, что помог «Сельте» остаться в Примере»

30 июля 2020, 15:29
8

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал выступление форварда Федора Смолова в Примере.

«Как и говорилось, у Феди было два варианта: оставаться или возвращаться. Все было за него.

В «Локомотиве» сменился тренер. Николич посмотрел, наверное, и сказал, что он нужен. Тем более «Локо» реально нужен нападающий. В Испании, скорее всего, сказали, что дорого, либо просто не захотели выкупать. Главное, что Смолов попробовал и поиграл.

Начало у него было шикарное, а потом небольшой простой. Я вчера смотрел испанскую прессу, а там было написано: «Испанские гранды вздохнули». Написано было с намеком и знаком вопроса в конце. У всех неоднозначное мнение, но переживать не за что, когда у тебя есть запасной вариант. Все смазала пандемия – кто-то тренировался, кто-то сидел дома, кто-то переболел. Кого-то эта ситуация даже сломала.

Спасибо Федору, что помог «Сельте» остаться. Теперь он должен помогать «Локомотиву» в Лиге чемпионов», – сказал Мостовой.

  • Форвард выступал за «Сельту» на правах аренды с января.
  • В его активе 14 матчей и два забитых гола.
  • Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локомотив».

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1596114430
Мостовой обычно тех , кто помогает остаться в Примере-Оставляют в Клубе !
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paracetamol
1596114905
К сожалению, Сельта это не оценила!
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Axe111
1596117451
АХАХАХАХАХХАХАХААХАХ ПОМОГ
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DOCTOR PENALTY
1596119768
Выдавил эти слова из себя Мостовой и сплюнул.
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Roma56
1596119809
Да ничего Федя там не показал. Конечно голы Реалу и Барсе останутся в копилке достижений, но только ими то все и ограничилось, маловато для напа за 14 матчей. Вот в Краснодаре результативность была и в целом игра - вот это показатель. Зато как пустомели по телеку раздувались "Смолов разорвал Барселону" - я вообще угарал)
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MaxRnD
1596125105
Аспас Федю схарчил
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zigbert
1596135603
Сильно не впечатлил. Хорошо что Николич доверяет ему.
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